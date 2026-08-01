Palworld TCG im Hype: 4.000-Dollar-Karte stürzt im Preis ab

Das Palworld Official Card Game ist gerade erst erschienen, doch auf dem Sammlermarkt geht es bereits ähnlich chaotisch zu wie auf den Palpagos-Inseln. Einzelne Karten wurden kurz vor dem offiziellen Start für vierstellige Summen verkauft. Der bisherige Spitzenreiter erreichte sogar fast 4.000 US-Dollar, verlor innerhalb weniger Tage allerdings einen großen Teil seines vermeintlichen Wertes.

3,5 Millionen Booster vor dem Start

Das von Bushiroad veröffentlichte Sammelkartenspiel ist am 30. Juli 2026 weltweit an den Start gegangen. Bereits mehrere Wochen zuvor meldete der Publisher rund 3,5 Millionen verkaufte Boosterpacks des ersten Sets „Dawn of Palpagos“. Zum Launch erschienen außerdem zwei direkt spielbare Trial Decks in den Farbkombinationen Rot und Blau sowie Grün und Violett.

„Dawn of Palpagos“ umfasst 100 reguläre Karten und 61 sogenannte Parallelvarianten. Mehr als 50 unterschiedliche Pals sind im ersten Set vertreten, hinzu kommen bekannte Charaktere wie Zoe und Lily. Sämtliche Karten wurden mit eigens für das TCG angefertigten Illustrationen versehen. Ein Booster enthält sieben Karten, in einer vollständigen Displaybox stecken zwölf Packs.

Von 4.000 auf rund 1.000 Dollar

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die goldene Cattiva Soul Card. Ein erstes Exemplar wurde bereits drei Tage vor dem offiziellen Release für fast 4.000 US-Dollar über eBay verkauft. Nur wenige Tage später zeigte sich allerdings, wie wenig aussagekräftig solche frühen Preise sein können.

Inzwischen werden vergleichbare Exemplare für rund 999 US-Dollar angeboten. Weitere Marktbeobachtungen bewegen sich eher im Bereich von etwa 700 bis 1.000 US-Dollar. Gegenüber dem ersten Verkauf entspricht das einem Preisrückgang von ungefähr 75 Prozent. Auch wenn die Karte damit weiterhin alles andere als günstig ist, dürfte der ursprüngliche 4.000-Dollar-Preis vor allem ein Ausreißer während der ersten Hype-Phase gewesen sein.

Auch andere seltene Karten sorgten bereits für hohe Verkaufspreise. Eine besonders seltene Version von „Jormuntide Ignis – Savage Lava Dragon“ wechselte vor dem Release für umgerechnet mehr als 1.300 US-Dollar den Besitzer. Solche Preise bleiben momentan jedoch extrem volatil, da täglich neue Booster geöffnet werden und immer mehr Exemplare auf dem Zweitmarkt auftauchen.

Base-Building in Kartenform

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Spielerisch versucht das Palworld TCG, mehrere Mechaniken des Videospiels auf den Tisch zu übertragen. Zwei Spieler stellen Teams aus Pals zusammen, sammeln Ressourcen, bauen Strukturen und setzen Ausrüstung sowie Ereigniskarten ein, um die Kontrolle über das Spielfeld zu übernehmen.

Ein vollständiges Deck besteht aus einem Main Deck mit 50 Karten und einem separaten Soul Deck mit zehn Karten. Beim Deckbau dürfen maximal zwei der vier Farben Rot, Blau, Grün und Violett kombiniert werden. Farblose Karten können unabhängig von der gewählten Kombination eingesetzt werden, außerdem sind höchstens vier Karten mit demselben Namen erlaubt.

Die beiden Trial Decks enthalten neben den benötigten 60 Karten auch eine Papier-Spielmatte, eine Spielanleitung, mehrere Zähler und ein zusätzliches Boosterpack. In jedem Trial Deck kann außerdem eine Karte durch eine seltene Parallelversion ersetzt worden sein.

Eine Erstauflage mit kleinen Fehlern

Kurios ist außerdem, dass sich auf den Boostern und Displayboxen der ersten Auflage ein Schreibfehler beim Wort „Palworld“ eingeschlichen hat. Bushiroad hat den Fehler bereits bestätigt und möchte ihn bei späteren Nachdrucken korrigieren. Ob die fehlerhafte Erstauflage dadurch irgendwann selbst zum begehrten Sammlerstück wird, bleibt abzuwarten.

Auch bei einer Karte des rot-blauen Trial Decks fehlt versehentlich der Hinweis auf den Wert „Strike“. Laut Bushiroad bleibt die Karte trotzdem vollständig legal und darf auch bei offiziellen Turnieren verwendet werden.

Für Nachschub des Palworld TCG ist ebenfalls bereits gesorgt. Ab August sollen erste Shop-Turniere stattfinden, bei denen regelmäßig neue Promokarten verteilt werden. Mit „Legends Awaken“ wurde zudem schon das zweite Boosterset angekündigt, das am 30. Oktober 2026 erscheinen soll.

Das Palworld TCG legt damit einen ziemlich starken, wenn auch leicht wilden Start hin. Die ersten Rekordpreise zeigen vor allem, wie groß das Interesse an seltenen Karten ist. Der schnelle Preissturz der goldenen Cattiva-Karte macht allerdings ebenfalls deutlich: Wer direkt zum Release mehrere Tausend Dollar ausgibt, fängt sich möglicherweise nicht nur ein seltenes Pal, sondern auch einen ziemlich teuren Fehlkauf ein.