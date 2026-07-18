HoYoverse nutzt den zweiten Geburtstag von Zenless Zone Zero für eines der bislang umfangreichsten Updates des Action-RPGs. Mit Version 3.1 „Der lange Abschied“, die am 29. Juli 2026 veröffentlicht wird, erwarten Spieler nicht nur ein neues Kapitel der Hauptgeschichte, sondern auch neue Charaktere, einen permanenten Spielmodus, zahlreiche Komfortverbesserungen sowie umfangreiche Jubiläumsbelohnungen. Gleichzeitig erscheint erstmals eine Xbox-PC-Version des Spiels und erweitert damit die verfügbaren Plattformen.

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Remielle Dan bringt das neue Attribut „Lumiflux“ ins Spiel

Das Highlight des Updates ist die Einführung von Remielle Dan, der ersten Rang-S-Agentin mit dem neuen Attribut „Lumiflux“. Die neue Spielmechanik ermöglicht es, den verursachten Schaden flexibel an die Schwächen der Gegner anzupassen. Durch ihre Fähigkeit „Attributflux“ unterstützt Remielle das gesamte Team, indem sie ihre Schadensart mit der des nächsten Teammitglieds synchronisiert und gleichzeitig starke Gruppenboni bereitstellt.

Im Kampf kann sie Ressourcen sammeln, um den Zustand „Phasenfluss“ zu aktivieren. In dieser Phase verstärkt sie ihre Mitstreiter kontinuierlich, ohne dauerhaft aktiv auf dem Spielfeld stehen zu müssen. Erreichen ihre Ressourcen den Maximalwert, löst sie zudem eine besonders starke Unterstützungsattacke aus. Ihr Signalsuche-Kanal wird während der gesamten Laufzeit von Version 3.1 verfügbar sein.

Sigrid erweitert das Aufgebot der Rang-S-Agenten

Neben Remielle feiert auch Sigrid, Vizeoberhaupt der Luftraumpatrouillenabteilung, ihr Debüt. Die Rang-S-Agentin setzt auf Eis-Schaden und einen aggressiven Nahkampfstil mit Speerangriffen. Durch ihre besondere Kampfhaltung erhöht sich ihre Krit-Rate deutlich, wodurch sie vor allem bei flüssigen Angriffskombinationen enormen Schaden verursachen kann.

Darüber hinaus kehrt in der ersten Hälfte des Updates die Rang-S-Agentin Aria zurück. Im neuen Wiederholungskanal können Spieler außerdem zwischen Dialyn, Ukinami Yuzuha und Asaba Harumasa wählen. Ergänzt wird das Update durch das neue Rang-S-Bangboo Ariel.

Neue Story führt auf die Himmelsinsel

Auch die Handlung wird mit Version 3.1 fortgesetzt. Die Proxys reisen auf die geheimnisvolle Himmelsinsel, auf der sich Vertreter verschiedener Fraktionen von New Eridu versammeln. Dort treffen sie auf eine alte Freundin aus der Vergangenheit – Truvia, die Erbin von High Ambitions Corp. Gleichzeitig lernen die Spieler Lindverne Morgenrot und deren Stellvertreterin Sigrid kennen.

Parallel rückt Remielle Dan erneut in den Mittelpunkt der Geschichte. Mit ihrem Auftauchen werden auch die mysteriösen Knechter näher vorgestellt – mächtige Wesen, die künftig offenbar eine zentrale Rolle in der Handlung übernehmen werden.

Neuer permanenter Spielmodus erweitert das Endgame

Mit „Enigma des Irrgartens: Operation ‚Bagel‘“ erhält Zenless Zone Zero einen neuen dauerhaften Spielmodus. Die Spieler erkunden ein sich ständig veränderndes Labyrinth, sammeln Ausrüstung und Ressourcen und müssen innerhalb eines Zeitlimits wieder sicher entkommen.

Die gesammelten Materialien fließen anschließend in den Ausbau einer Forschungsstation, wodurch langfristige Verbesserungen freigeschaltet werden können. Der Modus erhält regelmäßige saisonale Aktualisierungen und teilt sich seinen Fortschritt mit Höhle Null, wodurch kontinuierlich neue Herausforderungen und Belohnungen zur Verfügung stehen.

Sommer-Event bringt neue Outfits

Passend zur warmen Jahreszeit startet außerdem die Eventreihe „Schäumende Wellen des Sommers“. Gemeinsam mit Lucy, Remielle und Sigrid verbringen Spieler Zeit am Strand, sammeln Materialien und betreiben einen Souvenirladen.

Als Belohnung wartet unter anderem ein kostenloses Sommer-Outfit für Lucy. Zusätzlich erscheinen mehrere kostenpflichtige Skins für Vivian, Sigrid und Remielle. Für Remielle werden sogar zwei alternative Outfits angeboten, die zeitweise als vergünstigtes Paket erhältlich sind.

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Großzügige Geschenke zum zweiten Geburtstag

HoYoverse bedankt sich bei der Community mit umfangreichen Jubiläumsbelohnungen. Alle Spieler dürfen während Version 3.1 kostenlos einen limitierten Rang-S-Agenten auswählen. Zur Wahl stehen Jane, Soldatin Nr. 0 – Anby, Hugo, Trigger oder Lucia. Zusätzlich erhalten Spieler den jeweils passenden exklusiven W-Motor.

Darüber hinaus verschenkt das Entwicklerstudio insgesamt 1.600 Polychrom, zehn verschlüsselte Masterkassetten sowie weitere zehn Ziehungen im Rahmen einer Eintragungsaktion. Insgesamt können sich Spieler somit über 20 kostenlose Signalsuchen freuen.

Komfortfunktionen werden deutlich ausgebaut

Neben den spielerischen Inhalten verbessert HoYoverse auch zahlreiche Systeme. Neu ist die Funktion „Angepasste Signalsuche“, mit der Spieler ihre bevorzugten Rang-S-Agenten und W-Motoren vorab festlegen können. Sollte beim Ziehen nicht der beworbene Charakter erscheinen, stammt dieser künftig aus der zuvor definierten Auswahl.

Auch Einsteiger profitieren von Änderungen. Der bisherige Proxy-Test wird durch einen umfangreichen Leitfaden ersetzt, der Empfehlungen für Teamzusammenstellungen, Charakterentwicklung und Spielinhalte liefert. Zusätzlich wurde die Fortschrittsgeschwindigkeit für Inter-Knot-Stufen erhöht und die Verwaltung von W-Motoren komfortabler gestaltet.

Kooperationen und Xbox-PC-Version starten zeitgleich

Parallel zum Update kehrt die globale Aktion „Delikatessen-Operation“ zurück. In Berlin veranstaltet das HoYoverse Café vom 29. Juli bis 13. August 2026 ein spezielles Event mit exklusiven Merchandise-Artikeln, Ingame-Belohnungen und Cosplay-Gästen.

Ebenfalls neu ist die Veröffentlichung der Xbox-PC-Version von Zenless Zone Zero. Sie ermöglicht plattformübergreifendes Spielen innerhalb des Xbox-Ökosystems und bietet zeitlich begrenzte Vorteile für Xbox-Game-Pass-Mitglieder.

Version 3.1 „Der lange Abschied“ erscheint am 29. Juli 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, Steam sowie iOS und Android.