Emergency Room Simulator: Notaufnahme-Simulation ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

In der Notaufnahme zählt jede Sekunde: Mit Emergency Room Simulator ist ab sofort eine neue medizinische Simulation für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Der Publisher Aerosoft und Entwickler Caipirinha Games schicken Spieler dabei direkt an die Front einer geschäftigen Krankenhaus-Notaufnahme, in der Diagnose, Priorisierung und schnelle Entscheidungen über den Ausgang eines Falls bestimmen.

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Zwischen Routine und medizinischem Notfall

In Emergency Room Simulator übernehmen Spieler die Rolle eines Arztes und begleiten Patienten von der Aufnahme bis zum Behandlungsergebnis. Dabei gilt es zunächst, Symptome zu erfassen, gezielte Fragen zu stellen und Patienten gründlich zu untersuchen.

Anschließend stehen verschiedene diagnostische Tests zur Verfügung. Die Ergebnisse müssen ausgewertet, dokumentiert und in eine passende Diagnose überführt werden. Auf dieser Grundlage entscheiden Spieler selbstständig über den weiteren Behandlungsweg.

Dabei verläuft nicht jede Schicht nach Plan. Während manche Patienten ausreichend Zeit für eine ausführliche Untersuchung lassen, können andere Fälle jederzeit eskalieren. Dann müssen Spieler schnell reagieren, Patienten nach Dringlichkeit priorisieren und zeitkritische Behandlungen durchführen.

Medizinische Entscheidungen unter Zeitdruck

Das Gameplay verbindet ruhige Untersuchungsarbeit mit Situationen, in denen jede Sekunde zählt. Neben Patientengesprächen und diagnostischen Aufgaben gehören auch praktische medizinische Eingriffe zum Alltag in der virtuellen Notaufnahme.

Spieler versorgen unter anderem Wunden, verabreichen Medikamente und behandeln Verletzungen mit interaktiven Verfahren. Gleichzeitig müssen sie den Überblick über mehrere Patienten behalten und entscheiden, welcher Fall als Nächstes behandelt werden muss.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Medizinische Detektivarbeit: Patienten untersuchen, Fragen stellen, Tests durchführen und Befunde dokumentieren

Selbstständig behandeln: Diagnosen stellen und die passende Therapie auswählen

Freie Priorisierung: Entscheiden, welche Fälle und Untersuchungen zuerst behandelt werden

Notfallmedizin unter Zeitdruck: Kritische Situationen meistern, bevor wertvolle Zeit verstreicht

Realistische Behandlungen: Wunden versorgen, Medikamente verabreichen und Verletzungen behandeln

Authentische Krankenhausumgebung: Detailreiche Notaufnahme mit medizinischer Ausstattung

Dynamisches Gameplay: Wechsel zwischen routinierten Untersuchungen und plötzlich auftretenden Notfällen

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Ab sofort für PC und Konsolen

Emergency Room Simulator ist ab sofort für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Damit können sich angehende virtuelle Notärzte direkt in ihre erste Schicht stürzen und sich der Herausforderung einer voll ausgelasteten Notaufnahme stellen.

Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, zwischen Patientengesprächen, Diagnosen und zeitkritischen Notfällen den Überblick zu behalten, kann jetzt selbst den Arztkittel anziehen.