Worms: The Board Game – 30th Anniversary Edition feiert 30 Jahre Chaos auf dem Spieltisch

Mantic Games und Team17 feiern das 30-jährige Jubiläum der beliebten Worms-Reihe mit der Worms: The Board Game – 30th Anniversary Edition. Die neue Sonderedition ist ab sofort erhältlich und erweitert das preisgekrönte Brettspiel um zahlreiche neue Inhalte. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, mehreren ausverkauften Auflagen und der Auszeichnung als OnTableTop Board Game of the Year soll die Jubiläumsausgabe noch größere und chaotischere Gefechte ermöglichen.

Das bekannte Worms-Gameplay als Brettspiel

Wie in den Videospielen übernehmen die Spieler die Kontrolle über bewaffnete Wurm-Teams und kämpfen auf einer zerstörbaren Landschaft gegeneinander. Kisten mit Ausrüstung sammeln, Gefahren ausweichen und das passende Werkzeug im richtigen Moment einsetzen gehören dabei ebenso zum Spiel wie eine gehörige Portion Glück.

Typisch für Worms können perfekt geplante Angriffe jederzeit durch Wind, Kettenreaktionen oder eine explodierende Schafbombe völlig aus dem Ruder laufen. Ziel ist es, als letztes Team auf dem Spielfeld zu überleben.

Für zwei bis sechs Spieler

Die Jubiläumsausgabe richtet sich an zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren. Eine Partie dauert rund 45 Minuten und kombiniert leicht verständliche Regeln mit taktischen Entscheidungen und jeder Menge unvorhersehbarer Situationen. Gerade die Mischung aus Strategie, Zufall und den ikonischen, oft absurden Waffen sorgt für das typische Worms-Gefühl.

Umfangreich aufgewertete Jubiläumsedition

Im Vergleich zur ursprünglichen Retail-Version bietet die 30th Anniversary Edition zahlreiche Erweiterungen und neue Spielmaterialien.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

24 individuelle 3D-Wurmminiaturen statt bisher 16 Figuren mit vier wiederholten Modellen

Sechs modulare Landschaftsteile für größere Karten statt vier

Inhalte der Erweiterung für den fünften und sechsten Spieler bereits enthalten

Zusätzliche Waffen-, Hilfsmittel- und Spielkarten

Neue dreidimensionale Flammenmarker aus Kunststoff

Dadurch lassen sich größere Schlachten mit mehr Spielern austragen und noch abwechslungsreichere Spielfelder erstellen.

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Klassiker mit Kultwaffen

Auch die legendären Waffen der Videospielreihe dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Neben klassischen Angriffen kommen erneut zahlreiche verrückte Ausrüstungsgegenstände zum Einsatz. Der richtige Zeitpunkt für den Einsatz einer Holy Hand Grenade oder anderer ikonischer Waffen kann dabei über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Weitere Worms-Produkte erhältlich

Neben der Standard- und der Jubiläumsausgabe des Brettspiels umfasst die Worms-Tabletop-Reihe außerdem weiteres Zubehör. Dazu gehören unter anderem eine Deluxe-Neopren-Spielmatte sowie ein spezieller Adventskalender rund um das Brettspiel.

Mit der Worms: The Board Game – 30th Anniversary Edition erhalten Fans der langlebigen Spielereihe eine deutlich umfangreichere Version des Brettspiels, die das chaotische Gameplay der Videospielvorlage mit mehr Miniaturen, größeren Karten und erweiterten Mehrspieleroptionen auf den Tisch bringt.