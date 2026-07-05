Yu-Gi-Oh! Hauptset Chaos Origins veröffentlicht

Neues Booster-Set rückt Yami Yugi, ikonische Monster und die Rückkehr der Heiligen Ungeheuer in den Mittelpunkt

Konami Digital Entertainment, B.V. hat mit Chaos Origins ein neues Booster-Set für das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME am letzten Donnerstag veröffentlicht. Die Veröffentlichung richtet sich an langjährige Fans ebenso wie an aktive Turnierspielerinnen und Turnierspieler und verbindet bekannte Motive aus Manga und Anime mit modernen Spieleffekten für das aktuelle TCG-Format.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht Yami Yugi, der legendäre König der Spiele. Chaos Origins greift zahlreiche Monster auf, die eng mit seiner Geschichte verbunden sind, und interpretiert sie spielerisch neu. Dazu zählen unter anderem Schwarz Glänzender Soldat und Magier des Schwarzen Chaos, die mit überarbeiteten Effekten ausgestattet werden. Ziel ist es, klassische Kartenmotive nicht nur nostalgisch zurückzubringen, sondern sie auch für heutige Duelle relevant zu machen.

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Starlight Rares. KONAMI führt mit dem Set ein überarbeitetes Design ein: Die Karten präsentieren sich künftig in kräftigeren Farben und ersetzen den bisherigen grauen äußeren Kartenrand durch einen schimmernden Regenbogenfolienrand. Damit soll die Seltenheitsstufe optisch noch stärker hervorgehoben werden und Sammlerinnen und Sammlern ein besonders markantes Kartenbild bieten.

Das Booster-Set umfasst insgesamt 100 Karten. Neben neuen Versionen bekannter Monster wie Herbeigerufener Totenkopf, Keltischer Wächter und Kuriboh enthält Chaos Origins auch fünf rahmenbrechende Extended-Art-Karten. Bei diesen besonderen Varianten erstreckt sich das Motiv über den klassischen Kartenrahmen hinaus und nimmt die gesamte Karte ein. Dadurch erhalten ausgewählte Karten eine besonders eindrucksvolle Präsentation.

Auch Fans von Yu-Gi-Oh! GX dürfen sich auf prominente Rückkehrer freuen: Die Heiligen Ungeheuer aus der ursprünglichen Handlung feiern in überarbeiteten Versionen ihr Comeback. Diese neuen Fassungen können ausschließlich durch einen „Heiliges Ungeheuer“-Karteneffekt beschworen werden. Da Chaos Origins mehrere Karten enthält, die diese Beschwörungen unterstützen, sollen die mächtigen Monster leichter ins Spiel gebracht werden können. Gleichzeitig verfügen sie über verbesserte Versionen ihrer ursprünglichen Fähigkeiten.

Neben den Heiligen Ungeheuern erhalten auch die Kern-Monster der „Blitzclique“ aktualisierte Effekte. Ergänzt wird das Set durch ein neues Thema rund um Donnersammler, das zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnet. Damit richtet sich die Erweiterung nicht nur an Sammler, sondern bietet auch Deckbauern neue Ansätze für kreative und kompetitive Strategien.

Ein weiteres zentrales Element von Chaos Origins ist ein Schachthema, das sich um den König der Spiele dreht. Das Konzept unterscheidet sich deutlich von klassischen Themen im Yu-Gi-Oh! TCG: Es enthält keine Monster im Main Deck, sondern basiert auf Zauber-, Fallen- und Synchro-Monstern. Die Strategie setzt darauf, dass Duellantinnen und Duellanten ihre Monsterkarten in die Zauber- und Fallenzonen legen und dadurch besondere Effekte auslösen.

Mit dieser Mischung aus bekannten Charakteren, nostalgischen Bezügen, neuen Seltenheitsvarianten und ungewöhnlichen Spielmechaniken positioniert KONAMI Chaos Origins als Set, das mehrere Zielgruppen zugleich anspricht. Während Sammlerinnen und Sammler vor allem das neue Starlight-Rare-Design und die Extended-Art-Karten im Blick haben dürften, erhalten aktive Spielerinnen und Spieler neue Werkzeuge für bestehende und neue Deckstrategien.

Chaos Origins enthält:

· 10 Secret Rares

· 14 Ultra Rares

· 26 Super Rares

· 50 Commons

· 5 Ultra Rares und Starlight Rares als Extended-Art-Karten

· 20 zusätzliche Karten als Starlight Rares

Neben dem normalen Booster-Display veröffentlicht Konami auch ein Tuckbox. Diese enthält neben drei Boostern von Chaos Origins eine von fünf spielbaren Spielmarken.