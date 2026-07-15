Die LEGO Gruppe erweitert ihre Art-Reihe um ein neues Highlight für Kunst- und Baubegeisterte. Gemeinsam mit dem Belvedere Museum Wien wurde das LEGO Art Gustav Klimt – Der Kuss entwickelt. Mit 4.000 Teilen handelt es sich um das bislang größte LEGO Art Masterpiece und zugleich um eine detailreiche Hommage an eines der bekanntesten Gemälde der Kunstgeschichte.

Klimts Meisterwerk als LEGO-Kunstwerk

Das neue Set interpretiert Gustav Klimts berühmtes Gemälde „Der Kuss“ in dreidimensionaler Form. Goldfarbene LEGO-Elemente, speziell dekorierte Steine und geschichtete Strukturen verleihen dem Modell eine besondere Tiefenwirkung und greifen die charakteristische Ornamentik sowie die leuchtende Farbpalette des Originals auf.

Entwickelt wurde das Set in Zusammenarbeit mit dem Belvedere Museum Wien, in dem das Originalgemälde dauerhaft ausgestellt ist. Ziel war es, Klimts unverwechselbaren Stil möglichst authentisch in die LEGO-Welt zu übertragen.

Designer: „Eine einzigartige kreative Herausforderung“

Zum Designprozess sagte Milan Madge, Master Model Designer bei der LEGO Gruppe:

„Klimts Der Kuss mit LEGO Steinen nachzubilden, war eine einzigartige kreative Herausforderung. Es galt, seine reichen Texturen, die goldenen Farbtöne und die feinen Details einzufangen und zugleich dem Original treu zu bleiben. Durch die Kombination goldener LEGO Elemente mit speziell dekorierten Teilen konnten wir die charakteristischen Schattierungen und Oberflächentexturen des Kunstwerks in ein Bauerlebnis übersetzen, das seine außergewöhnliche Schönheit feiert.“

Enge Zusammenarbeit mit dem Belvedere Museum

Für die Umsetzung arbeiteten die LEGO Designer eng mit den Kunstexpertinnen und -experten des Museums zusammen. Besonderes Augenmerk lag darauf, typische Gestaltungselemente wie Kreise, Spiralen, florale Ornamente und die ikonischen Goldtöne des Gemäldes originalgetreu nachzubilden.

Stephanie Auer, Kuratorin für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts am Belvedere Museum, erklärte zur Zusammenarbeit:

„Als Kuratorin an der Adaption von Klimts Der Kuss zu einem LEGO Art Set mitzuwirken, war eine einmalige Erfahrung. Gemeinsam mit Milan Madge haben wir intensiv über Gustav Klimts Symbolik, Ornamentik und künstlerische Techniken gesprochen – und darüber, wie sich diese mit LEGO Steinen darstellen lassen. Charakteristische Merkmale wie die Flächigkeit und die Komposition wurden sorgfältig in LEGO Bausteine übersetzt – stets mit dem Ziel, dem Geist des Originals treu zu bleiben.“

Podcast begleitet den Verkaufsstart

Begleitend zur Markteinführung veröffentlicht die LEGO Gruppe eine Podcast-Folge mit Master Model Designer Milan Madge und Stephanie Auer. Darin sprechen beide über Gustav Klimts künstlerisches Erbe sowie über den kreativen Prozess hinter der Umsetzung von „Der Kuss“ als LEGO Art Set.

Darüber hinaus wird das Bauerlebnis durch die LEGO Builder App ergänzt. Sie bietet interaktive 3D-Bauanleitungen, mit denen sich der Baufortschritt digital verfolgen lässt.

Verkaufsstart Anfang August

Das LEGO Art Gustav Klimt – Der Kuss (Produktnummer 31221) umfasst 4.000 Teile und richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro.

LEGO Insiders erhalten das Set bereits ab 1. August 2026 im Early Access. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 4. August 2026 über LEGO Stores, LEGO.com sowie bei ausgewählten Händlern.