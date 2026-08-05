LEGO Harry Potter: Das Zaubereiministerium (76476) als Sammleredition angekündigt

Die LEGO Gruppe feiert das 25-jährige Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen mit einem neuen Premium-Set für erwachsene Fans. Mit der LEGO Harry Potter Das Zaubereiministerium – Sammleredition (76476) erscheint ein 3.491-teiliges Modell, das den Regierungssitz der britischen Zaubererwelt im detailreichen Minifiguren-Maßstab nachbildet. Insgesamt 14 Minifiguren sowie zahlreiche interaktive Funktionen laden dazu ein, berühmte Filmszenen originalgetreu nachzustellen.

Der Verkaufsstart fällt bewusst auf den traditionellen „Rückkehr nach Hogwarts“-Tag und macht das Set zu einem besonderen Highlight für Harry-Potter-Fans und Sammler.

Das Zaubereiministerium erwacht zum Leben

Das Modell beginnt auf den Straßen Londons und führt Spieler über den Tropfenden Kessel, den Zugang zur Winkelgasse, eine U-Bahn-Station sowie die berühmte rote Telefonzelle direkt in das unterirdische Zaubereiministerium. Der Tropfende Kessel ist dabei erstmals im Minifiguren-Maßstab als LEGO-Modell umgesetzt.

Im Inneren erwarten Fans zahlreiche bekannte Schauplätze aus den Filmen. Dazu gehören unter anderem die Büros von Arthur Weasley und Dolores Umbridge, der Gerichtssaal, in dem Harry Potter verhört wird, sowie die Halle der Prophezeiungen. Interaktive Funktionen wie einstürzende Regalreihen sorgen dafür, dass ikonische Filmszenen nachgestellt werden können.

14 Minifiguren und exklusive Neuheiten

Zum Lieferumfang gehören insgesamt 14 Minifiguren, darunter Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Lord Voldemort. Erstmals erscheint außerdem Arabella Figg als LEGO-Minifigur.

Eine weitere Besonderheit ist das neue Element Kingsley Shacklebolts Luchs-Patronus, der in den Filmen als magischer Bote zwischen dem Zaubereiministerium und dem Orden des Phönix dient.

Technische Daten

Merkmal Details Produkt LEGO Harry Potter Das Zaubereiministerium – Sammleredition Setnummer 76476 Teile 3.491 Minifiguren 14 Altersempfehlung 18+ Abmessungen 51 × 35 × 15 cm UVP 429,99 € LEGO Insider Early Access 29. August 2026 Regulärer Verkaufsstart 1. September 2026 Erhältlich LEGO Stores und LEGO.com

Verkaufsstart Ende August

LEGO Insider erhalten bereits ab dem 29. August 2026 exklusiven Vorabzugang auf das neue Sammlerset. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 1. September 2026, passend zum jährlich gefeierten „Rückkehr nach Hogwarts“-Tag. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 429,99 Euro.