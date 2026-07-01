Das teuerste Videospiel der Welt: Super Mario Bros. für 3 Millionen Dollar verkauft

Das teuerste Videospiel der Welt ist aktuell eine versiegelte Kopie von Super Mario Bros. für das NES. Das Sammlerexemplar wurde am 12. Juni 2026 bei Heritage Auctions für 3 Millionen US-Dollar verkauft und übertraf damit den bisherigen Rekord um eine Million Dollar.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Gemeint ist nicht das teuerste Spiel in der Entwicklung, sondern das teuerste jemals verkaufte einzelne Videospiel-Exemplar. Es handelt sich also um ein seltenes Sammlerstück – originalversiegelt, professionell bewertet und historisch besonders bedeutend.

Warum ist Super Mario Bros. so wertvoll?

Super Mario Bros. erschien ursprünglich 1985 und gehört zu den einflussreichsten Videospielen überhaupt. Der enorme Verkaufspreis hängt aber nicht nur mit der Bekanntheit der Marke zusammen. Entscheidend sind vor allem Zustand, Seltenheit, Verpackungsvariante und die professionelle Bewertung.

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Die 2026 verkaufte Kopie wurde mit PSA 9.6 A++ bewertet. Sie besitzt den seltenen Gloss-Sticker-Seal, eine frühe Verpackungsform, die vor der später üblichen Plastikverschweißung verwendet wurde. Laut Heritage Auctions sind weltweit nur drei versiegelte Kopien dieser Gloss-Sticker-Variante bekannt; die jetzt verkaufte Kopie gilt als die am höchsten bewertete davon.

Hinzu kommt die besondere Fundgeschichte: Das Spiel wurde in einem unbenutzten NES Control Deck entdeckt und soll dort fast 40 Jahre unberührt geblieben sein. Genau diese Mischung aus ikonischem Spiel, seltener Variante, sehr gutem Zustand und ungewöhnlicher Provenienz macht den Rekordpreis möglich.

Das teuerste Videospiel der Welt – Der vorherige Rekord

Der frühere Rekord aus dem Jahr 2021 lag bei 2 Millionen US-Dollar. Damals wurde eine originalverpackte Super Mario Bros.-Kopie über die Sammler- und Investment-Plattform Rally verkauft. Kurz zuvor hatte eine versiegelte Kopie von Super Mario 64 bei Heritage Auctions 1,56 Millionen US-Dollar erzielt. Ebenfalls 2021 sorgte The Legend of Zelda mit 870.000 US-Dollar für Aufsehen; dieser Verkauf übertraf damals den vorherigen Super Mario Bros.-Rekord von 660.000 US-Dollar.

Die teuersten Videospiele der Welt im Überblick

Platz Spiel Verkaufspreis Jahr Besonderheit 1 Super Mario Bros. 3.000.000 US-Dollar 2026 PSA 9.6 A++, Gloss-Sticker-Variante, Heritage Auctions 2 Super Mario Bros. 2.000.000 US-Dollar 2021 Verkauf über Rally, damaliger Weltrekord 3 Super Mario 64 1.560.000 US-Dollar 2021 Wata 9.8 A++, Heritage Auctions 4 The Legend of Zelda 870.000 US-Dollar 2021 Frühe NES-Produktionsvariante 5 Super Mario Bros. 660.000 US-Dollar 2021 Versiegelte Hangtab-Variante

Warum steigen die Preise für Retro-Games?

Der Markt für seltene Retro-Spiele hat sich in den vergangenen Jahren stark professionalisiert. Früher wurden alte Module vor allem auf Flohmärkten, in Foren oder bei eBay gehandelt. Heute spielen Auktionshäuser, Grading-Unternehmen und Investment-Plattformen eine große Rolle.

Besonders hohe Preise erzielen Spiele, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen:

Das Spiel ist originalversiegelt.

Die Verpackung ist in außergewöhnlich gutem Zustand.

Es handelt sich um eine frühe oder seltene Produktionsvariante.

Das Spiel hat große kulturelle Bedeutung.

Die Herkunft des Exemplars ist gut dokumentiert.

Eine professionelle Bewertung bestätigt den Zustand.

Gerade bei Nintendo-Klassikern wie Super Mario Bros., Super Mario 64 oder The Legend of Zelda kommt zusätzlich eine enorme Markenbekanntheit hinzu. Für Sammler geht es nicht nur um Nostalgie, sondern um ein Stück Videospielgeschichte.

Der Markt bleibt umstritten

Die Millionenpreise für Retro-Spiele werden nicht nur gefeiert. In der Vergangenheit gab es auch Kritik am Markt für bewertete Videospiele. Unter anderem standen Grading-Firmen und Auktionshäuser wegen Vorwürfen rund um Marktmanipulation und Interessenkonflikte in der Kritik. Wata und Heritage Auctions bestritten entsprechende Vorwürfe gegenüber VGC.

Für Sammler bedeutet das: Hohe Auktionspreise sind beeindruckend, aber sie garantieren nicht automatisch, dass jedes alte Spiel wertvoll ist. Der Markt kann schwanken, und der Preis hängt stark von Zustand, Version, Nachfrage und Echtheit ab.

Hast du auch ein wertvolles Spiel zu Hause?

Vielleicht – aber die meisten alten Spiele sind deutlich weniger wert als die Rekordexemplare. Besonders interessant sind originalverpackte und ungeöffnete Spiele für NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy oder andere klassische Systeme. Auch seltene Erstauflagen, Sondereditionen oder kaum produzierte Varianten können Sammlerpreise erzielen.

Wer ein altes Spiel prüfen möchte, sollte auf folgende Punkte achten:

Ist das Spiel noch versiegelt?

Ist die Verpackung unbeschädigt?

Handelt es sich um eine frühe Produktionsvariante?

Gibt es Preisvergleiche bei seriösen Auktionen?

Ist eine professionelle Bewertung sinnvoll?

Ein loses Modul ohne Verpackung ist meist deutlich weniger wert als ein originalversiegeltes Exemplar. Trotzdem lohnt sich ein genauer Blick – denn Gaming-Geschichte kann manchmal überraschend wertvoll sein.

FAQ: Das teuerste Videospiel der Welt

Was ist das teuerste Videospiel der Welt?

Das teuerste jemals verkaufte einzelne Videospiel-Exemplar ist aktuell eine versiegelte Kopie von Super Mario Bros.für das NES. Sie wurde im Juni 2026 für 3 Millionen US-Dollar verkauft.

Warum ist Super Mario Bros. so teuer?

Der Preis entsteht durch die Kombination aus ikonischem Spiel, seltener Verpackungsvariante, originalversiegeltem Zustand und hoher professioneller Bewertung.

War Super Mario Bros. schon vorher Rekordhalter?

Ja. Bereits 2021 wurde eine andere versiegelte Kopie von Super Mario Bros. über Rally für 2 Millionen US-Dollar verkauft. Dieser Rekord wurde 2026 durch den 3-Millionen-Dollar-Verkauf gebrochen.

Sind alte Videospiele automatisch wertvoll?

Nein. Entscheidend sind Zustand, Vollständigkeit, Seltenheit, Nachfrage und Verpackung. Besonders wertvoll sind meist originalversiegelte Spiele in sehr gutem Zustand.

Was ist der Unterschied zwischen dem teuersten Videospiel und dem teuersten Sammlerexemplar?

Das teuerste Sammlerexemplar meint ein einzelnes verkauftes Spiel, etwa eine versiegelte NES-Kopie. Das teuerste Videospiel in der Entwicklung bezieht sich dagegen auf Produktionskosten und ist eine andere Kategorie.