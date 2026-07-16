Halo: Campaign Evolved erreicht Goldstatus, Master Chief feiert bald sein PS5-Debüt

Der Countdown läuft: Halo: Campaign Evolved hat offiziell den Goldstatus erreicht. Damit ist die Entwicklung der Version 1.0 abgeschlossen und dem geplanten Release am 28. Juli 2026 steht nichts mehr im Weg. Für PlayStation-Fans markiert der Titel einen historischen Moment, denn erstmals erscheint ein großes Halo-Spiel mit Master Chief auf einer Sony-Konsole. Mit dem Erreichen des Goldstatus bestätigt Entwickler Halo Studios, dass die finale Version des Spiels fertiggestellt wurde. Das Team kann sich nun vollständig auf mögliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen konzentrieren, die zum Launch in Form eines Day-One-Patches veröffentlicht werden könnten. Für den geplanten Veröffentlichungstermin ergeben sich dadurch keine Änderungen.

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Frühzugang mit der Premium Edition

Wer nicht bis Ende Juli warten möchte, kann bereits einige Tage früher loslegen. Die Premium Edition gewährt fünf Tage Early Access, wodurch Spieler schon ab dem 23. Juli in die Rolle von Master Chief schlüpfen können. Für diesen Vorabzugang fällt gegenüber der Standardversion ein Aufpreis von rund 20 Euro beziehungsweise US-Dollar an. Bei Halo: Campaign Evolved handelt es sich nicht um einen einfachen Remaster, sondern um ein vollständiges Remake der Kampagne des ersten Halo-Spiels aus dem Jahr 2001. Die Geschichte wurde technisch komplett neu aufgebaut und erhält moderne Grafik, überarbeitete Effekte sowie zahlreiche Komfortverbesserungen. Zusätzlich unterstützt das Spiel einen Koop-Modus für die gesamte Kampagne. Auf klassische Online-Mehrspieler-Modi müssen Fans allerdings verzichten, da sich das Projekt ausschließlich auf die Einzelspieler-Kampagne konzentriert.

Historischer Moment für PlayStation-Spieler

Die Veröffentlichung besitzt eine besondere Bedeutung für die Videospielbranche. Über zwei Jahrzehnte galt Master Chief als eines der bekanntesten Gesichter der Xbox-Marke. Mit Halo: Campaign Evolved erscheint erstmals ein großes Halo-Abenteuer offiziell auf der PlayStation 5 und öffnet die legendäre Shooter-Reihe damit einem völlig neuen Publikum. Für viele Spieler dürfte dies einer der ungewöhnlichsten Plattformwechsel der vergangenen Jahre sein.

Release Ende Juli

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 exklusiv für die Kampagne auf PlayStation 5. Besitzer der Premium Edition können bereits ab dem 23. Juli starten. Mit dem erreichten Goldstatus ist der nächste Meilenstein geschafft. Für Halo-Fans und insbesondere für PlayStation-Spieler steht damit ein historischer Release bevor, der eines der bedeutendsten Shooter-Franchises erstmals auf eine Sony-Konsole bringt.