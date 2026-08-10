Carrera Hybrid: Großes App-Update bringt neue Funktionen und sechs GT3-Boliden

Carrera Hybrid entwickelt sein digitales Rennsystem weiter. Ein umfangreiches, kostenloses App-Update bringt neue Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen für das Rennerlebnis. Gleichzeitig erweitert Carrera die Fahrzeugflotte um sechs neue GT3 Hybrid Cars von BMW, Porsche und Ford.

Neues App-Update mit Community-Feedback

Carrera Hybrid soll sich auch nach dem Start kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei fließen Rückmeldungen aus der Community direkt in die Entwicklung ein. Zahlreiche der aktuellen Verbesserungen basieren auf Erfahrungen aus dem Beta-Test sowie dem Feedback aktiver Carrera-Hybrid-Fahrer.

Zu den Neuerungen gehört unter anderem der neue Fahrmodus „Virtuelle Leitplanke“. Dabei können die Fahrzeuge weiterhin frei auf der Strecke bewegt werden, während Lenkeingriffe lediglich an den äußeren Fahrbahnbegrenzungen erfolgen. Das soll insbesondere bei schnellen Rennen für ein dynamischeres Fahrgefühl sorgen.

Mehr Übersicht verspricht das neue Renn-Dashboard mit integrierter Live-Minikarte. Während des Rennens lässt sich damit die aktuelle Position der menschlichen Fahrer sowie der NPC-Gegner verfolgen. Dadurch erhalten Spieler zusätzliche Informationen, die auch für die eigene Rennstrategie genutzt werden können.

Überarbeitetes Fahrverhalten und fairere Rennen

Auch das Fahrverhalten wurde an verschiedenen Stellen angepasst. Unter anderem wurde die Toleranz beim Schneiden von Curbs sowie beim Bremsen außerhalb der Strecke überarbeitet. Dadurch sollen Rennen flüssiger ablaufen. Gleichzeitig hat Carrera die Zeitstrafen angepasst. Gerade bei Meisterschaften und Online-Wettbewerben soll dies für fairere Bedingungen sorgen.

Weitere Optimierungen betreffen die Zeitmessung, den Rundenzähler sowie das Fahrzeug-Tracking. Auch Fehler rund um den Rennstart wurden behoben. Damit soll die Zuverlässigkeit des Systems während der Rennen steigen. Eine weitere Neuerung betrifft die Bluetooth-Verbindung. Eine neue Warnmeldung informiert Fahrer frühzeitig, wenn die Bluetooth-Qualität eingeschränkt ist. So können mögliche Verbindungsprobleme schneller erkannt werden.

Carrera Hybrid bekommt sechs neue GT3-Fahrzeuge

Neben dem Software-Update wächst auch die Fahrzeugflotte. Carrera bringt sechs neue GT3-Modelle auf die Hybrid-Rennstrecke.

Bereits erhältlich sind vier Fahrzeuge:

Fahrzeug Rennteam / Lackierung UVP BMW M4 GT3 FK Performance Motorsport, No.11 59,99 € BMW M4 GT3 BMW M Team WRT, No.32 59,99 € Porsche 911 GT3 R Razoon – more than racing, No.14 59,99 € Porsche 911 GT3 R Wright Motorsports, No.24 59,99 €

Im August folgen außerdem zwei weitere Modelle:

Fahrzeug Rennteam / Lackierung UVP Ford Mustang GT3 Ford Performance, No.44 59,99 € Ford Mustang GT3 Proton Competition, No.88 Spa 2024 59,99 €

Die Fahrzeuge verfügen über Front- und Rücklichter, realistische Motorsounds und authentische Rennlackierungen. Durch die Hybrid-Technologie können sie sich nicht nur auf der Ideallinie, sondern frei auf und neben der Strecke bewegen. Dadurch sind unter anderem Überholmanöver möglich, die bei klassischen Slotcar-Systemen nicht in dieser Form möglich sind.

Gesteuert werden die Fahrzeuge per App über das Smartphone in Verbindung mit einem externen oder dem Carrera Game Controller, der separat für 39,99 Euro UVP erhältlich ist. Über die App lassen sich zudem verschiedene individuelle Einstellungen am Fahrzeug vornehmen.

Carrera Hybrid Community wächst

Neben der technischen Weiterentwicklung entsteht rund um Carrera Hybrid zunehmend eine eigene Community. Fans organisieren beispielsweise über Discord eigene Carrera Hybrid Challenges.

Auch im Rahmen der Slottis Supreme Masters Europameisterschaft im September soll Carrera Hybrid erstmals mit einer eigenen Meisterschaft als Side-Event vertreten sein.

Neues Carrera Hybrid Set im Herbst

Weitere Neuheiten sind bereits angekündigt. Im Herbst soll das Carrera Hybrid Set „Speedcore Challenge“ für 159,99 Euro UVP erscheinen. Das Set enthält zwei Ferrari 296 GT3. Darüber hinaus sollen künftig weitere Hybrid Cars folgen. Carrera will das System damit sowohl softwareseitig als auch bei der Fahrzeugauswahl kontinuierlich ausbauen.

Das aktuelle Update zeigt dabei deutlich, dass Carrera Hybrid nicht als statisches Rennbahnsystem gedacht ist: Neue Funktionen, Anpassungen am Gameplay und das Feedback der Community sollen das digitale Rennsystem auch nach dem Kauf weiterentwickeln.

Carrera Hybrid aktuell günstiger erhältlich

Wer Carrera Hybrid bislang noch nicht ausprobiert hat, findet mit dem Carrera HYBRID Set Runway Chase einen passenden Einstieg. Das exklusiv bei Amazon erhältliche Set verbindet klassische Rennbahn-Elemente mit digitalem Gameplay und ermöglicht dank App-Steuerung, freiem Fahren und Überholmanövern an nahezu jeder Stelle ein dynamisches Rennerlebnis. Virtuelle Tuningoptionen, verschiedene Fahrmodi, Single- und Multiplayer-Rennen sowie computergesteuerte NPC-Gegner sorgen für zusätzliche Abwechslung. Front- und Rücklichter sowie authentischer Motorsound runden das Fahrerlebnis ab.

Carrera HYBRID Set Runway Chase bei Amazon

Alternativ stehen mit Speedway to Hell und Devil Drivers zwei weitere Sets zur Verfügung. Ergänzt wird das Sortiment durch passende Streckenerweiterungen. Interessant für Einsteiger und Fans des Systems: Aktuell sind die Sets deutlich unter der regulären UVP von rund 179 Euro erhältlich. Damit bietet sich derzeit eine gute Gelegenheit, in die Carrera-Hybrid-Welt einzusteigen oder das bestehende System zu erweitern.

Carrera HYBRID Speedway to Hell bei Amazon · Carrera HYBRID Devil Drivers bei Amazon