Heavy Cargo – The Truck Simulator erhält mit „Heavy South“ seine bislang größte Erweiterung. Der neue DLC verdoppelt nicht nur die Größe der Spielwelt, sondern erweitert den Simulator um zahlreiche neue Missionen, Fahrzeuge, Anhänger und Transportaufgaben. Parallel dazu veröffentlichen die Entwickler das umfangreiche Update 1.3.0, das die Spielwelt optisch aufwertet und ein lange von der Community gewünschtes Feature ergänzt: den virtuellen rechten Außenspiegel.

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Heavy South erweitert die Spielwelt um neue Bergregionen

Mit der Erweiterung wächst die Karte deutlich nach Süden und bietet eine völlig neue Berglandschaft mit anspruchsvollen Straßen und Streckenführungen. Spieler müssen ihre Transporte künftig noch sorgfältiger planen, denn steile Anstiege, enge Kurven und herausfordernde Routen verlangen präzises Fahren und geschicktes Rangieren.

Neben der neuen Region verdoppelt der DLC gleichzeitig die Größe der Spielwelt sowie die Anzahl der verfügbaren Missionen und erweitert das Schwerlast-Erlebnis um zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten.

31 neue Missionen und zahlreiche neue Transportaufträge

Im Mittelpunkt des DLCs stehen 31 neue handgefertigte Schwer- und Super-Schwerlastmissionen, die sich nahtlos in den bestehenden Spielfortschritt integrieren. Bereits freigeschaltete Missionen werden dabei berücksichtigt, sodass neue Aufträge passend zum individuellen Fortschritt verfügbar werden.

Darüber hinaus erweitert Heavy South den Wirtschaftsmodus um zahlreiche neue Kombinationen prozedural generierter Missionen. Dadurch entstehen deutlich mehr unterschiedliche Transportaufträge und langfristig mehr Abwechslung beim Ausbau der eigenen GRUBER-Logistics-Niederlassung.

Neue Ladungen, Anhänger und Lieferorte

Auch bei den Transportgütern legt die Erweiterung kräftig nach. Mehr als 20 neue Ladungen sorgen für zusätzliche Vielfalt. Spieler transportieren unter anderem Flugzeugteile, Eisenbahnwaggons, Boote, Bergbaumaschinen sowie Forst- und Landwirtschaftsfahrzeuge.

Passend dazu kommen drei neue Anhänger hinzu:

Eisenbahn-Auflieger

Rungenauflieger

Semi-Tieflader

Außerdem erweitert der DLC die Karte um sechs neue Lieferorte. Dazu gehören ein Flugzeugwerk, ein Sägewerk, ein Güterbahnhof, ein Flusshafen, eine Marina sowie ein Bergbaumuseum.

Neue Streckenaufgabe bringt mehr Abwechslung

Mit Heavy South erhält Heavy Cargo außerdem eine komplett neue Gameplay-Mechanik. Vor manchen Transporten müssen blockierende Fahrzeuge zunächst mit dem bordeigenen Kran entfernt beziehungsweise abgeschleppt werden, bevor der eigentliche Schwertransport beginnen kann.

Diese zusätzliche Streckenaufgabe erweitert die Vorbereitung der Transporte und sorgt für noch mehr Abwechslung während der Missionen.

Update 1.3.0 verbessert Grafik und Komfort

Zeitgleich mit dem DLC veröffentlichen die Entwickler das bislang umfangreichste kostenlose Update für Heavy Cargo – The Truck Simulator. Version 1.3.0 konzentriert sich vor allem auf Komfortfunktionen, technische Verbesserungen und eine deutlich aufgewertete Spielwelt.

Besonders hervorzuheben ist der virtuelle rechte Außenspiegel, der seit Langem zu den meistgewünschten Community-Features gehörte. Gerade bei übergroßen Transporten verbessert er die Übersicht erheblich.

Auch die Umgebung wurde umfassend überarbeitet. Dichtere Vegetation, neue Texturen und ein verbessertes Beleuchtungssystem sorgen für realistischere Landschaften und eine insgesamt atmosphärischere Spielwelt.

Die wichtigsten Neuerungen von Version 1.3.0

Feature Beschreibung Virtueller rechter Spiegel Zuschaltbarer digitaler Außenspiegel für bessere Übersicht Überarbeitete Spielwelt Dichtere Vegetation und neue Texturen für realistischere Landschaften Vogelperspektive Neue Kameraperspektive für sämtliche LKW Optimiertes Streaming Schnellere Lade- und Nachladezeiten der Spielwelt Verbessertes Schaltverhalten Überarbeitete Schaltung aller LKW Controller & Lenkräder Optimierte Vibration und verbessertes Force Feedback Erhöhte Sichtweite Deutlich größere Sichtdistanz – im Fotomodus bis zu 16 km

Heavy South-DLC im Überblick

Inhalt Details Kartenerweiterung Mehr als doppelt so große Spielwelt mit neuer Bergregion Neue Missionen 31 handgefertigte Schwer- und Super-Schwerlastmissionen Wirtschaftsmodus Neue prozedural generierte Missionen Lieferorte 6 neue Ziele Anhänger 3 neue Anhängertypen Ladungen Über 20 neue Schwerlasttransporte Neue Gameplay-Funktion Blockierende Fahrzeuge mit dem Kran abschleppen

Heavy Cargo wächst weiter

Seit dem Release im Oktober 2024 wird Heavy Cargo – The Truck Simulator kontinuierlich erweitert. Mit Heavy South und dem kostenlosen Update 1.3.0 erreicht das Spiel nun seinen bislang größten Umfang. Während der DLC zahlreiche neue Inhalte für Fans anspruchsvoller Schwertransporte liefert, verbessert das kostenlose Update gleichzeitig Grafik, Performance und Bedienkomfort für alle Spieler.