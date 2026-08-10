Echtzeitüberweisung ist Pflicht, die Casino-Auszahlung bleibt eine Frage der Prüfung

Seit dem 9. Oktober 2025 muss jede Bank im Euroraum in der Lage sein, Echtzeitüberweisungen zu senden. Den Empfang von Echtzeitüberweisungen mussten die Banken im Euroraum bereits seit dem 1. Januar 2025 ermöglichen, im Oktober kam das Senden hinzu.

Die Überweisung erfolgt dann binnen zehn Sekunden, und das an 365 Tagen rund um die Uhr. Zudem darf für eine solche Überweisung nicht mehr berechnet werden als für eine gewöhnliche SEPA-Zahlung. Auf diesem Weg ist auch Wero unterwegs, das Bezahlsystem der European Payments Initiative (EPI).

Laut deren Angaben sind bereits über 50 Mio. Menschen in Europa, davon knapp 7 Mio. in Deutschland, Nutzer von Wero. Überweisungen sind mittlerweile schnell und einfach geworden. Auszahlungen in Online-Casinos dauern hingegen oft noch immer länger, als einem lieb ist. Wer eine schnelle Auszahlung von diesen Casinos sucht, sollte deshalb einen Blick auf casino.at werfen, wo lizenzierte Online-Casinos regelmäßig hinsichtlich Auszahlungsdauer, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit geprüft werden.

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Zehn Sekunden genügen der Bank, aber nicht dem Casino

Auf dem Transportweg entsteht wie bei PayPal und anderen E-Wallets damit kaum noch Wartezeit. Wer im Onlinehandel oder unter Freunden Geld sendet, sieht die Gutschrift in Sekunden. Bei einer Auszahlung aus dem Glücksspiel sitzt der Engpass woanders. Zwischen dem Klick auf Auszahlung und der Gutschrift liegen bei vielen Anbietern mehrere Stationen, vom Antrag über die Prüfung im Casino bis zum Zahlungsdienstleister. Die zehn Sekunden der Bank betreffen nur den letzten Schritt, die Überweisung selbst. Davor steht die Freigabe durch den Anbieter, und die folgt eigenen Regeln.

Das verschiebt den entscheidenden Punkt. Ob ein Anbieter zu den Casinos mit schneller Auszahlung zählt, entscheidet sich kaum am Zahlungsweg. Ausschlaggebend ist die Bearbeitung im eigenen Haus. Ist die Identitätsprüfung vorab erledigt, läuft ein Auftrag zügig durch. Viele Anbieter fordern die Nachweise allerdings erst vor der ersten Auszahlung an, und dann entsteht die Wartezeit genau dort. Bleibt der Betrag unter der Schwelle, ab der ein Mitarbeiter von Hand prüft, spart das weitere Tage. Am Wochenende wartet der Auftrag oft schlicht, weil die zuständige Abteilung nicht besetzt ist, so schnell die Bank am Ende auch überweist. Ein Bonusguthaben mit offener Umsatzbedingung zieht den Vorgang weiter in die Länge.

Vor der Versandpflicht waren Echtzeitüberweisungen im Euroraum die Ausnahme. Im ersten Halbjahr 2024 kamen sie nach Zahlen der Europäischen Zentralbank erst auf 15 Prozent aller Überweisungen und auf 4 Prozent des Werts. Die Pflicht vom Oktober 2025 hebt diese Grundlinie an. Am Tempo einer einzelnen Auszahlung ändert sie nichts.

Wero wird von 14 Banken getragen

Getragen wird Wero von der European Payments Initiative, hinter der 14 Banken und Zahlungsdienstleister stehen, unter ihnen die Deutsche Bank. Technisch setzt der Dienst auf den SEPA Instant Credit Transfer auf, also auf dieselbe Echtzeitschiene, die seit Oktober 2025 für alle Institute im Euroraum gilt. Bezahlt wird direkt aus dem Girokonto heraus, in der gewohnten Banking-App. Ein Zwischenkonto, auf dem Guthaben liegt, gibt es nicht, und die IBAN muss niemand eintippen. Für Nutzer heißt die direkte Kontoanbindung, dass Kartendaten und Zugangsdaten gar nicht erst beim Händler landen.

Mehr als 25 Banken in Deutschland, Frankreich und Belgien haben Wero inzwischen in ihre eigenen Banking-Apps eingebunden, weitere kommen laufend hinzu. Die Niederlande und Luxemburg sollen 2026 folgen. In den Niederlanden löst Wero dabei das dort starke iDEAL ab, in Luxemburg das Verfahren Payconiq. Der Weg dorthin verlief in Stufen. Gestartet ist Wero 2024 als reiner Dienst für Überweisungen unter Privatpersonen, das Bezahlen im Handel kam erst danach dazu.

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Seit November 2025 akzeptiert Eventim Wero

Den Sprung von der Überweisung unter Freunden in den Onlinehandel machte Wero in Deutschland im November 2025. Als erster großer Onlinehändler schaltete der Ticketverkäufer Eventim die Bezahlung per Wero frei. Weitere Namen kündigte die EPI an, darunter Decathlon, Lidl und Rossmann. Bis zum Jahresende, so die EPI-Chefin Martina Weimert im November, solle Wero bei 150 Händlern verfügbar sein.

Reibungslos lief der Start nicht. Zu Beginn war die Onlinezahlung nicht für alle Wero-Banken freigeschaltet, sondern zunächst für Kundschaft von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Andere Institute lieferten je nach Stand eine Fehlermeldung. Die Anbindung erfolgt Bank für Bank und Händler für Händler.

Der Fahrplan reicht weiter. Für 2027 ist das kontaktlose Bezahlen an der Ladenkasse über NFC vorgesehen. Ob Wero bis dahin die Breite erreicht, die die Betreiber anpeilen, ist offen.

Wero tritt gegen PayPal und die Kartensysteme an

Kaufmännisch allein erklärt sich das Projekt nicht. Wero soll Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern verringern, von PayPal ebenso wie von Visa und Mastercard. Für Händler zählt ein handfesterer Punkt. Die Gebühren einer kontobasierten Zahlung liegen unter denen der Kartensysteme, und ein Rückbuchungsrisiko wie bei der Kreditkarte entfällt. Für die Annahme von Zahlungen zahlt der Handel meist einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz, und laut dem Handelsforschungsinstitut EHI gehören PayPal und der Ratenkauf zu den teureren Varianten.

Ob das reicht, ist damit nicht gesagt. Europa hat eine Reihe paneuropäischer Zahlungsprojekte scheitern sehen. Die Unternehmensberatung Capco warnt, für viele könnte Weros Markteintritt zu spät kommen, auch wenn der Zug bereits in Bewegung sei. Gegen Dienste, die Nutzer seit Jahren gewohnt sind, setzt sich ein neues Verfahren bisher nur langsam durch.