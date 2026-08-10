ZURU My Mini Pets im Test: Süße Sammeltiere mit echtem Spielwert

Mit ZURU My Mini Pets bringt ZURU kleine Haustiere im Überraschungsformat auf den Markt. Die Figuren kommen zusammen mit einer kleinen Spielwelt und passendem Zubehör in einer Sammelkapsel. Welche Tierfigur sich in der eigenen Kapsel befindet, zeigt sich allerdings erst beim Öffnen.

Wir haben eine Kapsel der ersten Serie genauer unter die Lupe genommen und dabei einen Hamster gezogen. Wie gut das Konzept funktioniert, was in der Kapsel steckt und ob die kleinen Haustiere mehr als nur Sammelfiguren sind, zeigt unser Test.

Die möglichen My Mini Pets

Die erste Serie von My Mini Pets umfasst insgesamt zehn verschiedene Tierfiguren. Neben unserem gezogenen Hamster können folgende Tiere gesammelt werden:

Axolotl

Capybara

Spinne

Nilpferd

Igel

Hamster

Hase

Küken

Kätzchen

Welpe

Damit bietet die erste Serie eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischen Haustieren, beliebten Kleintieren und etwas ungewöhnlicheren Bewohnern. Welche Figur sich in der jeweiligen Kugel befindet, bleibt bis zum Öffnen eine Überraschung.

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Auspacken mit Überraschungseffekt

Schon das Öffnen der Kapsel gehört zum Konzept der My Mini Pets. Wie bei einer klassischen Blindbox bleibt zunächst offen, welches Tier sich darin befindet. Das sorgt für einen kleinen Überraschungsmoment und macht gerade das Sammeln mehrerer Kapseln interessant.

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Die kompakte Verpackung macht dabei einen guten Eindruck und lässt bereits erahnen, dass sich im Inneren mehr als nur eine kleine Figur befindet. Nach dem Öffnen wird die Kapsel selbst Teil des Spielerlebnisses und kann zur Aufbewahrung der Figur und des Zubehörs genutzt werden. Die Kugel ist zweifache verschweißt um ein Öffnen vor dem Verkauf zu verhindern. Im Inneren fanden wir drei Papiertüten, eine mit der Figur, eine mit dem großen Spielzeug und eine mit dem kleineren Zubehör. Darüber hinaus liegt noch ein Foto des Pets bei, das durch Erwärmen mit dem Finger sichtbar gemacht wird. Allerdings verrät sich hier auch schon das enthaltene Pet, bevor man die Papierbeutel öffnet.

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In unserem Fall kam ein Hamster zum .Vorschein Neben der eigentlichen Tierfigur finden sich weitere kleine Elemente in der Kapsel, mit denen eine passende Umgebung für das Tier aufgebaut werden kann.

Kleine Spielwelt mit viel Spielwert

Eine der größten Stärken der My Mini Pets ist der Spielwert. Die Sets sind nicht ausschließlich als Sammelfiguren gedacht, sondern lassen sich tatsächlich gut zum Spielen nutzen.

Die Tierfigur kann in ihrer kleinen Umgebung platziert und mit den enthaltenen Elementen bespielt werden. Dadurch entstehen verschiedene Möglichkeiten für kleine Geschichten und Spielszenarien. Gerade für Kinder ist das interessant, da die Figur nicht einfach nur gesammelt und ins Regal gestellt wird, sondern direkt in das Spiel eingebunden werden kann.

Die geringe Größe erweist sich dabei als Vorteil. Die komplette Spielwelt lässt sich schnell aufbauen und bei Bedarf auch problemlos mitnehmen. Nach dem Spielen können die einzelnen Elemente wieder zusammengepackt werden, sodass nur wenig Platz benötigt wird.

Niedliche Gestaltung

Bei der Gestaltung setzt ZURU auf einen ausgesprochen niedlichen Look. Die kleinen Tierfiguren sind trotz ihrer kompakten Größe detailliert gestaltet und besitzen einen klar erkennbaren eigenen Charakter.

Unser Hamster bringt mit der Wippe und dem Laufrad gleich zwei große Spielzeuge mit sich. Das Hamsterfutter rundet den Spielwert dabei sehr schön ab. Die verschiedenen Zubehörteile sind passend auf die jeweilige Figur und ihre Umgebung abgestimmt. Dadurch wirkt das Set als Gesamtpaket stimmiger, als es die geringe Größe zunächst vermuten lässt.

Für Spiel und Präsentation

Die My Mini Pets eignen sich nicht nur zum Spielen. Nach dem Aufbau können die kleinen Szenen auch auf einem Regal oder Schreibtisch präsentiert werden. Durch ihre kompakte Größe findet sich dafür nahezu überall ein geeigneter Platz.

Der dekorative Charakter steht dabei allerdings nicht allein im Vordergrund. Die Figuren und Zubehörteile sind so gestaltet, dass sie jederzeit wieder aus ihrer Position genommen und zum Spielen verwendet werden können. Dadurch bleibt das Set flexibel und kann immer wieder neu arrangiert werden.

Besonders das Zusammenspiel aus Tierfigur und kleiner Umgebung macht den Reiz aus. Statt lediglich eine einzelne Figur zu sammeln, entsteht eine kleine Welt, in der sich verschiedene Spielsituationen nachstellen lassen.

Sammeln und Entdecken

Mit zehn verschiedenen Tieren bietet die erste Serie genügend Auswahl, um einen Sammelreiz zu entwickeln. Da sich vor dem Öffnen nicht erkennen lässt, welche Figur sich in der jeweiligen Kapsel befindet, bleibt bei jeder weiteren Kapsel die Spannung erhalten. Kleine Gewichtsbeutel in der Kugel sollen zudem ein Abwiegen erschweren.

Wer mehrere Tiere sammelt, kann die verschiedenen Figuren zudem miteinander kombinieren und eigene Spielszenarien entwickeln. Dadurch beschränkt sich der Spielwert nicht zwingend auf die jeweils mitgelieferte Umgebung.

Unser Fazit

Die ZURU My Mini Pets hinterlassen einen positiven Eindruck. Die kleinen Tierfiguren sind liebevoll gestaltet, das Auspacken macht durch den Überraschungseffekt Spaß und auch die enthaltenen Elemente wissen zu gefallen.

Besonders überzeugt der Spielwert. Die My Mini Pets laden dazu ein, mit den Figuren eigene Geschichten zu entwickeln, die Zubehörteile einzusetzen und die kleine Umgebung immer wieder neu zu gestalten. Dadurch handelt es sich nicht lediglich um Sammelfiguren, sondern um kleine Spielsets. Auch als Dekoration machen die Miniaturwelten eine gute Figur. Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Präsentation, ohne viel Platz zu beanspruchen. Gleichzeitig können die Figuren und Zubehörteile jederzeit wieder zum Spielen verwendet werden.

Wer niedliche Sammelfiguren mag und dabei nicht auf einen echten Spielwert verzichten möchte, bekommt mit den My Mini Pets ein gelungenes Gesamtpaket. Die Kombination aus Überraschung, Sammelspaß, niedlicher Gestaltung und einer kleinen Spielwelt funktioniert hervorragend.

Die My Mini Pets Sammelkapsel wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.