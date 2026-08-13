Warhammer 40,000: Dawn of War IV auf Dezember verschoben

Fans von Echtzeitstrategie müssen etwas länger auf Warhammer 40,000: Dawn of War IV warten. Publisher Deep Silver und Entwickler KING Art Games haben den ursprünglich für den 17. September 2026 geplanten Release verschoben. Der neue Veröffentlichungstermin ist der 3. Dezember 2026. Wer sich für die Commander Edition entscheidet, kann bereits einige Tage früher loslegen. Deren Vorabzugang startet am 30. November.

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Entwickler wollen Feedback der Community umsetzen

Game Director Jan Theysen begründet die Verschiebung vor allem mit zusätzlichem Feinschliff. Die bisherigen Reaktionen auf Dawn of War IV seien sehr positiv ausgefallen. Neben den veröffentlichten Fraktions-Trailern und Battlefield Reports konnten bereits Tausende Spieler im Rahmen verschiedener Community-Playtests selbst Hand anlegen. Das Feedback habe KING Art Games darin bestätigt, dass die grundsätzliche Ausrichtung des Spiels funktioniere und der neue Teil das klassische Dawn-of-War-Gefühl einfange. Die zusätzlichen Wochen sollen deshalb nicht für grundlegende Änderungen genutzt werden. Stattdessen möchte das Studio mehr Rückmeldungen aus den Tests berücksichtigen, Fehler beheben und insbesondere Performance und technische Qualität verbessern. Bis zur Veröffentlichung will das Team weiterhin regelmäßig neues Material zeigen. Geplant sind zusätzliche Battlefield Reports, Gameplay-Videos und ausführlichere Einblicke in einzelne Systeme. Auch die Roadmap für das erste Jahr nach dem Release wurde an den neuen Termin angepasst.

Mehr als 70 Kampagnenmissionen geplant

Mit Dawn of War IV soll sich die Reihe wieder stärker auf ihre klassischen Echtzeitstrategie-Wurzeln konzentrieren. Spieler errichten Basen, stellen Armeen zusammen und können ihre einzelnen Truppen spezialisieren. Auch das bekannte Sync-Kill-System kehrt in erweiterter Form zurück. Zum Start stehen vier spielbare Fraktionen zur Verfügung: Space Marines, Orks, Necrons und Adeptus Mechanicus. Letztere feiern mit dem vierten Teil ihr Debüt innerhalb der Dawn-of-War-Reihe. Jede Fraktion verfügt über eigene Kommandeure, Einheiten, Gebäude und Spielmechaniken. Besonders umfangreich soll die Kampagne ausfallen. KING Art Games verspricht mehr als 70 Missionen, die sich auf eigene Geschichten der vier Fraktionen verteilen und sowohl alleine als auch kooperativ gespielt werden können. An der Handlung arbeitet unter anderem Black-Library-Autor John French mit.

Abseits der Kampagne kehrt der beliebte Last-Stand-Modus zurück. Hinzu kommen Skirmish-Gefechte gegen die KI sowie kompetitive Multiplayer-Partien für zwei, vier oder sechs Spieler. Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint nun am 3. Dezember 2026 für PC. Damit verpasst das Strategiespiel seinen ursprünglich geplanten September-Termin deutlich, KING Art Games bekommt im Gegenzug aber fast drei zusätzliche Monate für den Feinschliff.