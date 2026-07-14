Star Citizen wird immer größer. Neue Systeme, neue Gameplay-Loops, mehr Ruf, mehr Crafting, mehr Technik und immer mehr Dinge, die man irgendwie verstehen muss. Für viele Veteranen ist genau das der Reiz. Für neue Spieler kann es aber schnell wirken, als hätte man nicht ein Spiel gestartet, sondern versehentlich eine Ausbildung im Raumfahrtmanagement begonnen.

Und genau deshalb stellt sich langsam die Frage: Wird Star Citizen zu komplex?

Tiefe ist grundsätzlich etwas Gutes. Ein Spiel wie Star Citizen lebt davon, dass man nicht nach zwei Tagen alles gesehen hat. Man soll lernen, ausprobieren, scheitern, besser werden und irgendwann verstehen, warum das eigene Schiff gerade wieder Dinge tut, die definitiv nicht im Handbuch standen. Das Problem ist nur: Viele dieser Systeme werden im Spiel selbst kaum erklärt.

Mehr Tiefe ist erstmal nichts Schlechtes

Star Citizen braucht Komplexität. Ohne Tiefe wäre das Spiel deutlich langweiliger. Rufsysteme, Crafting, verschiedene Missionen, Schiffskomponenten, Loadouts, Wirtschaft, Engineering und Endgame-Inhalte sorgen dafür, dass man langfristig Ziele hat.

Genau das macht Star Citizen für viele Spieler interessant. Man loggt nicht nur ein, fliegt eine Mission und ist fertig. Man arbeitet sich in Systeme rein, findet bessere Wege, baut sich Wissen auf und merkt nach Wochen plötzlich, dass man Dinge versteht, die am Anfang komplett nach Raketenwissenschaft aussahen.

Oder nach Star Citizen. Ist manchmal schwer zu unterscheiden.

Gerade für aktive Spieler ist das spannend. Wer regelmäßig spielt, lernt automatisch dazu. Man schaut sich neue Systeme an, testet Dinge aus, spricht mit anderen Spielern und irgendwann sitzt das Wissen. Für diese Gruppe ist mehr Tiefe meistens ein Vorteil.

Warum Star Citizen zu komplex wirken kann

Das Problem beginnt dort, wo Tiefe nicht mehr motiviert, sondern erschlägt.

Neue Spieler starten in Star Citizen und bekommen erstmal relativ wenig erklärt. Fliegen, starten, landen, Quantum Travel, Routen setzen, Missionen annehmen, Inventar nutzen, Schiffe ausrüsten – das sind alles Grundlagen. Trotzdem fühlt sich vieles davon an, als müsste man es sich selbst zusammenkratzen.

Und dann kommen noch die größeren Systeme dazu.

Crafting ist ein gutes Beispiel. Wer einen bestimmten Bauplan sucht, muss erstmal wissen, wo es den überhaupt gibt. Welche Fraktion? Welche Mission? Welche Rufstufe? Wird das irgendwo sauber im Spiel erklärt? Nicht wirklich. Also landet man schnell bei YouTube, Discord, Foren oder Drittseiten.

Das ist für erfahrene Spieler normal. Für neue Spieler ist das aber schnell frustrierend.

Nicht jeder hat Lust, zehn Tabs offen zu haben, nur um herauszufinden, wo ein Bauplan droppen kann. Manche wollen einfach einloggen, zwei Stunden spielen und verstehen, was sie tun.

Verrücktes Konzept, ich weiß.

Star Citizen lebt zu stark von Drittseiten

Ein großes Problem ist, dass viele wichtige Informationen außerhalb des Spiels besser erklärt werden als im Spiel selbst.

Spieler nutzen Seiten für Handelsrouten, Crafting, Schiffswerte, DPS, Mining, Raffinerien oder Loadouts. Das ist praktisch, keine Frage. Aber wenn ein Spiel für grundlegende Informationen fast schon auf externe Tools angewiesen ist, läuft etwas schief.

Es geht nicht darum, dass Star Citizen alles bis ins kleinste Detail vorkauen soll. Das wäre auch langweilig. Geheimnisse, Entdeckungen und eigene Erfahrungen gehören dazu.

Aber grundlegende Informationen sollten im Spiel auffindbar sein.

Zum Beispiel:

Welche Ruf-Fraktion bringt mir was?

Welche Missionen schalten neue Inhalte frei?

Wo sehe ich grob, welche Baupläne ich über welchen Weg bekommen kann?

Welche Raffinerie hat welche Vorteile?

Was bedeuten bestimmte Waffenwerte überhaupt?

Warum ist Alpha-Schaden nicht einfach nur irgendeine Zahl für Leute mit Tabellenfetisch?

Solche Dinge müssen nicht perfekt erklärt werden. Aber sie sollten zumindest so erklärt werden, dass ein normaler Spieler eine Chance hat, ohne direkt drei Guides und eine Excel-Tabelle zu brauchen.

Crafting, Ruf und Raffinerien zeigen das Problem gut

Gerade Crafting zeigt ziemlich gut, wo Star Citizen aktuell steht.

Die Idee dahinter ist stark. Baupläne sammeln, Ressourcen finden, Ruf aufbauen, bessere Items herstellen – das kann richtig viel Langzeitmotivation bringen. Aber der Einstieg ist zäh, weil zu viele Informationen fehlen.

