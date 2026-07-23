Die LEGO Gruppe und Paramount Products & Experiences haben das zweite offizielle LEGO Star Trek Set vorgestellt. Mit der LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701 Brücke (11385) widmet sich der dänische Klemmbausteinhersteller erstmals dem Inneren des legendären Raumschiffs aus der Originalserie. Das 1.701 Teile umfassende Modell richtet sich an erwachsene Fans und erscheint pünktlich zum 60. Jubiläum von Star Trek.

Die Brücke und der Transporterraum als detailreiches Diorama

Nachdem LEGO bereits mit der U.S.S. Enterprise NCC-1701-D aus Star Trek: Das nächste Jahrhundert das erste offizielle Star-Trek-Set veröffentlicht hat, steht nun die klassische Enterprise der Originalserie im Mittelpunkt. Das neue Set bildet gleich zwei der bekanntesten Bereiche des Raumschiffs nach: die ikonische Brücke sowie den Transporterraum.

Die insgesamt 1.701 Bauteile sind dabei nicht zufällig gewählt. Die Teileanzahl ist eine Anspielung auf die berühmte Registriernummer des Raumschiffs NCC-1701. Fertig aufgebaut misst das Displaymodell über 9 Zentimeter in der Höhe sowie 57 Zentimeter in der Breite und 34 Zentimeter in der Tiefe.

Im Inneren finden sich zahlreiche liebevoll gestaltete Details wie die bekannten Computerstationen, der zentrale Hauptbildschirm mit einem klingonischen Krieger sowie die Transporterplattform, auf der Außeneinsätze der Crew vorbereitet werden.

Interaktive Funktionen bringen die Enterprise zum Leben

LEGO belässt es nicht bei einem reinen Ausstellungsstück. Das Modell verfügt über mehrere mechanische Funktionen, die Szenen aus der Serie nachstellen.

So lässt sich der Kommandosessel bewegen, um Turbulenzen oder Gefechte zu simulieren. Über ein Drehrad wird der Transporter aktiviert, wodurch sich Figuren zwischen den Plattformen bewegen lassen. Zusätzlich können die charakteristischen Turbolifttüren über einen Hebel geöffnet werden und verleihen dem Modell noch mehr Dynamik.

Diese Funktionen machen das Set sowohl für Sammler als auch für Fans interessant, die bekannte Momente aus der Originalserie nachspielen möchten.

Acht neue Minifiguren und zahlreiche Serien-Accessoires

Ein besonderes Highlight sind die acht exklusiven Minifiguren, die eigens für dieses Set entwickelt wurden. Enthalten sind:

James T. Kirk

Spock

Nyota Uhura

Hikaru Sulu

Dr. Leonard “Pille” McCoy

Pavel Chekov

Christine Chapel

Montgomery “Scotty” Scott

Darüber hinaus liegen dem Set vier Tribbles bei – die flauschigen Alien-Kreaturen, die längst Kultstatus unter Star-Trek-Fans genießen.

Auch beim Zubehör zeigt LEGO viel Liebe zum Detail. Enthalten sind zwei Sternenflotten-Kommunikatoren, vier Phaser, Spocks berühmte Harfe, zwei vulkanische Lirpas sowie ein Trident-Scanner. Besonders interessant dürfte für Sammler sein, dass der Phaser als komplett neues LEGO-Element eingeführt wird.

Unterstützung durch die LEGO Builder App

Wie bei vielen aktuellen LEGO Icons Sets wird auch dieses Modell von der LEGO Builder App begleitet. Dort können Bauende das Modell in einer interaktiven 3D-Ansicht betrachten, einzelne Bauabschnitte heranzoomen oder drehen und den Baufortschritt jederzeit verfolgen.

Gerade bei einem Modell mit über 1.700 Teilen dürfte diese digitale Unterstützung den Aufbau deutlich komfortabler gestalten.

Veröffentlichung passend zum 60. Star-Trek-Jubiläum

Das neue LEGO Icons Star Trek Set kann ab dem 23. Juli 2026 vorbestellt werden. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 1. September 2026 und fällt damit bewusst in den Jubiläumsmonat zum 60-jährigen Bestehen von Star Trek.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,99 Euro. Erhältlich ist das Set sowohl im LEGO Online-Shop als auch in den LEGO Stores.

Produktdetails im Überblick

Merkmal Details Produkt LEGO® Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701™ Brücke Artikelnummer 11385 Altersempfehlung 18+ Teileanzahl 1.701 Minifiguren 8 (James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Dr. Leonard „Pille“ McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel und Montgomery „Scotty“ Scott) Weitere Figuren 4 Tribbles Zubehör 2 Sternenflotten-Kommunikatoren, 4 Phaser, Spocks Harfe, 2 vulkanische Lirpas, Trident-Scanner Interaktive Funktionen Beweglicher Kommandosessel, drehbarer Transporter, öffnende Turbolifttüren Abmessungen Über 9 cm hoch, 57 cm breit und 34 cm tief UVP 179,99 € Vorbestellung Ab 23. Juli 2026 Verkaufsstart 1. September 2026 Erhältlich LEGO Stores und LEGO.com

Ein Pflichtset für Fans der Originalserie

Mit der U.S.S. Enterprise NCC-1701 Brücke erweitert LEGO sein Star-Trek-Portfolio um ein Set, das sich gezielt an Liebhaber der klassischen Serie richtet. Statt erneut das komplette Raumschiff nachzubilden, konzentriert sich das Modell auf die bekanntesten Innenräume der Enterprise und kombiniert diese mit zahlreichen interaktiven Funktionen sowie einer vollständigen Brückenbesatzung. In Verbindung mit den exklusiven Minifiguren, neuen LEGO-Elementen und den vielen Anspielungen auf die Originalserie dürfte das Set zu den Highlights für Star-Trek-Fans im Jubiläumsjahr 2026 gehören.