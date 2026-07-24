LesDiy startet Sommer-Sale: 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment

Der Klemmbaustein-Händler LesDiy hat seinen Sommer-Sale 2026 gestartet. Für kurze Zeit erhalten Fans 20 Prozent Rabatt auf das komplette Sortiment, das vor allem für seine hochwertigen, lizenzierten MOC-Modelle bekannt ist. Die Aktion läuft bis 31. Juli 2026 und umfasst zahlreiche Themenwelten – von Science-Fiction über Militärfahrzeuge bis hin zu Architektur und Automobilen.

20 Prozent Rabatt bis Ende Juli

Während des Sommer-Sales reduziert LesDiy nahezu das gesamte Sortiment um 20 Prozent. Die Aktion richtet sich sowohl an erfahrene Baumeister als auch an Neueinsteiger, die schon länger ein größeres Bauprojekt geplant haben. Zum Angebot gehören viele offiziell lizenzierte MOCs renommierter Designer sowie zahlreiche exklusive Modelle, die ausschließlich über LesDiy erhältlich sind. LesDiy hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch detailreiche Modelle für erwachsene Klemmbaustein-Fans einen Namen gemacht. Das Sortiment umfasst unter anderem:

Science-Fiction-Raumschiffe

Militärfahrzeuge und Flugzeuge

Schiffe und U-Boote

Architekturmodelle

Sportwagen und klassische Automobile

Fantasy- und Filmmodelle

Viele Sets entstehen in Zusammenarbeit mit bekannten MOC-Designern und setzen auf hochwertige Bausteine sowie umfangreiche Bauanleitungen.

Perfekter Zeitpunkt für große Bauprojekte

Gerade größere Modelle profitieren von der Rabattaktion deutlich. Da viele LesDiy-Sets mehrere tausend Teile umfassen, können Käufer während des Sommer-Sales spürbar sparen. Das Angebot gilt sowohl für aktuelle Neuheiten als auch für zahlreiche bereits veröffentlichte Modelle. Laut LesDiy endet die Aktion am 31. Juli 2026, sodass Interessierte nur begrenzt Zeit haben, ihre Wunschsets vergünstigt zu bestellen. Mit dem Sommer-Sale bietet LesDiy eine der größten Rabattaktionen des Jahres für Fans anspruchsvoller Klemmbausteinmodelle. Wer schon länger ein großes MOC-Projekt ins Auge gefasst hat oder seine Sammlung erweitern möchte, kann bis Ende Juli von 20 Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment profitieren.