EA Sports FC 27: Kylian Mbappé ziert die Ultimate Edition

Electronic Arts hat offiziell bekannt gegeben, dass Kylian Mbappé das Cover der Ultimate Edition von EA Sports FC 27 schmücken wird. Für den französischen Nationalspieler ist es die erste Titelbild-Rückkehr seit FIFA 23 und gleichzeitig ein weiterer Meilenstein seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der Fußballsimulation.

Mbappé freut sich über die Rückkehr

In einem offiziellen Statement zeigte sich Mbappé stolz über seine erneute Rolle als Aushängeschild der Reihe. Er bezeichnete den Platz auf dem Cover von EA Sports FC 27 als besonderen Moment und betonte, dass ihn die langjährige Partnerschaft mit der Serie sehr freue. Gleichzeitig zeigte er sich gespannt darauf, dass die Spieler schon bald den neuesten Ableger selbst erleben können. Auf dem Cover trägt Mbappé das Trikot von Real Madrid, zu dem er im Jahr 2024 von Paris Saint-Germain wechselte. Seit seinem Wechsel nach Spanien zählt der Stürmer zu den erfolgreichsten Offensivspielern Europas. In beiden bisherigen Spielzeiten sicherte er sich die Torjägerkrone der LaLiga. Zudem gewann er in der Saison 2025/26 mit 15 Treffern den Goldenen Schuh der UEFA Champions League. Auch bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 überzeugte Mbappé mit einer beeindruckenden Leistung. Zehn Turniertore brachten ihm den Goldenen Schuh als bester Torschütze des Wettbewerbs ein.

Gameplay-Enthüllung steht kurz bevor

Lange müssen Fans nicht mehr auf weitere Informationen warten. EA hat angekündigt, den ersten Gameplay-Trailer zu EA Sports FC 27 am 23. Juli zu veröffentlichen. Dort dürfte der Publisher erstmals Neuerungen im Spielablauf sowie weitere Details zu den verschiedenen Spielmodi präsentieren.

Mit der Rückkehr von Kylian Mbappé als Coverstar setzt EA erneut auf einen der größten Namen des internationalen Fußballs. Die vollständige Enthüllung von EA Sports FC 27 dürfte nun mit dem bevorstehenden Gameplay-Showcase in die nächste Phase gehen.