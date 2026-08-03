World of Warships: Legends feiert 7. Jubiläum mit neuen Events und dem Modus „Moderne Zeiten“

Wargaming feiert den siebten Geburtstag von World of Warships: Legends mit einem umfangreichen August-Update. Spieler dürfen sich auf zahlreiche Jubiläumsaktionen, einen brandneuen zeitlich begrenzten Spielmodus, eine neue Kampagne mit exklusiven Belohnungen sowie zusätzliche Möglichkeiten freuen, wertvollen Stahl zu verdienen.

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Jubiläums-Event mit exklusiven Belohnungen

Zum siebenjährigen Bestehen können Kapitäne an verschiedenen Geburtstagsaktivitäten teilnehmen. Über einen täglichen Kalender, eine webbasierte Schatzsuche und weitere Events sammeln Spieler die spezielle Jubiläumswährung „Mariner’s Coins“.

Diese kann gegen zahlreiche Belohnungen eingetauscht werden, darunter zwei neue Premium-Schiffe:

Das sowjetische Schlachtschiff der Stufe V Novorossiysk

Der spanische Kreuzer der Stufe VIII Almirante Oquendo

Darüber hinaus warten Entdecker-Truhen mit Geburtstagsbelohnungen aus vergangenen Jahren. Mit etwas Glück enthält eine Große Entdecker-Truhe sogar exklusive goldene Schiffe oder das neue deutsche legendäre Schlachtschiff Mecklenburg der Stufe VIII.

Neuer Spielmodus „Moderne Zeiten“

Mit dem August-Update hält außerdem der neue zeitlich begrenzte Modus „Moderne Zeiten“ Einzug. Die Gefechte orientieren sich an Kriegsschiffen aus der späten Phase des Kalten Krieges und bringen moderne Waffensysteme ins Spiel.

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Spieler können sowohl PvP- als auch PvE-Gefechte bestreiten und dabei auf neue Technologien zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem:

Zielsuchende Raketen

Marschflugkörper

Moderne Verteidigungssysteme

EMP-Wellen

Durch das Spielen und Aufwerten der Schiffe lassen sich zusätzliche Belohnungen freischalten, darunter ein neuer leichter Premium-Kreuzer der Stufe VI aus dem Commonwealth.

Fünfwöchige Kampagne „Edler Lombarde“

Parallel startet die neue Kampagne „Edler Lombarde“, die sich über fünf Wochen und insgesamt 100 Meilensteine erstreckt.

Spieler mit aktiver Admiralitätsunterstützung erhalten am Ende der Kampagne den italienischen Premium-Kreuzer der Stufe VIII Ferrante Gonzaga. Das Schiff überzeugt mit hoher Geschwindigkeit, starken Verbrauchsmaterialien, schnell feuernden Geschützen für hochexplosive und halbpanzerbrechende Granaten sowie leistungsstarken Torpedos.

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Mehr Stahl für legendäre Schiffe

Auch das Stahl-System wird erweitert. Neu im Bereich „Schmiede“ des Shops ist der legendäre US-Flugzeugträger Franklin D. Roosevelt, der gegen Stahl freigeschaltet werden kann.

Um schneller an die begehrte Ressource zu gelangen, verdoppelt Wargaming die Stahl-Belohnungen in den kommenden Ranglistensaisons. Zusätzlich kann Stahl über die Endless Trials der Kampagne „Edler Lombarde“, Premiumvorräte-Missionen sowie die neue „Stahljäger“-Mission verdient werden.