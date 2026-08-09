Starbox Nook Nooks im Test: Kleine Miniaturwelten mit großer Liebe zum Detail

Mit den Nook Nooks bringt Starbox kleine, detailverliebte Miniaturwelten ins heimische Regal. Die Sammelsets verbinden niedliche Tierfiguren mit passenden kleinen Szenerien, die in ungewöhnlichen Gehäusen untergebracht sind. Dank integrierter LED-Beleuchtung lassen sich die fertigen Szenen anschließend auch stimmungsvoll in Szene setzen.

Das Besondere an den Nook Nooks ist der Überraschungseffekt: Welche Variante sich in der Verpackung befindet, weiß man zunächst nicht. Für unseren Test haben wir eine Box mit dem Axolotl erhalten. Wie viel Spaß der Aufbau macht und wie gut sich die kleine Gaming-Welt anschließend präsentiert, zeigt unser Test.

Die möglichen Nook Nooks

Die erste Serie umfasst insgesamt sieben verschiedene Nook Nooks, darunter eine besonders seltene Super-Rare-Variante. Die regulären Szenen setzen jeweils ein anderes Tier in einer eigenen kleinen Umgebung in Szene. Dabei kommen unterschiedliche Alltagsgegenstände als Mini-Häuser zum Einsatz.

Tier Szene / Behausung Axolotl Gaming-Szene im Computer-Monitor Hase Gemütliche Szene im Retro-Fernseher Pinguin Szene im Kühlschrank Pinguin (Super Rare) Weitere Variante mit türkisem Design Fuchs Szene in einer Waschmittelflasche Capybara Szene in einer Waschmaschine Faultier Gemütliche Szene im Retro-Wecker

Die unterschiedlichen Gehäuse sorgen dafür, dass die Sammlung auch nebeneinander aufgestellt abwechslungsreich wirkt. Wer Gefallen an dem Konzept findet, kann außerdem mehrere Nook Nooks miteinander kombinieren und so nach und nach eine eigene kleine Miniaturwelt aufbauen.

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Über Starbox

Starbox ist eine von ZURU ins Leben gerufene Marke für designorientierte Sammelobjekte, die Kreativität, Individualität und den Überraschungseffekt von Blind Boxes miteinander verbindet. Neben den Nook Nooks gehören unter anderem weitere Sammelkollektionen und Mini-Figuren zum Sortiment. Mit den Nook Nooks richtet sich Starbox sowohl an Kinder und Sammler als auch an sogenannte Kidults, die Freude an dekorativen und kreativen Sammelobjekten haben.

Auspacken mit Überraschungseffekt

Bereits das Öffnen der Verpackung macht Spaß. Der Inhalt ist auf mehrere Tüten verteilt und wartet darauf, Stück für Stück entdeckt zu werden. Der eigentliche Überraschungseffekt wird allerdings etwas getrübt, denn die beiliegenden Anleitungen verraten bereits direkt nach dem Öffnen der Schachtel, welche Szenerie sich in der Box befindet. Zu diesem Zeitpunkt sind die einzelnen Tüten noch verschlossen.

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In unserem Fall war damit bereits klar, dass wir die Axolotl-Gaming-Szene erhalten haben. Wer sich gerne überraschen lässt, wird dadurch ein wenig um den spannendsten Moment gebracht.

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Der eigentliche Inhalt ist übersichtlich auf mehrere Tüten verteilt. In unserem Fall befinden sich darin der Computer-Monitor, in dem die Szenerie aufgebaut wird, die Axolotl-Figur, verschiedene Dekorationselemente, Klebepunkte sowie eine Pinzette.

Aufbau der Gaming-Szene

Der Aufbau der kleinen Gaming-Szene gestaltet sich grundsätzlich unkompliziert. Die einzelnen Elemente werden Schritt für Schritt entsprechend der Anleitung platziert und ergeben nach und nach das fertige Diorama. Gerade bei den kleineren Dekorationselementen ist allerdings etwas Fingerspitzengefühl gefragt. Die Teile sind entsprechend klein, weshalb es nicht immer ganz einfach ist, sie exakt an der vorgesehenen Position einzusetzen. Hier erweist sich die beiliegende Pinzette als praktische Hilfe. Mit ihr lassen sich die kleinen Elemente deutlich einfacher greifen und positionieren. Auch die Klebepunkte kommen zum Einsatz, um bestimmte Dekorationen sicher an ihrem Platz zu befestigen.

Insgesamt enthält eine Nook Nook mehr als zwölf kleine Accessoires. Dazu gehören unter anderem Möbel, Pflanzen und weitere Dekorationselemente. Dadurch entsteht trotz der kompakten Größe eine erstaunlich detaillierte Miniaturwelt. Der Aufbau ist damit weniger ein klassisches Spielzeugerlebnis als vielmehr ein kleines Bastelprojekt. Gerade wer Freude daran hat, kleine Miniaturwelten zusammenzusetzen und zu dekorieren, dürfte hier auf seine Kosten kommen.

Liebevoll und detailreich gestaltet

Besonders positiv fällt die Gestaltung der einzelnen Elemente auf. Trotz der kompakten Größe wirkt die Szenerie keineswegs lieblos oder wie ein einfacher Bausatz. Stattdessen steckt viel Liebe zum Detail in den kleinen Dekorationselementen.

Auch das Axolotl selbst fügt sich passend in die Szene ein. Zusammen mit dem Monitor und der kleinen Einrichtung entsteht eine stimmige Gaming-Welt im Miniaturformat. Gerade die vielen kleinen Details sorgen dafür, dass es nach dem Aufbau immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.

