HoYoverse hat sein vollständiges Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Vom 26. bis 30. August präsentiert sich der Entwickler und Publisher auf einer rund 660 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche am Stand B030 in Halle 6.1 der Koelnmesse. Besucher erwartet ein umfangreiches Erlebnis rund um die beliebtesten Marken des Unternehmens – darunter Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero sowie die beiden neuen Titel Honkai: Nexus Anima und Petit Planet, die erstmals außerhalb der Online-Welt spielbar sein werden.

Erstmals wird HoYoverse zudem auch im Business-Bereich der gamescom vertreten sein. Medienvertreter und Geschäftspartner sind eingeladen, den Unternehmensstand B051 in Halle 4.2 für Gespräche und Networking zu besuchen.

Honkai: Nexus Anima feiert sein großes Offline-Debüt

Im Mittelpunkt der Messe steht das erste öffentliche Offline-Probespiel von Honkai: Nexus Anima. Das neue Abenteuer-Strategiespiel aus dem Honkai-Universum entführt Spieler in eine Stadt, in der Menschen und sogenannte Animas gemeinsam leben.

Der speziell gestaltete Messebereich soll die Atmosphäre der Spielwelt authentisch widerspiegeln. Neben einer imposanten Installation der Figur Schnurrella erwarten Besucher zahlreiche Details, die den Alltag der Animas lebendig werden lassen.

Spieler erhalten die Möglichkeit, erstmals zentrale Gameplay-Elemente selbst auszuprobieren. Dazu gehören:

die Aufzucht der Animas,

die Erkundung der Spielwelt,

sowie die taktischen Nexus-Duelle.

Passend dazu verteilt HoYoverse exklusive und limitierte Merchandise-Artikel im Anima-Design.

Petit Planet bringt gemütliche Lebenssimulation auf die gamescom

Mit Petit Planet feiert außerdem das erste Cozy-Life-Simulationsspiel von HoYoverse seine internationale Messpremiere. Der Stand orientiert sich optisch an den romantischen Landschaften des Sternenmeers aus dem Spiel und lädt Besucher zu einer entspannten Spielerfahrung am PC ein.

In der Rolle eines Planetenbauers erschaffen Spieler ihren eigenen kleinen Planeten, lernen flauschige Nachbarn kennen und widmen sich verschiedenen Aktivitäten wie:

Landwirtschaft,

Hausbau,

Erkundung des Sternenmeers,

sowie sozialen Interaktionen.

Wer den Titel vor Ort ausprobiert, kann sich auf exklusive Geschenke freuen. Zusätzlich werden die beliebte Figur Elsasani sowie Oumuamua als Walking-Acts auf dem Messegelände unterwegs sein und für zahlreiche Fotomotive sorgen.

Genshin Impact präsentiert erstmals die neue Region Snezhnaya

Auch Genshin Impact nutzt die gamescom, um die kommende Region Snezhnaya in den Mittelpunkt zu rücken.

Der Ausstellungsbereich wurde dem eisigen Land nachempfunden und setzt unter anderem auf das ikonische Eisenbahnsystem sowie eine Nachbildung der Statue der Sieben. Besucher können die neuesten Inhalte ausprobieren, ihr Wissen rund um Snezhnaya testen und an verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen.

Wer Erinnerungsfotos mit dem Hashtag #SnezhnayaGC2026 teilt oder an den Aktivitäten teilnimmt, kann exklusive Fanartikel gewinnen – darunter Kühlschrankmagnete, Abzeichen und weitere Sammlerstücke.

Honkai: Star Rail lädt nach Planarcadia ein

Nach der Veröffentlichung von Version 4.4 am 15. Juli bringt Honkai: Star Rail das neue Gebiet Planarcadia auf die gamescom.

Der Messestand greift zahlreiche bekannte Elemente der Spielwelt auf. Besucher treffen unter anderem auf:

den schwebenden Phantasmond,

Wispaes und Imagenaes,

die Furbo-Journalisten,

sowie Astralexpress-Schaffner Pom-Pom.

Darüber hinaus sorgen zahlreiche Cosplayer, Mitmachaktionen und Merchandise-Angebote für ein abwechslungsreiches Programm rund um das Sci-Fi-Rollenspiel.

Zenless Zone Zero feiert sein zweites Jubiläum

Auch Zenless Zone Zero erhält auf der gamescom einen eigenen Erlebnisbereich.

Bereits am Eingang begrüßt die fliegende Bangboo-Drohne Eous die Besucher. Neben spielbaren Inhalten erwarten Fans unter anderem:

Musik aus dem Spiel,

Fotospots,

Cosplayer,

eine Cosplay-Modenschau,

Wettbewerbe,

Quizformate,

sowie Überraschungsgäste.

Im Merchandise-Bereich bietet HoYoverse außerdem exklusive Sammlerstücke wie Kartenhüllen, holografische Tickets, Knopfabzeichen und limitierte Überraschungstüten an.

Erstmals auch im Business-Bereich vertreten

Neben dem umfangreichen Programm für Besucher setzt HoYoverse 2026 auch verstärkt auf den Austausch mit der Branche. Im Business-Bereich der gamescom begrüßt das Unternehmen Medienvertreter, Partner und potenzielle Geschäftskunden am Stand B051 in Halle 4.2.

Starke Partner unterstützen den Messeauftritt

Für den diesjährigen gamescom-Auftritt erhält HoYoverse Unterstützung von mehreren Partnern. Antom (Ant International) und UGREEN beteiligen sich am Aufbau und der Gestaltung des Messestandes. Die technische Ausstattung liefern NVIDIA GeForce RTX sowie iBUYPOWER, die professionelle Gaming-Hardware für die Präsentationen und Demo-Stationen bereitstellen.