Die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International haben fünf neue LEGO® Pokémon™ Sets vorgestellt. Die Neuheiten bringen weitere ikonische Pokémon, erstmals mehrere Trainer-Minifiguren sowie detailreiche Display-Modelle für Sammler und Fans in die erfolgreiche Produktreihe. Die meisten Sets erscheinen am 1. August 2026, zwei weitere folgen am 1. Oktober.

LEGO® Pokémon™ Rayquaza (72168)

Mit LEGO® Pokémon™ Rayquaza erhält eines der bekanntesten legendären Pokémon ein beeindruckendes Display-Modell aus 1.083 Teilen. Das Set rekonstruiert die berühmte Himmelturm-Szene aus Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir und enthält exklusiv die Minifigur der Wissenshüterin Amalia. Mit zahlreichen authentischen Details richtet sich das Modell vor allem an erwachsene Pokémon-Fans und Sammler.

Produktdetails:

1.083 Teile

Altersempfehlung: 18+

Größe: über 38 cm hoch

Preis: 129,99 Euro

Erhältlich ab 1. August 2026

LEGO® Pokémon™ Arkani (72160)

Das Feuer-Pokémon Arkani erscheint als vollständig bewegliches LEGO Modell mit 1.190 Teilen. Charakteristische Fellstrukturen, die kraftvolle Pose und zahlreiche Details aus der Kanto-Region machen das Modell zu einem hochwertigen Ausstellungsstück.

Produktdetails:

1.190 Teile

Altersempfehlung: 18+

Größe: über 17 cm hoch

Preis: 109,99 Euro

Erhältlich ab 1. August 2026

LEGO® Pokémon™ Mampfaxo (72150)

Mit Mampfaxo erweitert LEGO die Reihe um eines der beliebtesten Normal-Pokémon. Das 757-teilige Modell besitzt bewegliche Arme und einen beweglichen Kopf. Kleine Zubehörteile stellen zudem den unersättlichen Appetit des Pokémon dar und verleihen dem Modell zusätzlichen Charme.

Produktdetails:

757 Teile

Altersempfehlung: 18+

Größe: über 13 cm hoch

Preis: 69,99 Euro

Erhältlich ab 1. August 2026

LEGO® Pokémon™ Pokéball mit beeindruckenden Trainermomenten (72154)

Das größte Set der neuen Welle besteht aus 2.339 Teilen und bildet einen überdimensionalen Pokéball nach, der sich öffnen lässt. Im Inneren befinden sich mehrere Szenen aus der Pokémon-Welt, darunter Professor Eichs Labor sowie eine Kampfszene.

Besonders bemerkenswert: Erstmals enthält ein LEGO Pokémon Set gleich drei Trainer-Minifiguren – Professor Eich, Rot und eine Picknickerin. Hinzu kommen Figuren von Pikachu und Evoli.

Produktdetails:

2.339 Teile

Altersempfehlung: 18+

Größe: über 22 cm hoch

Preis: 259,99 Euro

Erhältlich ab 1. Oktober 2026

LEGO® Pokémon™ Rot als große Minifigur (40868)

Mit Trainer Rot erscheint erstmals eine baubare Großfigur des ikonischen Pokémon-Trainers. Das über 930 Teile umfassende Modell zeigt Rot mit seinem klassischen Outfit inklusive roter Mütze, Weste, Rucksack und Pokéball. Bewegliche Arme, Beine und ein drehbarer Kopf sorgen für zahlreiche Präsentationsmöglichkeiten.

Produktdetails:

930 Teile

Altersempfehlung: 10+

Größe: über 22 cm hoch

Preis: 79,99 Euro

Erhältlich ab 1. Oktober 2026

LEGO setzt die Pokémon-Erfolgsgeschichte fort

Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer der LEGO Gruppe, bezeichnet die Resonanz auf die bisherigen LEGO Pokémon Sets als außergewöhnlich. Gemeinsam mit The Pokémon Company International wolle man die Welt von Pokémon kontinuierlich erweitern und Fans aller Altersgruppen neue Bau- und Spielerlebnisse bieten.

Die neuen Modelle schließen an die kürzlich vorgestellten LEGO® Pokémon™ SMART Play Sets an und bauen das gemeinsame Sortiment weiter aus. Vorbestellungen für alle fünf Neuheiten sind bereits gestartet.