Das Konzept funktioniert dabei besonders gut, weil das eigentliche Gehäuse Teil der Szene wird. Aus dem Computer-Monitor wird nicht einfach nur eine Verpackung für die Miniaturwelt, sondern ein Bestandteil des gesamten Designs.

Individuelle Gestaltung

Die Dekorationselemente sind nicht ausschließlich dazu gedacht, nach einer festen Vorgabe angeordnet zu werden. Sie können innerhalb der kleinen Szene auch nach den eigenen Vorstellungen platziert werden. Dadurch lässt sich die fertige Nook Nook zumindest in einem gewissen Rahmen individuell gestalten.

Gerade beim Axolotl bietet die Gaming-Szene dafür einen passenden Rahmen. Die kleinen Möbel und Dekorationen lassen sich so arrangieren, dass die Miniaturwelt den eigenen Vorstellungen entspricht. Durch die kompakte Größe sind die Möglichkeiten naturgemäß begrenzt, dennoch macht gerade das Ausprobieren beim Aufbau einen Teil des Reizes aus.

Beleuchtung setzt die Szene in Szene

Ein echtes Highlight ist die integrierte LED-Beleuchtung. Sobald die fertige Nook Nook eingeschaltet wird, kommt die gesamte Szenerie noch einmal deutlich besser zur Geltung. Gerade bei etwas dunklerer Umgebung entsteht eine angenehme Atmosphäre und die kleinen Details werden stärker hervorgehoben. Die Beleuchtung verleiht der Miniaturwelt dadurch einen ganz eigenen Charme.

Damit bleibt die Nook Nook auch nach dem eigentlichen Aufbau interessant. Sie ist nicht nur ein kleines Bastelprojekt, sondern gleichzeitig ein dekoratives Objekt, das sich anschließend gut im Regal oder auf dem Schreibtisch präsentieren lässt.

Verarbeitung und Präsentation

Die verschiedenen Elemente machen insgesamt einen ordentlichen und wertigen Eindruck. Besonders die Kombination aus dem ungewöhnlichen Gehäuse, der kleinen Tierfigur und den zahlreichen Dekorationselementen funktioniert gut.

Nach dem Aufbau wirkt die Nook Nook deutlich hochwertiger, als es die kompakte Größe zunächst vermuten lässt. Die Szene ist detailliert genug, um auch bei näherer Betrachtung interessant zu bleiben, während die Beleuchtung für den zusätzlichen Blickfang sorgt.

Besonders interessant wird das Konzept für Sammler, die mehrere Varianten besitzen. Die unterschiedlichen Tiere und Umgebungen sorgen für Abwechslung, während sich die einzelnen Sets miteinander kombinieren lassen. So kann aus einzelnen kleinen Dioramen nach und nach eine größere Nook-Nook-Welt entstehen.

Preis und Verfügbarkeit

Starbox gibt für die Nook Nooks eine unverbindliche Preisempfehlung von 16,99 Euro pro Blind Box an. Die Serie 1 ist im deutschen Handel erhältlich.

Produkt Starbox Nook Nooks Serie Serie 1 Konzept Blind Box mit Miniaturwelt und Tierfigur Varianten 7, inklusive Super-Rare-Variante Accessoires Mehr als 12 pro Set Beleuchtung Integrierte LED-Beleuchtung Besonderheit Sets lassen sich miteinander kombinieren UVP 16,99 Euro

Unser Fazit

Die Nook Nooks von Starbox verbinden einen kleinen Überraschungsmoment mit einem kreativen Bastelprojekt und einer dekorativen Miniaturwelt. Der Aufbau unserer Axolotl-Nook hat Spaß gemacht und lässt sich grundsätzlich problemlos bewältigen. Lediglich bei den kleineren Elementen ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt.

Besonders gefallen haben uns die liebevolle Gestaltung, die vielen kleinen Details und die integrierte Beleuchtung. Aus den zunächst unscheinbaren Einzelteilen entsteht Schritt für Schritt eine kleine Gaming-Welt, die nach dem Aufbau tatsächlich zum Hingucker wird. Mit mehr als zwölf Accessoires bietet die Box zudem einiges an Material, um die eigene kleine Szene aufzubauen. Die Pinzette erleichtert dabei den Umgang mit den kleinen Teilen, während die Klebepunkte dafür sorgen, dass die Dekoration anschließend an ihrem Platz bleibt.

Schade ist lediglich, dass die Anleitung den Inhalt bereits beim Öffnen der Schachtel verrät. Dadurch geht ein Teil des Überraschungseffekts verloren, noch bevor die einzelnen Tüten geöffnet wurden. Gerade bei einem Blind-Box-Konzept wäre es schöner, wenn zumindest die konkrete Variante bis zum Öffnen der einzelnen Inhalte geheim bleiben würde.

Wer sich daran nicht stört und Freude an kleinen Miniaturwelten hat, bekommt mit den Nook Nooks jedoch ein gelungenes Bastel- und Dekoerlebnis. Die Kombination aus niedlichen Figuren, detailreicher Gestaltung, individueller Dekoration und Beleuchtung macht die kleinen Szenen zu einem schönen Blickfang und das Axolotl hat mit seinem eigenen Gaming-Platz definitiv einen der charmantesten Auftritte.

Die Nook Nooks Blindbox wurde Game2Gether von Starbox für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.