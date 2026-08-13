World of Tanks feiert 16. Jubiläum mit Geschenken und großem „Overdrive“-Update

World of Tanks feiert sein 16-jähriges Bestehen und startet im August eine einmonatige Jubiläumsaktion. Neben Geschenken, Twitch Drops und speziellen Bundles wartet mit „Jubiläumsreise“ ein neues Event auf die Kommandanten. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits auf das größte Update des Jahres: Update 2.4 „Overdrive“ erscheint am 2. September 2026.

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Jubiläumsgeschenk und neue Event-Reise

Seit dem 12. August können Kommandanten ein besonderes Jubiläumsgeschenk abholen. Darin enthalten sind unter anderem ein Besatzungsmitglied mit drei Vorteilen, drei Tage WoT-Premium-Spielzeit, eine Jubiläumsmedaille sowie weitere Ressourcen.

Ein zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten ist außerdem das neue Event „Jubiläumsreise“. Dabei erkunden Spieler legendäre Schauplätze aus der Geschichte von World of Tanks und absolvieren tägliche Missionen. Als Belohnungen winken exklusive Anpassungsgegenstände und erstmals der Premium-Panzer Chi-Go der Stufe VII.

Auch zurückkehrende Spieler sollen vom Jubiläum profitieren. Wer mindestens 60 Tage nicht mehr an einem Gefecht teilgenommen hat, erhält 30 Tage WoT-Premium-Spielzeit, Zugang zu Premium-Fahrzeugen sowie weitere Boni und Belohnungen.

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„Overdrive“ bringt fünf neue Fahrzeuge der Stufe XI

Am 2. September 2026 folgt mit Update 2.4: „Overdrive“ das bislang größte Update des Jahres. Eine der wichtigsten Neuerungen ist eine komplett neue deutsche Linie schwerer Panzer. An deren Spitze steht der Pz.Kpfw. Neu der Stufe XI.

Mit der neuen Linie hält außerdem das Munitionskalibrierungssystem Einzug. Die Mechanik ermöglicht es Kommandanten, Geschossparameter anzupassen und dadurch Präzision sowie taktische Flexibilität zu erhöhen.

Darüber hinaus werden gleich fünf weitere Fahrzeuge der Stufe XI eingeführt:

Vz. 63P – tschechischer schwerer Panzer

BV-111 – schwedischer mittlerer Panzer

CAV 71 – italienischer mittlerer Panzer

WZ-219 – chinesischer leichter Panzer

Ho-Ri Shugo – japanischer Jagdpanzer

Die neuen Fahrzeuge bringen jeweils eigene Mechaniken mit. Dazu gehören unter anderem adaptive Ladesysteme, alternative Feuermodi, raketenunterstützte Waffen und neue Aufklärungssysteme.

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Leichte Panzer erhalten neue Rollen

Auch die leichten Panzer werden mit „Overdrive“ grundlegend überarbeitet. Künftig werden sie in drei unterschiedliche Rollen eingeteilt: Aufklärer, Mehrzweck und Unterstützung. Mehr als 30 Fahrzeuge werden entsprechend neu ausbalanciert, damit sie besser zu ihren jeweiligen Spielstilen passen.

Das neue Rollensystem soll gleichzeitig das Matchmaking verbessern. Ergänzend führt World of Tanks ein neues Kartenrotationssystem ein, das verhindern soll, dass sich dieselben Karten innerhalb kurzer Zeit wiederholen.

Damit verbindet Wargaming die Jubiläumsfeier nicht nur mit einem Rückblick auf 16 Jahre World of Tanks, sondern auch mit einem umfangreichen Ausblick auf die Zukunft des Spiels. Während der gesamte August im Zeichen des Jubiläums steht, wartet mit „Overdrive“ bereits Anfang September die nächste große Neuerung auf die Kommandanten.