Die LEGO Gruppe erweitert ihr Portfolio für erwachsene Fans um eine weitere Kultlizenz: Mit dem neuen LEGO Icons SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom erscheint erstmals ein LEGO-Set, das sich speziell an erwachsene SpongeBob-Fans richtet. Das in Zusammenarbeit mit Paramount Products & Experiences entwickelte Modell bildet die bekanntesten Schauplätze der Zeichentrickserie detailgetreu nach.

Kultschauplätze aus Bikini Bottom

Das 1.794-teilige Set vereint die berühmtesten Orte aus Bikini Bottom in einem Modell. Dazu gehören SpongeBobs Ananashaus, das von der Osterinsel inspirierte Zuhause von Thaddäus, Patricks Felsen sowie die Quallenfelder. Zahlreiche Details im Inneren der Gebäude greifen bekannte Szenen und Running Gags der Serie auf.

So finden Fans unter anderem SpongeBobs Wohn- und Schlafzimmer, Thaddäus‘ liebevoll eingerichteten Wohnbereich sowie das überraschende Innenleben von Patricks Felsen.

Beliebte Figuren und zahlreiche Anspielungen

Zum Set gehören die Minifiguren von SpongeBob Schwammkopf, Patrick Star und Thaddäus Tentakel. Ergänzt werden sie durch die aus LEGO-Steinen gebauten Figuren Gary, die Schnecke, und KritzelBob (DoodleBob).

Darüber hinaus verstecken sich zahlreiche Easter Eggs im Modell, darunter das legendäre Bootmobil, Thaddäus‘ Klarinette sowie ein Porträt von Gary.

Verkaufsstart im September

Das LEGO Icons SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom (Produktnummer 11386) kann ab dem 14. Juli 2026 vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart ist am 1. September 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 209,99 Euro.

Das fertige Modell misst rund 24 Zentimeter Höhe, 54 Zentimeter Länge und 13 Zentimeter Breite.

Auch neue BrickHeadz-Figur erhältlich

Parallel bringt LEGO eine neue BrickHeadz-Figur von SpongeBob Schwammkopf (Produktnummer 40858) auf den Markt. Das 72-teilige Set richtet sich an Baumeister ab zehn Jahren und zeigt SpongeBob mit seinem charakteristischen Quallenfängernetz.

Die Vorbestellung startet ebenfalls am 14. Juli 2026, der Verkauf beginnt am 1. September 2026. Die UVP beträgt 12,99 Euro.