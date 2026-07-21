LEGO Ideas Akte X offiziell vorgestellt: Kultserie kehrt mit detailreichem Sammlerset zurück

Die LEGO Gruppe hat gemeinsam mit Disney Entertainment das neue LEGO Ideas Akte X (21369) offiziell enthüllt. Das 1.478 Teile umfassende Set richtet sich an erwachsene Fans der legendären Science-Fiction-Serie und bringt zahlreiche ikonische Schauplätze, Charaktere und Anspielungen aus den 90er-Jahren in Bausteinform zurück. Passend zur Ankündigung feiert auch Schauspielerin Gillian Anderson als FBI-Agentin Dana Scully in einem eigens produzierten Kurzfilm ihr Comeback.

Gillian Anderson schlüpft erneut in die Rolle von Dana Scully

Zum Launch des neuen LEGO Ideas Sets hat die Emmy-Preisträgerin Gillian Anderson noch einmal ihre berühmte Rolle als Dana Scully übernommen. In einem eigens produzierten Kurzfilm wird sie in einen neuen mysteriösen Fall verwickelt und entdeckt dabei Schritt für Schritt das neue LEGO Set. Der Film versteht sich als Hommage an die Kultserie und dürfte vor allem langjährige Fans nostalgisch stimmen.

Anderson zeigt sich begeistert von der Umsetzung:

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in Scullys Fußstapfen treten würde, um ein LEGO Set zu untersuchen. Es hat so viel Spaß gemacht, all die Jahre später wieder in diese Welt einzutauchen. Dieses Set ist eine wunderbare Hommage an Akte X und an die Fans, die das Geheimnis der Serie am Leben erhalten haben.“

Ikonische Schauplätze und acht Minifiguren

Im Mittelpunkt des Sets steht eine aufwendig gestaltete Nachbildung von Fox Mulders Büro, das mit zahlreichen bekannten Details ausgestattet wurde. Ergänzt wird das Modell durch eine Waldlichtung sowie ein schwebendes UFO, wodurch sich mehrere berühmte Szenen aus der Serie nachstellen lassen.

Mit insgesamt acht Minifiguren sind zahlreiche bekannte Charaktere vertreten:

Fox Mulder

Dana Scully

Walter Skinner

Mr. X

Alex Krycek

Carl Busch

Flukeman

Grauer Außerirdischer

Dadurch lassen sich viele der bekanntesten Ermittlungen und Begegnungen aus der Serie authentisch nachspielen oder als Diorama präsentieren.

Zahlreiche Easter Eggs für langjährige Fans

Besonders viel Wert legte LEGO auf die zahlreichen versteckten Details, die Fans der Serie sofort erkennen dürften. So finden sich unter anderem:

das berühmte „I Want to Believe“-Poster,

die Kachel mit dem Schriftzug „The Truth is Out There“,

eine klassische Akte-X-Akte,

Mulders Sonnenblumenkerne,

sowie die legendären Bleistifte, die an der Decke seines Büros stecken.

Auch die Präsentation bietet verschiedene Möglichkeiten. Mulders Büro kann geöffnet oder teilweise zerlegt werden, um den detailreichen Innenraum sichtbar zu machen. Das Wald-Diorama funktioniert eigenständig als Ausstellungsstück, während das UFO auf einem transparenten Ständer scheinbar über der Szene schwebt und sich bei Bedarf auch abnehmen lässt.

Fan-Entwurf wird offizielles LEGO Ideas Set

Das Modell stammt ursprünglich vom australischen 3D-Künstler Brent Waller, der seinen Entwurf im Rahmen der LEGO Ideas „90s Nostalgia Challenge“ eingereicht hatte. Bereits 2014 begann er damit, Mulders Büro als Fanprojekt nachzubauen und entwickelte das Konzept über viele Jahre weiter.

Waller erklärt:

„Ich wollte Nostalgie, Detailtreue und Geschichtenerzählen miteinander verbinden, um die Atmosphäre der Serie einzufangen – von Mulders Büro über den Wald bis hin zur UFO-Begegnung. Ich freue mich riesig, dass daraus nun ein offizielles LEGO Set geworden ist.“

Das LEGO Ideas Programm ermöglicht Fans, eigene Set-Ideen einzureichen. Nach einer erfolgreichen Community-Abstimmung werden ausgewählte Entwürfe gemeinsam mit LEGO zu offiziellen Produkten weiterentwickelt.

Early Access für LEGO Insiders

Das LEGO Ideas Akte X (21369) erscheint zunächst exklusiv für LEGO Insiders im Early Access.

Verfügbarkeit im Überblick:

LEGO Insiders Early Access: ab 1. August 2026

Regulärer Verkaufsstart: 4. August 2026

Preis: 199,99 Euro (UVP)

Teilezahl: 1.478

Altersempfehlung: 18+

Exklusives Kaufgeschenk für Schnellentschlossene

Wer das neue Akte-X-Set zwischen 1. und 10. August 2026 kauft, erhält – solange der Vorrat reicht – das exklusive LEGO Ideas Akte X: Scullys Labor (40896) kostenlos dazu.

Das kleine Zusatzset setzt die Ermittlungen rund um das Paranormale fort und bildet Scullys Labor an der FBI National Academy nach. Enthalten ist außerdem eine exklusive Minifigur von Dana Scully im Laborkittel inklusive OP-Kleidung.

Mit dem LEGO Ideas Akte X gelingt LEGO eine gelungene Hommage an eine der bekanntesten Science-Fiction-Serien der Fernsehgeschichte. Dank der zahlreichen Originaldetails, der ikonischen Charaktere und der vielseitigen Präsentationsmöglichkeiten dürfte das Set vor allem Sammler und Fans der Serie ansprechen. Die Zusammenarbeit mit Gillian Anderson sowie das exklusive Kaufgeschenk zum Verkaufsstart runden den nostalgischen Auftritt des neuen LEGO Ideas Modells zusätzlich ab.