Permafrost: Veröffentlichung der eisigen Survival-Sandbox auf den 9. Oktober verschoben

SpaceRocket Games und Publisher Toplitz Productions haben den Release ihres storybasierten Survival-Titels Permafrost verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 21. August erscheint die Survival-Sandbox nun am 9. Oktober 2026. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um Performance, Inhalte und das allgemeine Spielerlebnis weiter zu optimieren.

„Uns ist bewusst, dass Spieler weltweit darauf warten, sich der weißen Hölle von Permafrost und den Gefahren eines Lebens nach einer globalen Katastrophe zu stellen, welche die Erde unter einer tiefen Schicht aus Schnee, Eis und extremen Temperaturen begraben hat. Wir hätten Permafrost selbstverständlich gerne zum ursprünglich geplanten Termin veröffentlicht“, erklärt Sebastian Fleer, COO von Toplitz Productions. „Aber um den berechtigten hohen Erwartungen der Gamer, der Community und nicht zuletzt auch unsererseits gerecht zu werden, haben wir entschieden, dem Entwicklungsteam mehr Zeit zu geben, um das Spiel in allen Belangen von der Performance bis hin zu den Inhalten zu verfeinern. Wenn Permafrost mit dieser leichten Verzögerung dann endlich im Oktober veröffentlicht wird, wollen wir sicher sein, dass die Qualität stimmt und der Überlebenskampf zu einem unvergesslichen Spielerlebnis wird.“

Überleben in einer gefrorenen Welt

Permafrost entführt Spieler in eine eisige Postapokalypse, in der eine globale Katastrophe die Erde unter einer dicken Schicht aus Schnee und Eis begraben hat. Allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern gilt es, eine weitläufige offene Welt zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und ein Netzwerk aus Unterkünften aufzubauen, um den lebensfeindlichen Bedingungen standzuhalten.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Kampf gegen Monster oder Fantasy-Gegner, sondern die allgegenwärtige Kälte. Erfrierungen, Schneestürme und extreme Temperaturen machen jede Expedition zu einer Herausforderung und verlangen sorgfältige Planung, ausreichend Vorräte und strategisches Vorgehen.

Erkundung, Fortschritt und ein treuer Begleiter

Die offene Spielwelt verbindet verlassene Städte mit unberührter Wildnis und erzählt ihre Geschichte durch die Umgebung. Spieler reparieren beschädigte Unterkünfte und Maschinen, nutzen zurückgelassene Technologie und erschließen sich so Schritt für Schritt neue Gebiete der gefrorenen Landschaft.

Unterstützung erhalten sie dabei von einem vierbeinigen Begleiter. Der Hund erkundet die Umgebung, warnt vor Gefahren, transportiert Ausrüstung und sorgt in der bedrückenden Einsamkeit der eisigen Welt für einen wichtigen moralischen Rückhalt.

Gemeinsam gegen die Kälte

Wer sich den Herausforderungen nicht allein stellen möchte, kann Permafrost gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern erleben. Der Koop-Modus setzt auf Zusammenarbeit: Aufgaben werden aufgeteilt, Ressourcen gemeinsam verwaltet und ein Netz aus sicheren Unterkünften errichtet. Die Gefahren der eisigen Welt bleiben dabei unverändert, doch mit einem eingespielten Team steigen die Überlebenschancen deutlich.

Mit dem neuen Veröffentlichungstermin am 9. Oktober 2026 wollen SpaceRocket Games und Toplitz Productions sicherstellen, dass Spieler zum Launch ein technisch ausgereiftes und atmosphärisch überzeugendes Survival-Erlebnis erhalten.