Genshin Impact Version 7.0 erscheint am 12. August – Snezhnaya öffnet erstmals seine Tore

HoYoverse hat die Version 7.0 „Gottverlassenes Land des Schnees“ für Genshin Impact angekündigt. Das große Update erscheint am 12. August und führt Spieler erstmals in das lang erwartete Reich Snezhnaya, die siebte Nation von Teyvat. Neben einer komplett neuen Region erwarten Spieler ein neuer Archontenauftrag, zwei spielbare Charaktere, neue Gameplay-Mechaniken sowie zahlreiche zeitlich begrenzte Events.

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Snezhnaya: Das Reich aus Eis und Schnee

Im hohen Norden Teyvats wartet mit Snezhnaya eine eisige Welt, die von heftigen Schneestürmen und extremer Kälte geprägt ist. Die Region nutzt die sogenannte Kresnik-Energie als Wärmequelle und ist über ein weit verzweigtes Eisenbahnnetz miteinander verbunden.

Spieler reisen mit Zügen durch die verschneite Landschaft bis nach Snezhnograd, dem Zentrum der Fatui und einer Stadt, in der sich die technologische und militärische Stärke der Nation widerspiegelt. Abseits der Metropole warten gefrorene Wildnis, abgelegene Dörfer, urzeitliche Kreaturen und zahlreiche Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden.

Neuer Archontenauftrag liefert tiefere Einblicke

Der neue Archontenauftrag dreht sich um einen verheerenden Schneesturm, die daraus resultierende Energiekrise sowie die politischen Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen Snezhnayas.

Für den Abschluss der Geschichte winken Belohnungen von bis zu 560 Urgestein. Zusätzlich erleichtern die neuen „Abenteuernotizen über Snezhnaya“ die Erkundung, indem sie Fortschritte dokumentieren und direkt zu offenen Zielen und Belohnungen führen.

Neues Erkundungswerkzeug und Shooter-Spielmodus

Mit dem Update erhalten Spieler das „Auge von Graeae“, ein vielseitiges Werkzeug für die Erkundung der offenen Welt.

Zu seinen Funktionen gehören:

Schutz vor extremer Kälte

Herbeirufen von Zügen

Erschaffen von Ureis-Konstrukten zum Lösen von Rätseln

Interaktionen mit anderen Spielern

Freischaltung eines neuen Third-Person-Shooter-Spielmodus

Im neuen Spielmodus kommen erstmals verschiedene Schusswaffen sowie Waffenaufsätze zum Einsatz, die überall in Snezhnaya gesammelt werden können.

Neue Stellarfunkeln-Reaktion erweitert das Kampfsystem

Version 7.0 führt mit Stellar-Verwirbelung eine weitere Stellarfunkeln-Reaktion ein. Sie entsteht durch die Kombination von Anemo und Kryo und erzeugt einen Sternenglanz-Wirbelwind, der beide Schadensarten verursacht.

Mehrfaches Auslösen steigert die Stärke der finalen Explosion. Gleichzeitig bringt die neue Mechanik Vorteile bei der Erkundung mit sich, etwa höhere Sprünge oder zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten in der Spielwelt.

Durch die Statuen der Sieben in Snezhnaya erhält zudem auch der Reisende Zugriff auf die Kryo-Kraft, wodurch sämtliche Stellarfunkeln-Reaktionen genutzt werden können.

Odette und Alyosha erweitern das Charakteraufgebot

Mit Version 7.0 stoßen zwei neue spielbare Figuren zum Kader.

Odette

Die 5-Sterne-Kryo-Schwertkämpferin Odette arbeitet für die Fatui unter La Signora und kombiniert ihre Fähigkeiten als Meuchelmörderin mit den Bewegungen einer gefeierten Ballerina. Im Kampf verstärkt sie Stellarfunkeln-Reaktionen, verursacht Kryo-Flächenschaden und erhöht den Reaktionsschaden des gesamten Teams.

Alyosha

Mit Alyosha debütiert außerdem eine 4-Sterne-Elektro-Figur mit Stangenwaffe. Gemeinsam mit seinem Jagdhund Tugarin unterstützt er das Team durch Heilung und Boni auf Stellar-Supraleiter. Während des neuen Archontenauftrags können Spieler Alyosha kostenlos freischalten.

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Aktionsgebete und neue Events

In der ersten Phase der Aktionsgebete feiern Odette und Alyosha ihr Debüt, während Arlecchino zurückkehrt. In der zweiten Phase folgen die Wiederholungen von Flins und Ineffa.

Darüber hinaus bringt Version 7.0 zahlreiche zeitlich begrenzte Events mit:

Zugfahrten durch verschneite Landschaften

Zielschieß-Herausforderungen

Neue Sphärenkämpfe

Begleitmissionen mit Jack Frost

Als Belohnungen winken unter anderem Diona als kostenloser Charakter sowie weitere Ressourcen.

Parallel startet in Miliastra Wonderland ein neues Sommer-Event rund um Gruselgeschichten und Abenteuer, bei dem Spieler kosmetische Gegenstände und weitere Belohnungen erhalten können.

Release am 12. August

Mit Version 7.0 „Gottverlassenes Land des Schnees“ erreicht Genshin Impact einen der bislang größten Meilensteine seiner Geschichte. Die lang erwartete Region Snezhnaya erweitert die Spielwelt um ein komplett neues Reich mit eigener Handlung, neuen Spielmechaniken und zusätzlichen Charakteren.

Das Update erscheint am 12. August für PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS.