Mit den Mini Brands hat ZURU in den vergangenen Jahren einen echten Sammeltrend geschaffen. Von Mini-Lebensmitteln über Sneaker bis hin zu Garten- und Heimwerkerprodukten wurden zahlreiche Alltagsgegenstände im Miniaturformat umgesetzt. Mit der Reihe Really Works geht der Hersteller noch einen Schritt weiter und kombiniert detailgetreue Nachbildungen mit echten Funktionen. Die ZURU Mini Brands Really Works Vinyl Series 1 bringt einen funktionierenden Mini-Plattenspieler auf den Markt, der lizenzierte Mini-Schallplatten tatsächlich abspielen kann. Ergänzt wird das Set durch separat erhältliche Vinyl-Kapseln, die weitere Songs, Zubehör und seltene Sammlerstücke enthalten. Ob das Konzept mehr ist als ein kurzweiliger Gag und ob sich der Sammelspaß auch langfristig lohnt, zeigt unser Test.

Vielen Dank an ZURU Toys für die Bereitstellung der Testmuster.

Ausstattung und Funktionen

Mit den Mini Brands Really Works Vinyl verbindet ZURU den klassischen Sammelspaß der Mini Brands mit einem funktionierenden Mini-Plattenspieler. Anders als reine Nachbildungen handelt es sich hierbei um ein interaktives Spielset, bei dem die enthaltenen Mini-Schallplatten tatsächlich abgespielt werden können. Jede Vinyl ist mit einem lizenzierten Musikausschnitt ausgestattet und wird nach dem Auflegen automatisch erkannt.

Der Mini-Plattenspieler orientiert sich optisch an einem modernen Record Player mit transparentem Deckel, Plattenteller und Tonarm. Die Bedienung erfolgt über mehrere Bedienelemente, wodurch das Abspielen der Schallplatten authentisch wirkt. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass keine Batterien benötigt werden und der Player nach dem Aufladen direkt einsatzbereit ist.

Besonders viel Wert legt ZURU auf die Gestaltung der Mini-Schallplatten. Jede Platte besitzt ein eigenes Cover, das sich eng an den Originalveröffentlichungen orientiert. Auch die Vinyls selbst sind je nach Künstler oder Edition in unterschiedlichen Farben gehalten, wodurch sie den Vorbildern erstaunlich nahekommen. Ergänzt wird das Sortiment durch seltene Varianten und passendes Zubehör wie Mini-Plattenständer, was den Sammelcharakter zusätzlich unterstreicht.

Die Auswahl umfasst Songs aus verschiedenen Musikrichtungen und Jahrzehnten. Von Rock-Klassikern über Pop bis hin zu aktuellen Chart-Hits finden sich zahlreiche bekannte Künstler im Sortiment. Dank der Seltenheitsstufen Common, Uncommon und Rare bleibt das Öffnen neuer Kapseln spannend und motiviert dazu, die eigene Sammlung kontinuierlich zu erweitern.

Technische Daten

Merkmal Details Produkt ZURU Mini Brands Really Works Vinyl Series 1 Hersteller ZURU UVP Plattenspieler 24,99 Euro UVP Vinyl Capsule 11,99 Euro Stromversorgung Integrierter, wiederaufladbarer Akku Aufladen USB Wiedergabe Lizenzierte Musikausschnitte Erkennung Automatische Plattenerkennung Material Kunststoff Altersempfehlung ab 8 Jahren Besonderheiten Sammelbare Mini-Schallplatten, seltene Varianten, Zubehör, funktionierender Mini-Plattenspieler

Über ZURU

ZURU gehört zu den weltweit bekanntesten Spielwarenherstellern und hat sich insbesondere mit den Überraschungskapseln der 5 Surprise Mini Brands einen Namen gemacht. Das Unternehmen kombiniert bekannte Marken mit detailreichen Miniaturmodellen und entwickelt seine Produktreihen kontinuierlich weiter. Mit der Really Works-Serie verfolgt ZURU einen neuen Ansatz: Die Miniaturen sollen nicht nur möglichst originalgetreu aussehen, sondern auch eine echte Funktion besitzen. Die Vinyl Series 1 ist eines der ersten Produkte dieser Reihe und verbindet Sammelleidenschaft mit Musik und Nostalgie.

Lieferumfang

Bereits beim Öffnen des Kartons macht der Mini-Plattenspieler einen gelungenen ersten Eindruck. Neben dem eigentlichen Player befindet sich eine exklusive Mini-Schallplatte mit ROSÉ & Bruno Mars – APT. im Lieferumfang. Hinzu kommen das passende USB-Ladekabel sowie eine kurze Anleitung, sodass der Player direkt genutzt werden kann.

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Eine längere Vorbereitung ist nicht notwendig. Der Akku war im Test bereits ausreichend geladen, sodass wir unmittelbar mit dem ersten Hörtest beginnen konnten. Dadurch gelingt der Einstieg angenehm unkompliziert.

