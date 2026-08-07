Quake feiert 30. Jubiläum mit kostenloser Erweiterung Dawn of the Machine

Zum 30. Geburtstag von Quake haben id Software und MachineGames eine besondere Überraschung für Fans veröffentlicht. Die beiden Studios präsentieren mit Dawn of the Machine eine umfangreiche, komplett kostenlose Erweiterung. Die zahlreiche neue Inhalte für den legendären Ego-Shooter mitbringt. Neben einer neuen Kampagne dürfen sich Spieler auf zusätzliche Karten, Geheimnisse und neue Gameplay-Elemente freuen.

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19 neue Karten und frische Herausforderungen

Das Herzstück der Erweiterung bildet eine komplett neue Kampagne mit 19 eigens entwickelten Karten. Wie es sich für Quake gehört, erwarten Spieler zahlreiche versteckte Bereiche, optionale Geheimnisse und intensive Gefechte gegen die bekannten Gegnerhorden. Begleitet wird das Abenteuer von einem eigens komponierten Soundtrack, der die düstere Atmosphäre der neuen Episode unterstreicht. In Dawn of the Machine schlüpfen Spieler erneut in die Rolle des Rangers und reisen in eine geheimnisvolle Dimension, in der die Zeit nicht mehr linear verläuft.

Das Besondere an der Kampagne ist ihre verschachtelte Struktur. Entscheidungen und Aktionen in der Gegenwart beeinflussen den weiteren Verlauf des Abenteuers. Durch das Sammeln spezieller Runen werden zuvor versiegelte Wege geöffnet, wodurch neue Bereiche, zusätzliche Kämpfe und weitere Geheimnisse zugänglich werden. Gleichzeitig lassen sich permanente Verbesserungen für Gesundheit und Munition freischalten, wodurch die Erweiterung auch neue Progressionsmechaniken in das klassische Shooter-Erlebnis integriert.

Auch Multiplayer-Fans gehen nicht leer aus

Neben der Kampagne ergänzt das Update einen neuen Deathmatch-Schauplatz, auf dem Spieler gegen Freunde, Online-Gegner oder Bots antreten können. Darüber hinaus wurden neue Erfolge beziehungsweise Trophäen integriert, sodass auch erfahrene Quake-Veteranen neue Herausforderungen erwarten.

Quake: Dawn of the Machine steht ab sofort kostenlos für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC zum Download bereit. Mit der Jubiläumserweiterung beweisen id Software und MachineGames eindrucksvoll, dass selbst drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung noch frische Ideen in einem der einflussreichsten Ego-Shooter aller Zeiten stecken.