Wenn ein Spieler nicht weiß, welche Fraktion wichtig ist, welche Rufstufe etwas freischaltet oder wo bestimmte Baupläne herkommen, wird aus einem spannenden System schnell ein Ratespiel.

Ähnlich ist es bei Raffinerien. Unterschiedliche Raffinerien können verschiedene Vorteile haben. Das ist cool, weil es Entscheidungen wichtiger macht. Aber wenn man diese Informationen nicht sauber im Spiel findet, muss man entweder alles selbst aufschreiben oder wieder eine externe Seite nutzen.

Ein einfacher Datenbank-Reiter im mobiGlas oder Journal würde hier schon extrem helfen. Nicht als Komplettlösung für alles, sondern als Orientierung.

So nach dem Motto: Das Spiel zeigt dir den Weg, laufen musst du noch selbst.

Neue Spieler und Casuals könnten abgehängt werden

Für Spieler, die jeden Tag online sind, ist das alles machbar. Man lernt jeden Tag ein bisschen mehr, testet neue Sachen und bleibt automatisch drin. Gerade Streamer, Orga-Spieler oder sehr aktive Spieler kommen damit meistens klar.

Aber Casual-Spieler haben ein anderes Problem.

Wer nur ein paar Stunden pro Woche spielt, will nicht jedes Mal erstmal herausfinden, welche Webseite gerade die aktuelle Wahrheit sagt. Diese Spieler brauchen eine gewisse Grundführung im Spiel. Sonst wirkt Star Citizen schnell wie ein riesiges Universum, das zwar unglaublich viel bietet, aber kaum erklärt, wie man überhaupt sinnvoll anfängt.

Und genau da kann Star Citizen zu komplex werden.

Nicht, weil die Systeme schlecht sind. Sondern weil der Einstieg zu wenig unterstützt wird.

Das ist ein wichtiger Unterschied.

Nicht alles muss erklärt werden

Trotzdem sollte CIG nicht jeden Inhalt komplett erklären.

Endgame-Inhalte wie Contested Zones, TSG oder spezielle Loot- und High-Risk-Aktivitäten dürfen ruhig geheimnisvoller bleiben. Solche Inhalte leben davon, dass Spieler selbst herausfinden, was funktioniert. Da darf man scheitern, lernen und sich mit anderen austauschen.

Das ist Teil des Reizes.

Aber Grundlagen sind etwas anderes. Ein neuer Spieler sollte verstehen können, wie Ruf funktioniert, warum bestimmte Missionen wichtig sind, wie man sein Schiff sinnvoll ausrüstet oder wo er wichtige Informationen im Spiel findet.

Die letzten zehn Prozent darf man sich gerne selbst erarbeiten. Aber die ersten 60 bis 70 Prozent sollten nicht wie eine Prüfung ohne Lernmaterial wirken.

Komplexität ist gut, schlechte Erklärung nicht

Star Citizen soll komplex sein. Das ist einer der Gründe, warum viele von uns das Spiel überhaupt spielen. Wenn alles simpel und glattgebügelt wäre, würde ein großer Teil der Faszination verloren gehen.

Aber Komplexität braucht Führung.

Ein Spiel kann tief sein und trotzdem verständlich bleiben. Es kann Systeme haben, die man meistern muss, ohne neue Spieler direkt vor eine Wand zu setzen. Gerade bei Star Citizen wäre das wichtig, weil in Zukunft noch mehr Systeme dazukommen werden.

Engineering ist nur ein Anfang. Wirtschaft, Stromsysteme, Basebuilding, weitere Crafting-Schritte und neue Rollen werden das Spiel noch umfangreicher machen. Wenn CIG jetzt schon Probleme hat, bestehende Systeme verständlich zu erklären, wird das später nicht automatisch besser.

Spoiler: Mehr Systeme machen ein unübersichtliches Spiel selten übersichtlicher. Wilde Theorie.

Fazit: Star Citizen darf komplex sein, aber nicht unnötig verwirrend

Wird Star Citizen zu komplex? Nicht zwangsläufig.

Die Tiefe ist eine der größten Stärken des Spiels. Ruf, Crafting, Engineering, Loadouts, verschiedene Gameplay-Loops und Endgame-Inhalte sorgen dafür, dass Star Citizen langfristig spannend bleibt. Genau diese Tiefe unterscheidet das Spiel von vielen anderen Titeln.

Aber CIG muss besser erklären, wie diese Systeme funktionieren.

Nicht alles. Nicht jedes Geheimnis. Nicht jede Abkürzung. Aber die Grundlagen müssen im Spiel verständlicher werden. Neue Spieler und Casuals sollten nicht das Gefühl haben, erst mehrere YouTube-Guides, Discord-Server und Webseiten durchgehen zu müssen, bevor sie überhaupt sinnvoll spielen können.

Star Citizen zu komplex? Nein. Aber Star Citizen ist aktuell oft schlechter erklärt, als es sein müsste.

Und genau da liegt das eigentliche Problem.

Wer meine komplette Meinung dazu hören möchte und wissen will, welche Systeme meiner Meinung nach am meisten neue Spieler abschrecken, kann sich gerne das ganze Video dazu anschauen.

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Quelle: CIG

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