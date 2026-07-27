Das LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House im Test

Mit Stranger Things hat Netflix eine der erfolgreichsten Mystery-Serien der vergangenen Jahre geschaffen. Neben der Kleinstadt Hawkins und der unheimlichen Schattenwelt zählt vor allem das Creel House zu den prägendsten Schauplätzen der vierten Staffel. Das verfallene Herrenhaus verbindet düstere Atmosphäre mit einer tragischen Geschichte und spielt eine zentrale Rolle rund um Vecna und die Ereignisse in der Upside Down. LEGO greift diesen ikonischen Ort mit dem LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House auf und verwandelt ihn in ein detailreiches Sammlermodell für erwachsene Fans der Serie. Diese Review zeigt, wie authentisch das Haus umgesetzt wurde, welche Bau-Highlights das Set bietet und ob sich der Bauspaß ebenso spannend gestaltet wie die Vorlage.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Mit dem LEGO Icons Creel House widmet sich LEGO einem der bekanntesten Schauplätze aus Stranger Things. Das imposante viktorianische Herrenhaus wurde mit zahlreichen architektonischen Details, versteckten Anspielungen und verschiedenen Szenen aus der Serie umgesetzt. Besonders markant sind die verwitterte Fassade, die charakteristischen Fenster, der verwachsene Garten sowie die düstere Innenausstattung, die Fans sofort an die Ereignisse der vierten Staffel erinnert.

Das Gebäude lässt sich aufklappen und ermöglicht einen Blick in mehrere vollständig eingerichtete Räume. Hier finden sich zahlreiche Referenzen zur Serie – vom Eingangsbereich über das Wohnzimmer bis hin zum Dachboden, der eine entscheidende Rolle in der Geschichte spielt. Viele Bereiche sind mit kleinen Funktionen versehen und laden dazu ein, bekannte Szenen nachzustellen oder das Modell aus unterschiedlichen Perspektiven zu präsentieren.

Zum Set gehören mehrere Minifiguren der wichtigsten Charaktere aus Stranger Things, die das Diorama vervollständigen. Dank seines hohen Detailgrads richtet sich das Creel House in erster Linie an erwachsene LEGO- und Serienfans, die ein außergewöhnliches Display-Modell für ihre Sammlung suchen. Durch die Kombination aus authentischer Architektur, versteckten Easter Eggs und zahlreichen Bautechniken entsteht ein Modell, das sowohl beim Aufbau als auch als Ausstellungsstück überzeugen möchte.

Themenwelt LEGO Icons Bezeichnung Stranger Things: The Creel House Art.-Nummer 11370 Teileanzahl 2593 Alter 18+ Veröffentlichung Januar 2026 UVP 279,99 € Minifiguren 13 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit ca. 7 – 9 Stunden

Über Lego

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Stranger Things

Stranger Things ist eine Mystery-Science-Fiction-Serie von Netflix, die in den 1980er-Jahren in der Kleinstadt Hawkins spielt. Als ein Junge spurlos verschwindet, stoßen seine Freunde auf geheime Regierungsexperimente, übernatürliche Wesen und das geheimnisvolle Mädchen Eleven mit telekinetischen Kräften. Im Laufe der Handlung geraten die Bewohner immer tiefer in den Konflikt mit der düsteren Parallelwelt, der sogenannten Upside Down. Die Serie verbindet spannende Horror-Elemente, nostalgisches 80er-Jahre-Flair und eine emotionale Geschichte über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt.

Verpackung und Inhalt:

Geliefert wird das Set in einer Umverpackung im typischen LEGO-Icons-Stil. Die Vorderseite zeigt eine Abbildung des fertigen LEGO-Modells, vor einem neutralen, dunklen Hintergrund. Auf der Rückseite findet sich eine Abbildung der Rückseite des Gebäudes, einige Detailaufnahmen sowie eine bemaßte Abbildung. Eine detaillierte Abbildung der Minifiguren findet sich auf der oberen Längsseite.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten, zweiteiligen Bauanleitung ganze 22 Papierbeutel und tatsächlich auch ein paar Aufkleber. Alle Baustufen befinden sich in Papiertüten, lediglich ein paar zusätzliche Bauelemente befinden sich in einer Plastiktüte. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen, was sich allerdings noch nicht bei allen Sets zeigt.

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Der Bauprozess

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Die Bauanleitung ist unterteilt in ein dickes Heft, dass sich dem Gebäude widmet und zwei kleinen Heften für die einzelnen Fahrzeuge. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist entsprechend der dreißig Papierbeutel in ebenso viele Baustufen unterteilt, die einen recht ähnlichen Umfang besitzen. Die Minifiguren verteilen sich recht gleichmäßig über die einzelnen Baustufen.

Das Gebäude

Wie bei jeden guten Gebäude beginnt auch hier in den ersten drei Schritten der Bau mit dem Fundament. Dabei werden auch direkt die Mechanikelemente für den Klappmechanismus integriert. Zwei Minifiguren runden die Bauschritte ab.

