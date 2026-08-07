GTA VI: Rockstar kündigt ausführliche Gameplay-Präsentation für Ende August an

Nach monatelanger Funkstille hat Rockstar Games endlich den nächsten großen Termin für Grand Theft Auto VI bekannt gegeben. Das Studio wird Ende August eine „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“-Präsentation ausstrahlen und Fans damit erstmals einen ausführlicheren Blick auf den mit Spannung erwarteten Open-World-Blockbuster gewähren. Nachdem bislang hauptsächlich Trailer und einzelne Artworks veröffentlicht wurden, dürfte die Präsentation erstmals umfangreiches Gameplay zeigen.

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Extended Look findet am 27. August statt

Die Präsentation wird am 27. August 2026 zunächst um 15:00 Uhr PT exklusiv über Netflix ausgestrahlt. Wenige Stunden später veröffentlicht Rockstar die komplette Präsentation auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Studios, sodass sie weltweit verfügbar sein wird. Ein kurzer Teaser zur Ankündigung liefert zwar noch keine Spielszenen, zeigt jedoch ein neues Artwork und stimmt auf die bevorstehende Enthüllung ein. Mit der „Extended Look“-Präsentation dürfte Rockstar erstmals detaillierter auf Gameplay, Spielwelt und technische Neuerungen eingehen. Bislang hielten sich die Entwickler mit konkreten Informationen bewusst zurück, weshalb die Erwartungen innerhalb der Community entsprechend hoch sind. Viele Fans hoffen auf einen umfassenden Einblick in die offene Spielwelt, Missionen, Fahrzeuge und die beiden Hauptfiguren des Spiels.

Veröffentlichung weiterhin für November geplant

Unverändert bleibt der geplante Veröffentlichungstermin. Grand Theft Auto VI soll weiterhin am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Mit der bevorstehenden Gameplay-Präsentation beginnt nun endgültig die heiße Phase der Vermarktung. Rund drei Monate vor dem Release dürfte Rockstar in den kommenden Wochen weitere Details veröffentlichen und die Vorfreude auf eines der größten Spiele der vergangenen Jahre weiter anheizen.