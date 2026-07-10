LEGO und BMW feiern 40 Jahre BMW M3 mit Erlebniswelt „The Ultimate Playground“ in Berlin

Die LEGO Gruppe und die BMW Group starten erstmals eine gemeinsame Kooperation und feiern das 40-jährige Jubiläum des legendären BMW M3 mit einem besonderen Event. Am 1. August 2026 öffnet die Erlebniswelt „The Ultimate Playground“ im Berliner Kulturquartier Alte Münze ihre Tore und lädt Besucherinnen und Besucher zu einem Tag voller Motorsport, Kreativität und interaktiver Erlebnisse ein.

Erste Zusammenarbeit von LEGO und BMW

Mit „The Ultimate Playground“ realisieren die LEGO Gruppe und die BMW Group erstmals in ihrer Geschichte ein gemeinsames Projekt. Passend zum Verkaufsstart des LEGO Speed Champions BMW M3 (E30) erwartet Fans von 10 bis 20 Uhr eine Erlebniswelt mit Ausstellungen, Mitmachaktionen, Gaming-Stationen und exklusiven Fotospots.

Dabei stehen alle sechs Generationen des BMW M3 im Mittelpunkt und zeigen die Entwicklung der Sportwagen-Ikone aus einer neuen Perspektive.

Historischer BMW M3 (E30) als Highlight

Der Höhepunkt der Ausstellung ist ein historischer BMW M3 (E30), der eigens für das Event mit einer exklusiven LEGO-Folierung gestaltet wurde. Präsentiert wird das Fahrzeug gemeinsam mit dem neuen LEGO Speed Champions Set vor einer beeindruckenden 20 Meter breiten LED-Wand.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine rund zweieinhalb Meter hohe Installation der neuesten BMW-M3-Generation sowie mehrere Gaming-Stationen für Besucher.

Motorsportgeschichte zum Anfassen

Im Lichthof der Alten Münze können Gäste vier weitere Generationen des BMW M3 entdecken und mehr über die Geschichte der Baureihe erfahren.

Für Erinnerungsfotos sorgen zwei vollständig aus LEGO Steinen gebaute Fahrzeugtüren, die als außergewöhnliche Fotospots dienen. Darüber hinaus verwandelt sich ein BMW XM Label als „The Ultimate Sound Machine“ in eine DJ-Bühne und sorgt mit Live-Musik für Festivalstimmung.

Kreativ werden im „Creative Lab“

Wer selbst kreativ werden möchte, findet im Creative Lab zahlreiche Mitmachangebote. Unter dem Motto „The Engineers of Tomorrow“ können Besucher eigene Designs entwerfen, Schlüsselanhänger aus LEGO Steinen gestalten und personalisierte Sticker erstellen.

Im BMW M Clubhouse laden Sitzgelegenheiten zum Entspannen ein. Außerdem können dort verschiedene BMW-Lifestyle-Produkte entdeckt werden.

Event am 1. August in Berlin

„The Ultimate Playground“ findet am Samstag, 1. August 2026, von 10 bis 20 Uhr im Kulturquartier Alte Münze in Berlin statt. Der Eintritt ermöglicht den Zugang zu allen Erlebnisbereichen und bietet Fans von LEGO und BMW die Gelegenheit, 40 Jahre BMW-M3-Geschichte auf interaktive Weise zu erleben.