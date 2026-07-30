Seaworks: Trap Season angekündigt – Krabbenfang-Simulation entführt in den pazifischen Nordwesten der 1990er-Jahre

Aerosoft, Binary Impact und Alchemical Works haben mit Seaworks: Trap Season eine neue Lebenssimulation angekündigt, die den Alltag eines Krabbenfischers in den Mittelpunkt stellt. Das Spiel erscheint für PC (Steam), Xbox und PlayStation und versetzt Spieler in die raue Inselwelt des pazifischen Nordwestens der 1990er-Jahre. Statt Action oder Hochglanz-Abenteuer stehen hier harte Arbeit, sorgfältige Planung und der Aufbau einer eigenen Existenz auf dem Meer im Fokus.

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Vom kleinen Boot zum erfolgreichen Fischer

Zu Beginn verfügen Spieler lediglich über ein kleines Boot und ein Faxgerät, über das neue Aufträge eingehen. Nach dem Erwerb der Fischereilizenz gilt es, Krabbenkörbe auszulegen, später wieder einzusammeln und den Fang eigenhändig zu sortieren.

Nicht jede Krabbe landet dabei im Verkauf: Kranke Tiere, Müll oder andere Beifänge müssen aussortiert werden. Anschließend kann der Fang entweder direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden, um höhere Gewinne zu erzielen.

Wetter, Ausdauer und Wartung bestimmen den Erfolg

Mit jedem erfolgreich erledigten Auftrag verdienen Spieler Geld und Erfahrung, wodurch neue Ausrüstung und Verbesserungen freigeschaltet werden. Doch wirtschaftlicher Erfolg hängt nicht allein von einem vollen Fangkorb ab.

Dynamische Wetterbedingungen beeinflussen die See, hohe Wellen erschweren die Fahrt und die Ausdauer begrenzt die tägliche Arbeitszeit. Gleichzeitig spielen Reparaturen und Wartungsarbeiten eine wichtige Rolle, damit das Boot jederzeit einsatzbereit bleibt.

Das Boot als Lebensgrundlage

Das eigene Boot ist das wichtigste Werkzeug im Spiel und benötigt regelmäßige Pflege. Schäden müssen repariert, der Kraftstoffverbrauch im Blick behalten und der Rumpf von Seepocken befreit werden. Werden Wartungsarbeiten vernachlässigt, sinkt die Geschwindigkeit und der Treibstoffverbrauch steigt, wodurch profitable Ausfahrten schnell unwirtschaftlich werden können.

Zusätzlich lässt sich das Boot optisch individualisieren und an den eigenen Geschmack anpassen.

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Ausbau der Insel und zufällig generierte Spielwelt

Auch an Land gibt es zahlreiche Aufgaben. Spieler können ihre Hütte ausbauen, verschiedene Gebäude restaurieren und nach und nach eine funktionierende Infrastruktur auf den Inseln schaffen. Dazu gehören unter anderem Leuchttürme und weitere nützliche Einrichtungen.

Für langfristige Motivation sorgt eine zufällig generierte Spielwelt. Jeder Spieldurchlauf bietet neue Routen, wechselnde Aufträge sowie unterschiedliche Wetterbedingungen und saisonale Herausforderungen, sodass sich Strategien immer wieder anpassen müssen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Lebenssimulation rund um den Krabbenfang im pazifischen Nordwesten der 1990er-Jahre

Fischereilizenz erwerben und Aufträge per Fax annehmen

Krabbenkörbe auslegen, Fang bergen und von Hand sortieren

Fang direkt verkaufen oder weiterverarbeiten

Boot reparieren, warten und individuell gestalten

Dynamisches Wetter sowie Ausdauer- und Kraftstoffmanagement

Hütte ausbauen und Gebäude auf den Inseln restaurieren

Zufällig generierte Spielwelt mit wechselnden Aufträgen und Herausforderungen

Erscheint für Steam, XBOX und PlayStation

Entschleunigte Simulation statt schneller Reichtum

Seaworks: Trap Season setzt bewusst auf einen ruhigen und entschleunigten Spielablauf. Statt schnellen Erfolgen stehen langfristige Planung, der verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen Ressourcen und die Atmosphäre des Lebens auf See im Mittelpunkt. Wer Freude an detailreichen Simulationen und dem stetigen Ausbau seiner kleinen Fischerei hat, dürfte hier eine interessante Alternative zu klassischen Angel- oder Landwirtschaftssimulationen finden.