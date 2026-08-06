Terry Crews und Finn Wolfhard werden zu LEGO Pokémon Trainern – SMART Play offiziell gestartet

Die LEGO Gruppe hat zum offiziellen Verkaufsstart der neuen LEGO® Pokémon™ SMART Play Sets eine prominente Kampagne gestartet: Schauspieler Terry Crews und Finn Wolfhard treten als LEGO Pokémon Trainer gegeneinander an. Begleitet wird die Aktion von einem inszenierten Duell zwischen ihren gewählten Pokémon-Partnern sowie einem großen Mitmach-Event im Rahmen der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026.

Terry Crews gegen Finn Wolfhard: Das Trainer-Duell beginnt

Zum Verkaufsstart der neuen LEGO Pokémon SMART Play Reihe schlüpfen Terry Crews und Finn Wolfhard in die Rolle von Pokémon-Trainern. Während Finn auf das beliebte Glurak setzt, vertraut Terry überraschend auf Pummeluff. Beide lieferten sich bereits vorab einen humorvollen Schlagabtausch auf ihren Social-Media-Kanälen.

Finn Wolfhard zeigt sich selbstbewusst:

„Terry ist ein großartiger Schauspieler, aber er wird nicht überrascht tun, wenn ich und mein LEGO Glurak ihn besiegen. Ich habe Glurak fast jeden Tag trainiert, um der Beste zu sein – wir sind bereit, los geht’s!“

Terry Crews kontert gelassen:

„Uns besiegen? Glaub mir, wenn es jemanden auf diesem Planeten gibt, der etwas über Training weiß – dann bin ich das! Aber es geht nicht nur ums Training. Mein LEGO Pumeluff wurde von mir geliebt und gepflegt. Wir sind enger als eng, und du weißt, dass diese unzerbrechliche Bindung uns im Kampf stärker denn je machen wird.“

Wer das Duell letztlich für sich entscheidet, wird am 8. August um 16:00 Uhr (MESZ) auf den offiziellen LEGO-Kanälen enthüllt.

LEGO Pokémon SMART Play seit dem 1. August erhältlich

Die zwölf neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets sind seit dem 1. August 2026 erhältlich. Erstmals verbindet LEGO klassische Bausteine mit einer neuen SMART Play Technologie, die auf das Spiel der Kinder reagiert.

Dank mehr als 20 weltweit einzigartiger Patente bieten die Sets interaktive Funktionen wie:

Feature Beschreibung Licht Reaktionen auf Spielsituationen Sound Passende Geräusche und Effekte Bewegung Animierte Elemente im Modell Sensorik Interaktive Reaktionen auf Aktionen Bildschirmfrei Vollständiges Spielerlebnis ohne Display

Die Sets sind über LEGO Stores, LEGO.com sowie ausgewählte Händler in den Startmärkten erhältlich. In ausgewählten LEGO Stores können Besucher die SMART Play Technologie zudem vor Ort ausprobieren.

PokémonXP in San Francisco bietet interaktive Trainer-Erfahrung

Vom 28. bis 30. August 2026 präsentiert LEGO im Rahmen der PokémonXP, parallel zu den Pokémon-Weltmeisterschaften in San Francisco, ein umfangreiches Erlebnis rund um SMART Play.

Besucher können:

ihren eigenen LEGO Pokémon Partner auswählen,

eine Bindung zum Pokémon aufbauen,

verschiedene Trainingsstationen absolvieren,

ihr Können in einer finalen Herausforderung unter Beweis stellen,

exklusive SMART Tags sammeln,

an einer Make-&-Take-Aktion teilnehmen,

lebensgroße LEGO Pokémon bestaunen und Fotomotive entdecken.

Die Veranstaltung soll das neue SMART Play-Konzept erlebbar machen und Pokémon-Fans die Rolle eines Trainers näherbringen.

LEGO setzt auf interaktives Spielerlebnis

Mit LEGO Pokémon SMART Play erweitert die LEGO Gruppe ihr Portfolio um eine neue Generation interaktiver Spielsets. Statt auf Bildschirme setzt das Konzept vollständig auf physische Modelle, Sensorik sowie Licht-, Sound- und Bewegungseffekte. Gemeinsam mit der prominenten Kampagne rund um Terry Crews und Finn Wolfhard möchte LEGO den offiziellen Marktstart der Reihe entsprechend in Szene setzen.

SMART Bricks aktualisieren und neue Funktionen freischalten

Besitzer neuer, ungeöffneter LEGO® Pokémon™ SMART Play All-in-One Sets können sofort loslegen – die enthaltenen LEGO® SMART Bricks funktionieren direkt nach dem Auspacken und benötigen kein Update.

Wer bereits LEGO® SMART Bricks aus früheren All-in-One Sets besitzt, sollte diese vor dem ersten Einsatz aktualisieren. Das Update wird über die kostenlose LEGO SMART Assist App durchgeführt und schaltet die neuen SMART Play Funktionen frei. LEGO empfiehlt zudem, regelmäßig nach neuen Software-Versionen zu suchen, um stets die neuesten Features nutzen zu können.

SMART Play zunächst in sechs Ländern verfügbar

Zum Verkaufsstart sind die LEGO® Pokémon™ SMART Play Sets sowie ausgewählte SMART PokéStops und Gyms in LEGO Stores in folgenden Ländern erhältlich:

USA

Großbritannien

Deutschland

Frankreich

Polen

Australien

All-in-One- und kompatible SMART Play Sets

LEGO unterscheidet zwischen All-in-One Sets und SMART Play kompatiblen Erweiterungssets. Während die All-in-One Sets bereits mindestens einen SMART Brick, Ladegerät und SMART Tags enthalten und sofort spielbereit sind, erweitern kompatible Sets das Erlebnis um zusätzliche SMART Tags und Pokémon, setzen jedoch einen vorhandenen SMART Brick voraus.

LEGO® Pokémon™ SMART Play All-in-One Sets

Set Artikelnummer Alter Teile UVP Trainingshaus mit Pikachu 72164 6+ 400 69,99 € Glurak vs. Blitza – Ultimative Schlacht 72167 8+ 751 119,99 €

LEGO® Pokémon™ SMART Play – Kompatible Sets

Set Artikelnummer Alter Teile UVP Beerenparty mit Bisasam und Bidiza 72155 7+ 240 19,99 € Trainer’s Buggy Abenteuer mit Schiggy 72156 7+ 320 29,99 € Glumanda und Kleinsteins Höhlenkampf 72157 6+ 198 19,99 € Showdown mit Felori, Krokel und Kwaks 72158 8+ 313 34,99 € Pummeluff Konzert 72159 7+ 88 14,99 € Drohnensuche nach dem mystischen Mew 72161 8+ 429 49,99 € Evoli und Lapras‘ Schatzsuche 72162 8+ 623 59,99 € Mewtus Laborbruch 72163 10+ 605 69,99 € Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf 72165 10+ 831 79,99 € Tragosso und Gengars gruselige Begegnung 72166 8+ 782 89,99 €

Alle LEGO® Pokémon™ SMART Play Sets sind seit dem 1. August 2026 über LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den jeweiligen Startmärkten erhältlich.