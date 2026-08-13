Honeycomb Aeronautical bringt Foxtrot Takeoff Kit für ambitionierte Flugsimulations-Fans

Mit dem Foxtrot Takeoff Kit erweitert Honeycomb Aeronautical sein Angebot um ein neues Komplettsystem für die Flugsimulation. Das Bundle kombiniert den Foxtrot Aviation Stick mit einer separaten Throttle Box und soll präzise Flugsteuerung vom Start bis zur Landung ermöglichen. Die Markteinführung ist für den 31. August 2026 geplant.

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Präzise Steuerung mit Hall-Sensoren

Herzstück des Foxtrot Aviation Stick ist ein fortschrittliches Gimbal-System mit 16-Bit-Hall-Effect-Sensoren. Die magnetische Sensorik soll besonders präzise und gleichmäßige Eingaben ohne störende Rastpunkte ermöglichen. Der Widerstand der Steuerung lässt sich zudem anpassen, sodass sich der Stick sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder konfigurieren lässt.

Für die Giersteuerung ist eine integrierte Twist-Achse vorhanden. Dadurch lässt sich das Seitenruder direkt über den Stick bedienen, ohne dass zusätzliche Pedale erforderlich sind. Mehrere Taster, Hat-Switches und Drehregler bieten darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Belegung.

Throttle Box für unterschiedliche Flugzeugtypen

Die ebenfalls enthaltene Throttle Box soll das Setup für verschiedene Flugzeugklassen erweitern. Vier individuell konfigurierbare Hebel mit Detents können sowohl für die allgemeine Luftfahrt als auch für die Steuerung von Airlinern eingesetzt werden.

Zusätzlich stehen Funktionen wie Reverse Thrust, eine integrierte Parkbremse und ein eigener Hebel für das Fahrwerk zur Verfügung. Durch austauschbare Hebel-Sets und integrierte Engineschalter lässt sich die Steuerung an unterschiedliche Cockpit-Konfigurationen anpassen.

Damit soll das Foxtrot Takeoff Kit ein breites Spektrum abdecken, von einmotorigen General-Aviation-Flugzeugen über Kunstflugmaschinen bis hin zu großen Verkehrsflugzeugen.

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Foxtrot Takeoff Kit startet Ende August

Das Honeycomb Foxtrot Takeoff Kit wird ab dem 31. August 2026 im offiziellen Honeycomb-Aeronautical-Shop sowie bei Sporty’s Pilot Shop erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,99 US-Dollar. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren.

Die Throttle Box wird außerdem separat angeboten und eignet sich damit auch als Erweiterung für Besitzer eines bereits vorhandenen Foxtrot Aviation Stick.

Ein Händler bietet zudem ein separates Soft-Bundle mit denselben Komponenten an. Dabei können die beiden Produkte in unterschiedlichen Einzelverpackungen geliefert werden, technisch entspricht der Lieferumfang jedoch dem Foxtrot Takeoff Kit.

Die wichtigsten Features im Überblick

16-Bit-Hall-Effect-Sensoren für präzise und gleichmäßige Eingaben

Fortschrittliches Gimbal-System mit einstellbarem Widerstand

Integrierte Yaw-/Twist-Achse für Steuerung ohne Pedale

Ergonomisches, beidhändig nutzbares Design

Vier individuell konfigurierbare Throttle-Hebel

Detents und Reverse-Thrust-Funktion

Integrierte Parkbremse

Dedizierter Fahrwerkhebel

Zahlreiche programmierbare Taster, Hat-Switches und Drehregler

Austauschbare Hebel-Sets für unterschiedliche Flugzeugtypen

Mit dem Foxtrot Takeoff Kit will Honeycomb Aeronautical damit ein vollständiges und dennoch vergleichsweise zugängliches Steuerungs-Setup für die Flugsimulation anbieten.