Waste The Fallen: Lovecraftian Extraction-Shooter für PC angekündigt

Mit Waste The Fallen hat das südkoreanische Entwicklerstudio Royal Crow einen neuen Extraction-Shooter für PC angekündigt. Der Titel verbindet klassische Extraction-Mechaniken mit einer düsteren Lovecraft-Horrorwelt, in der nicht nur andere Spieler, sondern auch groteske Kreaturen und die Umgebung selbst zur Gefahr werden.

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Abstieg in die Tiefen

In Waste The Fallen verschlägt es die Spieler in die sogenannte „Deep“, eine von einer Katastrophe gezeichnete Welt voller Ruinen und übernatürlicher Gefahren. Dort treffen sie auf die Fallen, groteske Kreaturen, die aus dem Untergang der Welt hervorgegangen sind. Gleichzeitig sind weitere Plünderer unterwegs: Die als Deviants bezeichneten Spieler können sich gegenseitig aus dem Weg gehen oder um wertvolle Beute kämpfen.

Die Expeditionen lassen sich allein oder im Team mit bis zu drei Spielern bestreiten. Ziel ist es, möglichst wertvolle Ressourcen zu sammeln und anschließend lebend zu extrahieren.

Je tiefer, desto gefährlicher

Die verschiedenen Gebiete sind mit Waffen, Materialien und seltenen Gegenständen gefüllt. Je weiter sich Spieler in die Tiefen vorwagen, desto wertvoller fällt die Beute aus, gleichzeitig steigt jedoch die Gefahr durch die Fallen.

Gesammelte Ressourcen lassen sich unter anderem in den Bio-Arm investieren, den jeder Deviant besitzt. Über ihn werden im Verlauf des Spiels neue Fähigkeiten freigeschaltet, wodurch sich langfristig neue Möglichkeiten für die Expeditionen ergeben.

Auch die Horror-Atmosphäre soll eine wichtige Rolle spielen. Neben den sichtbaren Gefahren setzt Royal Crow auf ein Sanity-System, das die geistige Verfassung der Spieler berücksichtigt. Geräusche, Schüsse und die unheimliche Umgebung sollen dabei ebenso zur Spannung beitragen wie die Gegner selbst. Wer zu lange bleibt, riskiert, dass die Situation zunehmend außer Kontrolle gerät.

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Beute sichern und Verluste begrenzen

Wie bei anderen Extraction-Shootern ist die erfolgreiche Rückkehr mit der gesammelten Beute ein zentraler Bestandteil des Spiels. Royal Crow möchte gleichzeitig verhindern, dass ein einzelner Fehlschlag den gesamten Fortschritt zunichtemacht.

Dafür stehen unter anderem ein großzügig dimensionierter Safebox-Speicher sowie ein schnell zugängliches Crafting-System zur Verfügung. Spieler sollen dadurch auch nach einer gescheiterten Expedition relativ schnell wieder einsatzbereit sein.

Ob die Deviants dabei ignoriert oder gezielt gejagt werden, bleibt den Spielern überlassen. Jede Expedition wird damit zu einer Abwägung zwischen Risiko und möglicher Belohnung.

Eigenes Versteck als langfristige Basis

Zwischen den Expeditionen kehren die Spieler in ihr eigenes Hideout zurück. Dieses lässt sich im Laufe des Spiels ausbauen und bietet unter anderem Möglichkeiten, Crafting-Stationen zu verbessern, neue Baupläne freizuschalten und bessere Ausrüstung herzustellen.

Damit verbindet Waste The Fallen die einzelnen Expeditionen mit einem langfristigen Fortschrittssystem. Erfolgreiche Raubzüge sollen nicht nur bessere Beute liefern, sondern auch den Zugang zu tieferen und gefährlicheren Gebieten ermöglichen.

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Closed Alpha im September

Die Entwickler von Royal Crow wollen mit Waste The Fallen einen Extraction-Shooter schaffen, der zugänglicher ausfällt und Fehlschläge weniger hart bestraft.

„Wir wollten einen Extraction-Shooter entwickeln, der Spieler willkommen heißt, anstatt sie dafür zu bestrafen, dass sie überhaupt spielen“, erklärt Choi Byungnam, Producer von Waste The Fallen bei Royal Crow. Ziel sei es gewesen, die Atmosphäre des koreanischen Horrors mit einem Lovecraft-inspirierten FPS zu verbinden und eine Welt zu schaffen, in der sich die Angst langsam entwickelt. Gleichzeitig soll die Neugier der Spieler belohnt werden, ohne dass ein einzelner Fehler den gesamten Fortschritt zunichtemacht.

Eine Closed Alpha von Waste The Fallen findet für Spieler in Nordamerika vom 4. September um 19:00 Uhr bis zum 8. September 2026 um 23:59 Uhr PDT statt. Interessierte können sich bereits für die Testphase anmelden.

Waste The Fallen erscheint für PC. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Royal Crow bislang nicht bekannt gegeben.