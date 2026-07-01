Wargaming hat den Start der ersten Season für den kostenlosen taktischen Fahrzeug-Shooter World of Tanks: HEAT angekündigt. Die Season trägt den Titel „Lost Eden“ und startet am 1. Juli auf PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Die Spielenden erwartet eine neue Agentin, zwei Panzer, eine zusätzliche Karte sowie ein neuer Battle Pass.

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Neue Agentin Flair setzt auf Tarnung und Täuschung

Im Mittelpunkt der ersten Season steht Flair, eine Agentin der Scharfschützen-Klasse. Ihr Spielstil basiert auf Tarnung und Irreführung.

Mit ihrer passiven Fähigkeit „Signature Masking“ wird sie von den Zielsystemen gegnerischer Fahrzeuge nicht automatisch erfasst. Ihre ultimative Fähigkeit „Echo Proxy“ erzeugt ein steuerbares Fahrzeug-Duplikat, mit dem sich Gegner täuschen, Hinterhalte vorbereiten oder Positionen wechseln lassen.

Leopard 2FK: Tarnung als Wrack

Der erste neue Panzer der Season ist der Leopard 2FK, der mit einem ATGM-Werfer ausgestattet ist.

Seine Spezialfähigkeit „Feign Death“ lässt das Fahrzeug während der Fahrt wie ein zerstörtes Wrack erscheinen. Zusätzlich stören elektrooptische Systeme die Zielgenauigkeit gegnerischer Fahrzeuge und erschweren präzise Angriffe.

Leopard 2KST: Unsichtbar und mit EMP-Falle

Mit dem Leopard 2KST ergänzt Wargaming einen zweiten neuen Panzer für die Season.

Dank „Active Camo“ bleibt das Fahrzeug nahezu unsichtbar. Ergänzt wird dies durch die Fähigkeit „EMP Trap“, die eine Falle platziert, welche Gegnern Schaden zufügt und ihre Bewegungsgeschwindigkeit reduziert.

Beide Panzer können kostenlos über den Battle Pass freigeschaltet werden.

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Neue Karte „New Eden“

Die Kämpfe verlagern sich auf die neue Karte „New Eden“. Das Wüsten-Schlachtfeld entstand rund um die Überreste eines gescheiterten landwirtschaftlichen Megaprojekts.

Zwischen riesigen Biokuppeln, verlassenen Forschungseinrichtungen und weitläufigen Sandflächen sollen sowohl Scharfschützen als auch Nahkämpfer geeignete Einsatzgebiete finden.

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Battle Pass bis Anfang September

Der neue Battle Pass läuft vom 1. Juli bis zum 2. September. Sämtliche Belohnungen können durch reguläres Spielen kostenlos freigeschaltet werden.

Zusätzlich bietet Wargaming einen optionalen Premium-Battle-Pass für 1.000 HEAT-Coins an. Dieser erlaubt es Spielern, Belohnungen unabhängig von einer festen Reihenfolge freizuschalten.

Komfort-Update folgt im Juli

Für Mitte Juli hat Wargaming außerdem ein größeres Qualitätsupdate angekündigt, das mehrere Community-Wünsche erfüllen soll.

Geplant sind unter anderem:

Probefahrten mit sämtlichen Fahrzeugen vor dem Kauf

ein Credits-Bonus für alle Spieler

die Möglichkeit, Zwischensequenzen bei ultimativen Fähigkeiten zu deaktivieren

Die erste Season „Lost Eden“ startet am 1. Juli 2026 für World of Tanks: HEAT auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.