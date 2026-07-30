Die Legende im neuen Glanz direkt im XBOX Game Pass: Halo Campaign Evolved

Das Halo-Universum zählt ohne Frage zu den bedeutsamsten Meilensteinen der Videospielgeschichte. Mit dem Release von Halo Campaign Evolved schlägt Microsoft nun ein extrem spannendes Kapitel für Sci-Fi- und Shooter-Fans auf. Der Titel bringt die legendären Ursprünge der Saga mit moderner Technik, überarbeiteter Grafik und verfeinerten Gameplay-Mechaniken zurück auf den Bildschirm. Als frisches Highlight im XBOX Game Pass steht das Abenteuer allen Abonnenten ab Tag eins ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

In der Haut des Master Chiefs schlagen sich Spieler erneut durch die epische Kampagne, die einst ein ganzes Genre revolutionierte. Die Überarbeitung setzt dabei nicht nur auf hochauflösende Texturen und überarbeitete Lichteffekte, sondern optimiert auch das Spielgefühl für moderne Konsolen- und PC-Standards. Egal ob beim dramatischen Absturz auf der Ringwelt oder in den hektischen Gefechten gegen die Allianz und die Flood: Das unverkennbare Halo-Feeling bleibt im Kern perfekt erhalten, wirkt aber so frisch und knackig wie nie zuvor.

Dass die Premium Edition dieses Meisterwerks direkt im XBOX Game Pass landet, ist ein echter Coup für den Service. Für Veteranen bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Geburtsstunde des Master Chiefs in bester Qualität neu zu erleben. Gleichzeitig erhalten Neueinsteiger die Chance, diesen historischen Shooter-Klassiker barrierefrei nachzuholen. Das Paket aus nostalgischem Charme, technischer Politur und dem unkomplizierten Zugang über das Abonnement macht den Titel zu einem absoluten Pflichtprogramm für alle Abonnenten auf XBOX Series X|S und PC.

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Den ausführlichen Spieltest findet ihr auch bei über folgenden Link

Quelle: Bilder&Video