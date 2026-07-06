LEGO und Olivia Rodrigo präsentieren exklusive Editions-Kollektion mit fünf neuen Sets

Die LEGO Gruppe und Grammy-Gewinnerin Olivia Rodrigo haben eine gemeinsame Kollektion vorgestellt, die Fans dazu einlädt, die Welt der Sängerin Stein für Stein zu entdecken. Die neue LEGO® Editions Olivia Rodrigo-Kollektion umfasst fünf detailreiche Sammler-Sets, die von ihren Alben „SOUR“, „GUTS“ und „you seem pretty sad for a girl so in love“ inspiriert sind.

Olivia Rodrigo ist damit die erste Musikerin überhaupt, der gleich mehrere eigene LEGO Sets gewidmet werden. Die Kollektion erscheint weltweit am 1. August 2026. Drei der fünf Sets können bereits vorbestellt werden.

Versteckte Details aus Olivias Karriere

Jedes Set enthält zahlreiche Anspielungen auf Songs, Bühnenauftritte und persönliche Erinnerungen der Künstlerin. Ergänzt wird die Kollektion durch fünf exklusive LEGO Minifiguren, die ikonische Bühnenlooks von Olivia Rodrigo nachbilden. Jede Figur verfügt über zwei unterschiedliche Gesichtsausdrücke und spiegelt verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit wider.

Nach Angaben der LEGO Gruppe entstand die gesamte Kollektion in enger Zusammenarbeit mit der Sängerin, die aktiv am Designprozess beteiligt war.

Fünf Sets voller Musik, Emotionen und Storytelling

Die Kollektion richtet sich an Fans im Alter von 9 bis 14 Jahren und verbindet Musik, Popkultur und kreatives Bauen. Zu den Neuheiten gehören:

LEGO® Editions Olivia Rodrigos Schallplatte (43028): Ein 360-teiliges Display-Modell mit zahlreichen versteckten Hinweisen auf Olivias musikalische Karriere.

Ein 360-teiliges Display-Modell mit zahlreichen versteckten Hinweisen auf Olivias musikalische Karriere. LEGO® Botanicals & LEGO® Editions Olivia Rodrigos Blumenstrauß (11507): Ein 400-teiliges Blumenarrangement mit symbolischen Pflanzen, Gitarrenelementen und Verweisen auf die philippinischen Wurzeln der Künstlerin.

Ein 400-teiliges Blumenarrangement mit symbolischen Pflanzen, Gitarrenelementen und Verweisen auf die philippinischen Wurzeln der Künstlerin. LEGO® Editions Olivia Rodrigos Konzertmond (43029): Inspiriert von einem der spektakulärsten Momente der GUTS World Tour mit detailreichen Konzert-Elementen.

Inspiriert von einem der spektakulärsten Momente der GUTS World Tour mit detailreichen Konzert-Elementen. LEGO® Editions Olivia Rodrigos Geheimer Koffer (43030): Enthält zahlreiche bekannte Requisiten wie das rote Megafon, eine markante Gitarre sowie ein Notizbuch im Stil der SOUR-Ära.

Enthält zahlreiche bekannte Requisiten wie das rote Megafon, eine markante Gitarre sowie ein Notizbuch im Stil der SOUR-Ära. LEGO® Editions Olivia Rodrigos Gitarre (43031): Das größte Set der Reihe kombiniert Akustik- und E-Gitarre und verbirgt mehrere Bühnen- und Backstage-Szenen.

1 von 5

Olivia Rodrigo: „In jedem Set steckt ein Teil meiner Welt“

Die Sängerin zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit:

„Ich habe es schon immer geliebt, kleine Details und Bedeutungen in meiner Musik und meinen Videos zu verstecken. Mit dem LEGO Team etwas zu erschaffen, das die Fans gemeinsam bauen und erkunden können, war unglaublich spannend. In diesen Sets steckt so viel von meiner Welt – kleine Anspielungen auf Songs, Erinnerungen, Outfits und Momente, die mir viel bedeuten.“

LEGO setzt auf Kreativität und Fan-Erlebnis

Für die LEGO Gruppe steht vor allem das Entdecken im Mittelpunkt. Laut Chief Product & Marketing Officer Julia Goldin soll die Kollektion Fans dazu inspirieren, ihre Begeisterung für Musik und Kreativität auf spielerische Weise auszudrücken.

Auch Design Manager Amy Corbett betont, dass jedes Detail bewusst gestaltet wurde, um Emotionen und Erinnerungen aus Olivias Karriere einzufangen und Fans immer neue Überraschungen entdecken zu lassen.

Verkaufsstart im August 2026

Die komplette LEGO® Editions Olivia Rodrigo-Kollektion erscheint weltweit am 1. August 2026 über LEGO Stores, LEGO.com sowie bei ausgewählten Händlern. Vorbestellungen der ersten drei Sets sind bereits möglich.

Produktübersicht