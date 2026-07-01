The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Release für Switch2 rückt näher

Bethesda hat die Katze aus dem Sack gelassen und nun endlich das Release-Datum für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das Beste dabei: Wir müssen gar nicht mehr lange warten! Bereits am 11. August 2026 startet der Verkauf digital und physisch.

Spielerinnen und Spieler können dabei zwischen zwei Editionen wählen. Die Standardversion enthält das Hauptspiel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und wird ausschließlich digital im Nintendo eShop verfügbar sein. Daneben wird es eine Deluxe-Version geben, die nicht nur digital, sondern auch physisch auf Cartridge im stationären Handel erhältlich sein wird. Diese wird rund 60€ kosten und enthält neben dem Basisspiel die beiden Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine. Diverse Rüstungen runden das Paket ab. Der Clou der physischen Variante ist, dass Bethesda angekündigt hat, alle Inhalte auf die Cartridge zu packen. Dadurch wird sich der potentielle Download, den ein frisch veröffentlichtes Spiel nun mal eben so mit sich bringt, auf ein Minimum reduziert.

In puncto Spielbarkeit müssen wir uns noch etwas gedulden, so wirkliche ingame-Szenen bezüglich der Performance auf Switch 2 gibt es noch nicht. Oblivion Remastered gilt als technisch recht anspruchsvoll und so müssen wir hoffen, dass die Konsole dem standhält. Allerdings wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, z.B. Indiana Jones und der große Kreis, dass Bethesda fähig ist, gute Ports für Switch 2 auf die Beine zu stellen.