Helldivers 2 landet bei PlayStation Plus und erhält Devoid of Liberty Update

Für Helldivers 2 gibt es gleich doppelt Nachschub. Der Koop-Shooter wurde in den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen und kann von Abonnenten ab sofort ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Gleichzeitig hat Entwickler Arrowhead das neue Devoid of Liberty Update veröffentlicht. Die Aktualisierung erweitert den Shooter um neue Inhalte und führt unter anderem Unterstützung durch die Super Earth Armed Forces, kurz SEAF, ein.

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Die SEAF rückt mit vier Spezialisten an

Das neue SEAF-Team besteht aus vier unterschiedlichen Soldaten, die jeweils eine eigene Rolle auf dem Schlachtfeld übernehmen. Angeführt wird die Gruppe von C. Zhang, der mit einem Liberator und einem Funkrucksack ausgerüstet ist und seinem Team eigene Kommandos erteilen kann. Für die medizinische Versorgung ist dagegen der passend benannte STIMmothy zuständig. Der Medic setzt unter anderem eine Stim-Pistole und Spritzen ein, um seine Kameraden im Kampf zu halten. A. Aaronson übernimmt als Rifleman die klassische Infanterierolle und setzt auf Standardausrüstung sowie seine umfangreiche Kampferfahrung.

Die nötige Feuerkraft bringt schließlich B. Devaux mit. Der Specialist zieht mit einem MG-43 Maschinengewehr und einer EAT-Panzerabwehrwaffe in den Kampf und übernimmt damit die Rolle des schweren Soldaten innerhalb der Gruppe. Neben der neuen SEAF-Unterstützung erweitert Devoid of Liberty das Spiel um zusätzliche Emotes und weitere Veterancy-Stufen. Außerdem wartet ein neues Gebiet darauf, von den Helldivers erkundet beziehungsweise mit der obligatorischen Portion gelenkter Demokratie versorgt zu werden. Wissenschaftler von Super Earth haben die Region als „Devoid of Liberty“ klassifiziert, was gleichzeitig den Namen des Updates erklärt.

Helldivers 2 jetzt bei PS Plus Extra und Premium

Wer Helldivers 2 bislang ausgelassen hat, erhält damit einen passenden Einstiegspunkt. Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder Premium können den Titel ab sofort über den Spielekatalog beziehen und direkt mit den neuen Inhalten starten. Mit der Kombination aus PS-Plus-Veröffentlichung und umfangreichem Update dürfte Sony gleichzeitig eine ganze Reihe neuer Rekruten für den galaktischen Krieg gewinnen. Schließlich kann Super Earth bekanntlich nie genug Helldivers haben.