Design und Verarbeitung

Optisch orientiert sich der Mini-Plattenspieler an modernen Record Playern und setzt das Design erstaunlich detailgetreu um. Der transparente Deckel, der kleine Plattenteller sowie der Tonarm vermitteln auf den ersten Blick den Eindruck eines echten Schallplattenspielers, nur eben im Miniaturformat. Gerade diese Liebe zum Detail macht einen großen Teil des Charmes aus und sorgt dafür, dass sich der Player nicht nur als Spielzeug, sondern auch als dekoratives Sammlerstück eignet.

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Gefertigt ist der Player vollständig aus Kunststoff. Das ist angesichts des Preises und der Zielgruppe wenig überraschend, dennoch hinterlässt die Verarbeitung einen ordentlichen Eindruck. Sämtliche Bauteile sind sauber verarbeitet und sitzen fest an ihrem Platz. Scharfe Kanten oder auffällige Verarbeitungsmängel konnten wir während unseres Tests nicht feststellen.

Besonders gelungen sind die Mini-Schallplatten. Die kleinen Vinyls verfügen über liebevoll gestaltete Cover, die den Originalveröffentlichungen erstaunlich nahekommen. Auch die Schallplatten selbst sind farblich passend gestaltet und orientieren sich an ihren großen Vorbildern. Ob klassische schwarze Vinyl, weiße, rote oder blaue Sondereditionen, die unterschiedlichen Farben verleihen der Sammlung zusätzliche Abwechslung. Zusammen mit den detailreichen Covern entsteht schnell das Gefühl, echte Miniatur-Ausgaben bekannter Schallplatten in den Händen zu halten.

Einrichtung und Bedienung

Die Inbetriebnahme gestaltet sich angenehm unkompliziert. Da der integrierte Akku bereits ausreichend geladen war, konnte der Player ohne vorheriges Aufladen direkt ausprobiert werden. Nach dem Einschalten ist keine weitere Einrichtung erforderlich, einfach eine Mini-Schallplatte auflegen und den Wiedergabemechanismus betätigen.

Etwas Eingewöhnung benötigt allerdings die Bedienung. Gerade zu Beginn wirkt die Bedienung mit dem Klappen und Einrasten des Tonabnehmerarms gewöhnungsbedürftig. Nach einigen Versuchen geht die Bedienung jedoch deutlich leichter von der Hand und funktioniert zuverlässig.

Positiv fällt auf, dass das Auflegen der Mini-Vinyls insgesamt gut gelingt und die Schallplatten sicher auf dem Plattenteller liegen. Das unterstützt den authentischen Eindruck und macht einen wichtigen Teil des Spielerlebnisses aus. Statt lediglich einen Knopf zu drücken, wird das Gefühl vermittelt, tatsächlich einen kleinen Plattenspieler zu bedienen, genau dieser spielerische Ansatz hebt das Set von vielen anderen Sammelprodukten ab.

Praxistest

Im Alltag zeigt sich schnell, dass der Mini-Plattenspieler weit mehr als ein dekoratives Sammlerstück ist. Das eigentliche Highlight ist das Abspielen der Mini-Schallplatten, wodurch das Set einen deutlich höheren Spielwert bietet als viele klassische Sammelprodukte.

Das Auflegen der Vinyls funktioniert nach kurzer Eingewöhnung problemlos. Anfangs wirkt die Bedienung zwar noch etwas ungewohnt, doch schon nach wenigen Platten geht der Ablauf leicht von der Hand. Die Schallplatten werden zuverlässig erkannt und starten die Wiedergabe ohne nennenswerte Verzögerung.

Während des Betriebs dreht sich der Plattenteller sauber und vermittelt zusammen mit dem Tonarm den Eindruck eines echten Plattenspielers. Gerade dieses Zusammenspiel aus Mechanik und Musik sorgt dafür, dass man immer wieder Lust bekommt, eine weitere Platte aufzulegen.

Klanglich darf man aufgrund der kompakten Baugröße natürlich keine Hi-Fi-Anlage erwarten. Der integrierte Lautsprecher liefert jedoch eine überraschend ordentliche Lautstärke, sodass sich die Songs problemlos anhören lassen. Der Klang wirkt zwar etwas blechern, bleibt aber verständlich und passt insgesamt zum Konzept. Weniger gelungen ist dagegen das Motorgeräusch. Dieses ist während der Wiedergabe deutlich hörbar und begleitet die Musik permanent. Zwar überdeckt es die Songs nicht vollständig, fällt aber insbesondere in ruhigen Umgebungen auf.

Anstelle kompletter Titel werden jeweils lizenzierte Musikausschnitte abgespielt. Das reicht aus, um die Songs eindeutig zu erkennen und sorgt gleichzeitig dafür, dass häufig zwischen den einzelnen Schallplatten gewechselt wird. Genau dieser Wechsel macht einen großen Teil des Spiel- und Sammelreizes aus.

Auch der integrierte Akku hinterließ im Test einen positiven Eindruck. Bereits die werksseitige Ladung reichte problemlos für ausgiebige Testdurchläufe aus. Wer mehrere Platten hintereinander anhören möchte, muss sich daher keine Gedanken über eine sofortige Nachladung machen.

