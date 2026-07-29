Nioh 3: „Der Höllenaufstand“ führt ab 19. August in die Keian-Ära

Nioh 3 setzt seine Reise durch die japanische Geschichte fort. Mit „Der Höllenaufstand“ erscheint am 19. August 2026 der erste DLC für das Dark-Samurai-Action-RPG von Team NINJA. Statt einer ruhigen Geschichtsstunde erwartet Spieler im Edo des Jahres 1651 allerdings eine Burgstadt, die nach dem Tod ihres Shoguns im Chaos versinkt. Geschichte bleibt bei Nioh schließlich selten lange trocken. Die Erweiterung erscheint für PlayStation 5 und PC über Steam. Neben einem neuen offenen Feld bringt sie zusätzliche Waffen, Kampfkünste, Ninjutsu-Fähigkeiten, Schutzgeister und Seelenkerne mit. Ein neu veröffentlichter Trailer vermittelt erste Eindrücke vom Schauplatz und den kommenden Gegnern.

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Nioh 3 – Eine Burgstadt zwischen Aufstand und Fegefeuer

„Der Höllenaufstand“ spielt während der Keian-Ära. Im Mittelpunkt steht eine Burgstadt, die nach dem Tod des Shoguns Takechiyo ihre Ordnung verloren hat. Gemeinsam mit dem einäugigen Schwertkämpfer Yagyu Jubei und dem spanischen Gesandten Rodrigo sollen Spieler neue Geheimnisse rund um die Geistersteine aufdecken und den Frieden wiederherstellen.

Das neue offene Feld führt dabei nicht nur durch historisch inspirierte Straßen und Befestigungen. Teile der Region wurden von den Stürmen des Fegefeuers in ein höllisches Ödland verwandelt. Dort treffen Spieler auf Yokai, menschliche Rebellen und Alchemisten aus fernen Ländern.

Damit bleibt sich Nioh 3 treu: Geschichte bildet das Fundament, Dämonen zerstören die Harmonie.

Hier geht es zu unserer Nioh 3 Review.

Nioh 3 – Hoko und Schild erweitern beide Kampfstile

Mit Hoko und Schild führt Team NINJA eine neue Waffenkombination für den Samurai- und Ninja-Stil ein. Der Hoko, ein kurzer Speer, übernimmt die Offensive, während der Schild Angriffe abfangen und zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen soll.

Die Kombination ist direkt in die Standardangriffe eingebunden. Darüber hinaus lässt sich der Schild offenbar auch offensiv einsetzen und auf Gegner schleudern. Damit richtet sich die neue Waffe nicht ausschließlich an vorsichtige Spieler. Sie verbindet Schutz und Angriff, ohne den Kampf vollständig hinter einer Deckung verschwinden zu lassen.

Weitere Kampfkünste und Ninjutsu-Fähigkeiten sollen die bestehenden Charakter-Builds zusätzlich erweitern.

Nioh 3 – Bildrollen als wiederholbare Prüfungen

Für Spieler, denen gewöhnliche Beute nicht kompliziert genug ist, führt der DLC die Ausrüstungskategorie „Hundert-Dämonenreiche-Bildrolle“ ein.

Die seltenen Bildrollen können von Gegnern fallen gelassen werden. Bevor sie ausgerüstet werden dürfen, muss zunächst ein automatisch generierter Kampf bestanden werden, der mit der jeweiligen Rolle verbunden ist.

Diese Prüfungen lassen sich wiederholen. Erfolgreiche Durchgänge ermöglichen es, einen Spezialeffekt der Bildrolle zufällig zu verändern, sie weiter zu verstärken und stärker an den eigenen Build anzupassen. Die Bildrollen verbinden damit Beutesuche, Kampfherausforderung und Charakteroptimierung zu einer weiteren Beschäftigung für das Endgame.

Nioh 3 – Die Reise des Weisen wartet im dritten Durchgang

Wer sich nach zwei Durchgängen noch immer nicht ausreichend geprüft fühlt, erhält mit der „Reise des Weisen“ einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Der Modus ist für einen dritten Spieldurchgang vorgesehen. Bestimmte Gegner können darin einen zufälligen Fluch-Bonus erhalten, der sie deutlich stärker macht. Als Gegenleistung winken nach einem Sieg Gegenstände von göttlicher Seltenheit.

Neue Gunst-Set-Boni und mächtige Spezialeffekte sollen es gleichzeitig ermöglichen, bestehende Builds weiter auszubauen. Der DLC liefert damit nicht nur zusätzliche Inhalte, sondern verschiebt auch die obere Grenze der Charakterentwicklung.

Nioh 3 – Rabattaktionen vor dem DLC-Start

Begleitend zur Ankündigung finden Rabattaktionen im PlayStation Store und auf Steam statt. Auf Steam läuft der Sale vom 27. Juli bis zum 10. August 2026. Dort werden sowohl die Standard- als auch die DDX-Edition reduziert angeboten. Laut Mitteilung beträgt der Rabatt für die DDX-Edition 23 Prozent und für die Standardversion 36 Prozent.

Der PlayStation-Sale läuft vom 27. Juli bis zum 12. August. Die Angaben der Pressemitteilung zum dortigen Angebot sind allerdings nicht vollständig konsistent: Im Haupttext wird die DDX-Edition als reduziert genannt, während der ergänzende Hinweis ausschließlich von einer vergünstigten Standardedition spricht.

Interessierte sollten deshalb den tatsächlich angezeigten Preis im jeweiligen Store prüfen.

Nioh 3 – Demo mit Solo- und Online-Modus verfügbar

Eine kostenlose Demo von Nioh 3 steht weiterhin für PlayStation 5 und Windows-PC über Steam zur Verfügung. Sie enthält Solo-Gameplay sowie einen Online-Multiplayer-Modus für bis zu drei Spieler.

Spieler können einen eigenen Charakter erstellen, einen Abschnitt der Sengoku-Ära erkunden und gegen den Boss Jakotsu-Baba antreten. Der Spielstand lässt sich in die Vollversion übernehmen.

Crossplay zwischen PlayStation 5 und PC wird im Online-Multiplayer nicht unterstützt. In Deutschland benötigen PlayStation-5-Nutzer außerdem ein PlayStation-Plus-Konto, um die Demo herunterladen und spielen zu können.

Nioh 3 – Der Höllenaufstand erscheint am 19. August

„Der Höllenaufstand“ erscheint am 19. August 2026 für PlayStation 5 und Windows-PC über Steam. Die Erweiterung ergänzt das im Februar 2026 veröffentlichte Hauptspiel um die Keian-Ära, eine neue Waffenart, zusätzliche Fähigkeiten, anspruchsvollere Bildrollen-Prüfungen und einen weiteren Schwierigkeitsgrad.

Nioh 3 ist weltweit für PlayStation 5 und PC erhältlich. Das Spiel bietet eine japanische und englische Sprachausgabe sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Bildschirmtexte.