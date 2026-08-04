World of Tanks Modern Armor: Metal Fest 2026 startet mit Five Finger Death Punch

Das beliebte Metal Fest kehrt im Rahmen der neuen „Masters of Mayhem“-Season zu World of Tanks Modern Armor zurück. Den Auftakt macht vom 4. bis 24. August die Metal-Band Five Finger Death Punch. Nach einer einwöchigen Pause folgt am 1. September der zweite Headliner, der zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt wird.

Neben neuen Herausforderungen und Belohnungen bringt das Event auch Inhalte aus vier früheren Metal-Fest-Kooperationen zurück. Spieler dürfen sich zudem auf Rabatte, exklusive Kosmetik und zahlreiche zeitlich begrenzte Inhalte freuen.

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Zwei neue Premium-Panzer im Stil von Five Finger Death Punch

Passend zum ersten Headliner erscheinen zwei neue Premium-Fahrzeuge, die vollständig vom Stil der Band inspiriert wurden.

Der FFDP Knucklehead ist ein schwer gepanzerter Front-Heavy mit starker Panzerung und einer Waffe mit verheerendem Salvenfeuer. Optisch setzt der Panzer auf das bekannte Knucklehead-Maskottchen, auffällige Schlagringe auf dem Turm sowie zahlreiche markante Designelemente.

Wird der Panzer ausgewählt, erklingt der neue Nummer-1-Hit „Eye of the Storm“, die erste Single aus dem aktuellen Album Legacy.

Der zweite Neuzugang ist der FFDP Iron Fist Tank Destroyer. Das Fahrzeug präsentiert sich mit dunkler Stahloptik, roten Handabdrücken, Kratzspuren und dem ikonischen Schlagring auf dem Turm. Fünf überdimensionale Raketen am Heck unterstreichen den aggressiven Look. In der Garage wird der Song „Trouble“ abgespielt.

Knucklehead als neuer 3D-Kommandant

Auch das berühmte Maskottchen Knucklehead hält Einzug ins Spiel. Es übernimmt als vollständig vertonter 3D-Kommandant das Kommando auf dem Schlachtfeld und wurde von Leadsänger Ivan Moody persönlich eingesprochen.

„Wir feiern unser 20-jähriges Bandjubiläum, ‚Legacy‘ ist endlich erschienen, und jetzt können die Fans Five Finger Death Punch in World of Tanks Modern Armor erleben. Das ist eine perfekte Kombination“, sagte Moody. „Wir hatten riesigen Spaß dabei, das gemeinsam mit dem Team zu entwickeln, und es gibt jede Menge Easter Eggs und Überraschungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Dreht die Musik auf und spielt das Spiel!“

„Rush the Stage“ kehrt mit Verbesserungen zurück

Mit dem Metal Fest feiert außerdem der Eventmodus „Rush the Stage“ sein Comeback. Die überarbeitete Version des Vanguard-Modus aus dem Jahr 2025 setzt erneut auf schnelle 7-gegen-7-Gefechte mit Respawns.

Austragungsort ist eine Ghost-Town-Karte im Metal-Festival-Look mit Konzertbühnen, Lichteffekten und einer passenden Festivalatmosphäre. Neu sind unter anderem zerstörbare Taco-Trucks, die Spielern beim Abschuss zusätzliche Bonusmedaillen einbringen.

Metal Fest startet am 4. August

Mit neuen Fahrzeugen, Musik, kosmetischen Gegenständen, Herausforderungen und dem überarbeiteten Eventmodus startet das Metal Fest 2026 am 4. August in World of Tanks Modern Armor. Fans dürfen sich auf mehrere Wochen voller Metal, Panzeraction und exklusiver Inhalte freuen.