Die Vinyl-Kapseln im Test

Erst mit den separat erhältlichen Vinyl-Kapseln entfaltet das Konzept sein volles Potenzial. Jede Überraschungskapsel enthält eine zufällige Mini-Schallplatte sowie zusätzliches Zubehör und sorgt damit für den typischen Überraschungseffekt, den Fans der Mini Brands bereits kennen.

Für unseren Test öffneten wir insgesamt drei Kapseln. Positiv fiel dabei auf, dass keine der enthaltenen Schallplatten doppelt vorhanden war. Stattdessen konnten wir verschiedene Songs sowie zusätzliches Zubehör entdecken. Besonders praktisch erwies sich der enthaltene Mini-Plattenständer, mit dem sich einzelne Lieblingsplatten dekorativ präsentieren lassen.

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Ein echtes Highlight war außerdem eine goldene Schallplatte. Solche besonderen Varianten erhöhen den Sammelreiz spürbar und sorgen für zusätzliche Spannung beim Öffnen neuer Kapseln. Gerade Sammler werden sich darüber freuen, dass nicht jede Kapsel vorhersehbar ist.

Auch die Auswahl der Künstler überzeugt. Das Sortiment reicht von zeitlosen Klassikern wie The Mamas & The Papas, KISS, Lynyrd Skynyrd oder The Beach Boys bis hin zu modernen Interpreten wie Billie Eilish, Kendrick Lamar, Chappell Roan, Alex Warren, Benson Boone oder ROSÉ & Bruno Mars. Dadurch spricht die Serie unterschiedliche Altersgruppen und Musikgeschmäcker an und wirkt nicht auf ein einzelnes Genre beschränkt.

Hinzu kommen die verschiedenen Seltenheitsstufen Common, Uncommon und Rare, die den Jagdtrieb zusätzlich ankurbeln. Wer seltene Pressungen oder Lieblingskünstler sucht, wird vermutlich nicht bei wenigen Kapseln bleiben. Genau darin liegt aber auch die Stärke des Konzepts: Das Öffnen neuer Kapseln bleibt spannend und motiviert langfristig zum Weiter­sammeln.

Fazit

Mit den Mini Brands Really Works Vinyl Series 1 beweist ZURU einmal mehr, dass sich der klassische Überraschungs- und Sammelgedanke erfolgreich weiterentwickeln lässt. Statt ausschließlich auf detailgetreue Miniaturen zu setzen, kombiniert der Hersteller den Sammelspaß mit einer echten Funktion. Der Mini-Plattenspieler sieht nicht nur einem echten Vorbild erstaunlich ähnlich, sondern spielt die beiliegenden Mini-Schallplatten tatsächlich ab, ein Konzept, das sowohl Sammler als auch Musikfans anspricht.

Besonders überzeugen konnten im Test die liebevoll gestalteten Mini-Schallplatten. Die detailreichen Cover, unterschiedlich gefärbten Vinyls und die große Auswahl lizenzierter Künstler sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. Zusammen mit den verschiedenen Seltenheitsstufen und dem Zubehör entsteht ein Sammelsystem, das langfristig motiviert und durch jede neu geöffnete Kapsel spannend bleibt.

Im Alltag macht der kleine Plattenspieler ebenfalls eine gute Figur. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gelingt die Bedienung problemlos und das Auflegen der Schallplatten vermittelt ein authentisches Gefühl. Die Lautstärke des integrierten Lautsprechers ist für die kompakte Baugröße absolut ausreichend. Klanglich sind zwar Grenzen hörbar, die Wiedergabe wirkt etwas blechern und auch das Motorgeräusch ist deutlich wahrnehmbar, insgesamt passt die Audioqualität jedoch zum Spielzeugcharakter des Produkts.

Wer eine Mini-Hi-Fi-Anlage erwartet, wird naturgemäß enttäuscht sein. Wer hingegen Freude am Sammeln hat und bekannte Songs in einer außergewöhnlichen Miniaturform erleben möchte, erhält ein originelles und hochwertig umgesetztes Konzept. Gerade die Kombination aus funktionierendem Plattenspieler, offiziellen Lizenzen und der Jagd nach seltenen Vinyls hebt die Really Works Vinyl Series 1 deutlich von vielen anderen Sammelprodukten ab.

Pro

Funktionierender Mini-Plattenspieler

Liebevoll gestaltete Mini-Schallplatten und Cover

Große Auswahl lizenzierter Künstler verschiedener Generationen

Überraschend hohe Detailtreue

Spannender Sammelmechanismus mit Common-, Uncommon- und Rare-Platten

Praktisches Zubehör wie der Mini-Plattenständer

Gute Akkulaufzeit

Überraschungseffekt beim Öffnen der Kapseln

Contra

Bedienung anfangs etwas gewöhnungsbedürftig

Motor während der Wiedergabe hörbar

Klang etwas blechern

Songs werden nur als Ausschnitte abgespielt