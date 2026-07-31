Ein Absolutes Game Pass Highlight: Resonance: A Plague Tale Legacy!

Das düstere Mittelalter-Universum von A Plague Tale hat in den vergangenen Jahren Millionen von Spielern mit seiner emotionalen Tiefe, packenden Rätseln und unvergleichlichen Rattenmassen in den Bann gezogen. Mit Resonance: A Plague Tale Legacy kündigt sich nun das nächste Kapitel dieser gefeierten Saga an. Für Abonnenten des Xbox Game Pass gibt es dabei fantastische Neuigkeiten, denn der Titel wird ab dem 27. August 2026 als echtes Flaggschiff-Highlight direkt zum Veröffentlichungstag im Sortiment enthalten sein.

Tödliche Schwärme und ein neues emotionales Abenteuer

Das Spiel knüpft an die stilsichere Mischung aus packender Geschichte, Stealth-Elementen und historischem Setting an, schlägt gleichzeitig aber auch frische erzählerische Wege ein. In einer von Seuchen, Krieg und mystischen Mächten erschütterten Welt müssen Spieler erneut ihren Verstand einsetzen, um im Schatten der tödlichen Schwärme zu überleben. Die Vorab-Informationen im Xbox Store versprechen eine noch tiefere Immersion, verfeinerte Rätselmechaniken und eine visuelle Kulisse, welche die Leistung moderner Konsolen voll ausnutzt.

Der ultimative Vorteil für Game Pass-Nutzer ab dem 27. August

Dass ein derart hochkarätiger Titel ab dem 27. August 2026 ohne Zusatzkosten im Xbox Game Pass landet, macht ihn zu einem der wichtigsten Game-Pass-Argumente des Jahres. Es zeigt einmal mehr, dass der Service die erste Adresse für atmosphärische Story-Highlights auf Xbox Series X|S und PC bleibt. Wer Lust auf bedrückende Mittelalter-Atmosphäre und eine packende Reise hat, sollte sich den 27. August rot im Kalender anstreichen.

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Quelle: Bilder / Video