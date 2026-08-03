Bergwerk – A Mining Sim angekündigt: Realistische Bergbausimulation für PC, PS5 und Xbox Series X|S

Aerosoft und Hindsight Studios haben mit Bergwerk – A Mining Sim eine neue Bergbausimulation angekündigt. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und versetzt Spieler in die fiktive deutsche Kohleregion Grubental. Dort gilt es, ein eigenes Steinkohlebergwerk aufzubauen, zu verwalten und von einem kleinen Betrieb zu einem leistungsstarken Industrieunternehmen auszubauen.

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Vom kleinen Bergwerk zum Industrieunternehmen

Der Einstieg beginnt bescheiden: Mit einem kleinen Grundstück, wenigen Gebäuden und einer Spitzhacke errichten Spieler Schritt für Schritt ihren ersten Bergwerksbetrieb. In der Draufsicht lassen sich neue Flächen erwerben und wichtige Gebäude wie Fördergerüste, Lagerhallen oder Aufbereitungsanlagen frei platzieren.

Mit zunehmendem Erfolg wächst das Unternehmen kontinuierlich und entwickelt sich zu einem komplexen Industriebetrieb, dessen Ausbau vollständig von den Entscheidungen der Spieler abhängt.

Tief unter Tage warten dynamische Herausforderungen

Ein zentrales Spielelement ist der Ausbau des eigentlichen Bergwerks unter Tage. Spieler erschließen mehrstufige Gruben, deren Ebenen prozedural generiert werden. Dynamische Kohleflöze, unterschiedliche Kohlequalitäten und wechselnde Grundrisse sorgen dafür, dass sich jedes Bergwerk individuell entwickelt.

Dabei können Strecken, Schächte, Querschläge und Transportwege ohne starre Raster frei geplant werden.

Realistische Bergbaumechaniken und Infrastruktur

Neben dem eigentlichen Kohleabbau legt Bergwerk – A Mining Sim großen Wert auf Authentizität. Spieler müssen Tunnel absichern und die Gebirgsmechanik berücksichtigen, da ungesicherte Bereiche einstürzen können.

Gleichzeitig gilt es, die komplette Infrastruktur unter Tage zu betreiben. Dazu gehören unter anderem:

Stromversorgung

Wasserhaltung

Bewetterung

Gaskontrolle

Staubmanagement

Verschiedene Abbauverfahren und über 15 Maschinen

Für den Kohleabbau stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Neben klassischer Handarbeit mit Spitzhacke und Sprengstoff kommen moderne Verfahren wie Strebbau oder Kammer-Pfeiler-Bau zum Einsatz.

Mit wachsendem Unternehmen werden zudem mehr als 15 fahrbare Maschinen freigeschaltet. Dazu zählen unter anderem Grubenbahnen, Radlader, Shuttlefahrzeuge, Schachtförderanlagen sowie der lizenzierte MAN TGX für den Einsatz über Tage.

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Logistik und Wirtschaft entscheiden über den Erfolg

Der Transport der geförderten Kohle spielt eine ebenso wichtige Rolle wie der eigentliche Abbau. Spieler errichten komplexe Logistiknetzwerke aus Förderbändern, Schienensystemen, Skipförderanlagen und Lastwagen.

Darüber hinaus beeinflusst eine dynamische Wirtschaft den Unternehmensalltag. Schwankende Kohlepreise, Kredite, Wartungskosten und Investitionen in neue Maschinen und Infrastruktur sorgen für zusätzliche strategische Tiefe.

Die wichtigsten Features im Überblick