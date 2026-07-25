Gamescom 2026 stößt an ihre Grenzen: Ausstellungsfläche komplett ausgebucht!

Ein historischer Ansturm auf die Koelnmesse: Die Gamescom 2026 bricht bereits Wochen vor dem offiziellen Startschuss die ersten Rekorde. Wie die Veranstalter offiziell bekannt gaben, ist die gesamte zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche restlos ausgebucht. Für Spätentschlossene Entwickler und Publisher heißt es damit: Ausgeträumt. Was dieser gewaltige Boom für die Gaming-Branche, die Hallenaufteilung und die bevorstehende Messewoche bedeutet, beleuchten wir in unserer Übersicht.

Die Signale aus der Spielebranche standen zwar schon in den letzten Monaten auf Wachstum, doch diese Zahl untermauert den Status der Gamescom als weltweit größtes Event für Computer- und Videospiele eindrucksvoll: Sämtliche Hallen der Koelnmesse sind bis auf den letzten Quadratmeter belegt. Weder in der Business Area noch in der Entertainment Area gibt es noch freie Standflächen.

Rekordbeteiligung: Großkonzerne und Indie-Entwickler unter einem Dach

Der Ausverkauf der Flächen ist vor allem auf eine starke Mischung aus internationalen Branchen-Riesen und einer blühenden Indie-Szene zurückzuführen. Nachdem in den vergangenen Jahren vereinzelt große Publisher fehlten oder ihre Präsenz verkleinerten, drängen 2026 wieder die Schwergewichte der Industrie nach Köln. Gleichzeitig verzeichnen auch die Gemeinschaftsstände und Länderpavillons einen Nie-dagewesenen Andrang.

Für Besucherinnen und Besucher bedeutet das ein vollgepacktes Programm: Von weltweiten Premieren über riesige Esports-Arenen bis hin zu den geliebten Merchandise- und Cosplay-Bereichen wird die Messe so voll und vielfältig wie lange nicht mehr.

Was das für Fachbesucher und Presse bedeutet

Die ausgebuchten Hallen sind nicht nur für das Publikum ein starkes Zeichen, sondern vor allem für die Fachbesucher- und Presse-Tage. Die Business Area wird in diesem Jahr ein beachtliches Nadelöhr für Termine, Netzwerken und Anspiel-Sessions darstellen. Journalisten, Content Creator und Branchen-Insider müssen sich auf prall gefüllte Terminkalender und lange Wege einstellen.

Dass die Messe so frühzeitig ausverkauft ist, zeigt aber auch die ungestillte Sehnsucht der Branche nach physischem Austausch und direktem Feedback der Community. Die Gamescom 2026 verspricht schon jetzt, eines der intensivsten und spannendsten Events der letzten Jahre zu werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: Bilder / Hallenplan