Düsteres Maritim-Survival-RPG „Last Harbor“ auf Steam angekündigt

Wenn unbarmherzige Wellen auf düsteres Survival treffen: Mit Last Harbor ist auf Steam ein faszinierendes neues Abenteuer aufgetaucht, das die raue Atmosphäre einer maritimen Apokalypse mit tiefgängigen Rollenspiel-Elementen kreuzt. Wir steuern den namensgebenden, letzten Zufluchtsort inmitten eines endlosen, von unheimlichen Gefahren geplagten Ozeans an. Wer ein Faible für düsteres Ressourcenmanagement, Erkundung und das nackte Überleben auf hoher See hat, sollte diesen vielversprechenden Titel definitiv auf dem Radar haben.

In einer Welt, die fast vollständig vom Wasser verschlungen wurde, ist der „Last Harbor“ ein provisorischer, schwimmender Außenposten – die letzte Hoffnung einer Handvoll Überlebender. In der Rolle des Anführers stehen Spieler vor der monumentalen Aufgabe, diese schwimmende Kolonie nicht nur am Leben zu erhalten, sondern sie zu einer wehrhaften Festung auszubauen. Was als kleiner, klappriger Steg beginnt, soll durch geschicktes Taktieren zu einem florierenden Knotenpunkt im endlosen Blau heranwachsen.

Ressourcenjagd im unendlichen Blau und brutale Seeschlachten

Der Gameplay-Loop von Last Harbor setzt auf ein knallhartes Fundament aus Survival und Strategie. Um den Außenposten zu erweitern, müssen Spieler waghalsige Expeditionen ins Unbekannte starten. Mit eigenen, modifizierbaren Booten und Schiffen stechen wir in See, um Treibgut zu fischen, versunkene Ruinen der alten Welt zu plündern und wertvolle Rohstoffe zu sichern. Doch der Ozean ist alles andere als friedlich.

Neben den unberechenbaren Kräften der Natur – wie zerstörerischen Stürmen und gigantischen Wellen – lauern in den Tiefen und auf dem Wasser tödliche Gefahren. Hungernde Piratenfraktionen und groteske Seemonster haben es auf unsere Vorräte abgesehen. Die Seeschlachten fordern strategisches Geschick: Die Verteidigungsanlagen des eigenen Hafens sowie die Bewaffnung der Schiffe müssen kontinuierlich aufgerüstet werden, um den unbarmherzigen Angriffswellen standzuhalten.

Eine Crew mit eigenem Willen und düstere Geheimnisse

Ein besonderes Highlight des Titels ist das tiefgehende Crew-Management. Jeder Überlebende, den wir aus den Fluten retten oder im Hafen aufnehmen, bringt eigene Stärken, Schwächen, Persönlichkeitsmerkmale und Bedürfnisse mit. Es reicht nicht, nur für genug Nahrung und sauberes Wasser zu sorgen – auch die Moral und der psychische Zustand der Mannschaft müssen im Auge behalten werden, um Meutereien oder Verzweiflung auf dem engen Raum zu verhindern.

Gepaart mit einer dichten, melancholischen Dark-Fantasy-Atmosphäre und einem wunderschönen, rauen Grafikstil entfaltet sich auf dem PC ein Survival-Erlebnis, das spürbar an Genre-Perlen wie Frostpunk oder Sunless Sea erinnert, dem Ganzen aber einen ganz eigenen, maritimen Stempel aufdrückt.

Fazit: Ein Pflichtkandidat für die Wunschliste!

Last Harbor kombiniert das packende Gefühl des Aufbruchs auf hoher See mit dem bitteren Überlebenskampf einer Postapokalypse. Das Zusammenspiel aus Basenbau auf dem Wasser, taktischen Erkundungsfahrten und dem Management einer eigensinnigen Crew klingt nach einem verdammt motivierenden Gesamtpaket. Für uns ist der Titel ein absoluter Pflichtkandidat für die Steam-Wunschliste. Wir bleiben definitiv an Deck und beobachten die Entwicklung weiter!

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Quelle: Bilder / Video