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In den Schritten vier bis zehn wächst nach und nach das Erdgeschoss. Hier verstecken wir verschiedene Details, die Fans der Serie direkt wiedererkennen werden. Einige davon werden erst sichtbar, wenn das Gebäude aufgeklappt wird, doch dazu später mehr. Auch die Stämme der beiden Bäume rechts und links vom Haus bauen wir nun auf.

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Mit den nächsten vier Baustufen wird das erste Obergeschoss mit weiteren Räumen und Details versehen. Auch diese Räume besitzen sehr viele versteckte Details und profitieren später von der Mechanik.

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In den Schritten 15 bis 19 erhält das Creel House nun sein Dach, sodass die ikonische Optik vervollständigt wird. Auch in diesen Schritten liegen noch einige Minifiguren bei. Abschließend bekommen die beiden Bäume noch ihre Baumkronen, die auch mit der Klappmechanik verbunden werden.

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Der Sportwagen

Der 20. Bauschritt beinhaltet Steve Harrington mit seinem auffälligen BMW 733i. Anders als bei den City-Fahrzeugen gibt es hier keine beweglichen Türen, wenn man das Dach abnimmt, kann man aber die Figur in das Fahrzeug setzen.

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Der Übertragungswagen

Die letzten beiden Bauschritte umfassen neben der Minifigur von Jonathan Byers, den aus der TV-Serie bekannten Übertragungswagen. Der Aufbau entspricht hier dem des BMWs, sodass auch hier auf bewegliche Türen verzichtet wird. Im Inneren finden hier zwei Minifiguren Platz.

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Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, sind die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, auch die Farbgebung ist homogen. Gestaltung und Detaillierung sind hier auf einem extrem hohen Niveau angesiedelt. Allerdings kommen hier statt bedruckter Steine leider doch sehr häufig Sticker zum Einsatz. Bereits auf den ersten Blick vermittelt das LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House den düsteren Charme des Originals aus Stranger Things. Die viktorianische Architektur mit ihren zahlreichen Verzierungen, dem markanten Giebel und den hohen Fenstern wurde sehr authentisch umgesetzt. Dabei setzt LEGO auf verschiedene Braun-, Grau- und Sandtöne, die das gealterte Erscheinungsbild des Hauses glaubwürdig einfangen. Ergänzt wird das Modell durch verwilderte Vegetation und kahle Bäume, wodurch sofort die bedrückende Atmosphäre der Serie entsteht.

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Besonders gelungen ist die Gestaltung der Vorderseite. Viele kleine Bauelemente sorgen für Tiefenwirkung und lassen die Fassade deutlich plastischer wirken als bei vielen anderen Gebäudemodellen. Gleichzeitig bleibt das Modell dank der offenen Rückseite gut zugänglich. Im Inneren verteilen sich insgesamt sieben eingerichtete Räume, die mit zahlreichen Details und Anspielungen auf die Serie ausgestattet sind. Die Räume sind zwar vergleichsweise kompakt, bieten aber dennoch genügend Platz, um die wichtigsten Szenen und Requisiten aus Hawkins wiederzuerkennen.

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Ein echtes Highlight ist der aufwendige Transformationsmechanismus. Durch das Auseinanderziehen des Gebäudes öffnet sich das Creel House und gibt Vecnas Gedankenversteck mit der ikonischen Standuhr frei. Die Mechanik funktioniert überraschend leichtgängig und ist sauber in die Konstruktion integriert, ohne die Stabilität des Modells wesentlich zu beeinträchtigen. Gleichzeitig lässt sich das Haus wahlweise mit oder ohne vernagelte Fenster präsentieren, wodurch zwei unterschiedliche Darstellungsvarianten möglich sind.

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Auch, wenn die Figuren nicht im oder am Modell platziert werden können, sie sind eine wirklich tolle Ergänzung, um dieses Sammlermodell zu vervollständigen. Denn nicht nur die U.S.S. Enterprise-D ist ikonisch, auch ihre Crew. Die einzelnen Charaktere sind gelungen dargestellt und lassen sich sofort erkennen. Ein schönes Detail ist auch, dass jede Figur einen charakteristischen Gegenstand bei sich trägt, oder im Fall von Data, sogar sein Haustier. Die Prints sind individuell gestaltet, so trägt Worf auch hier seinen Schultergurt. Auch seine Stirnwülste wurden in der Figur berücksichtigt.

Die Fahrzeuge

Neben dem eigentlichen Creel House bereichern zwei Fahrzeuge das Set und sorgen für zusätzliche Abwechslung. Enthalten sind Steves Auto sowie der markante WSQK-Übertragungswagen. Beide Modelle sind zwar deutlich kleiner als das Hauptgebäude, wurden aber mit viel Liebe zum Detail gestaltet und lassen sich sofort der Serie zuordnen. Besonders der Übertragungswagen fällt mit seiner auffälligen Farbgebung, der Dachausstattung und den technischen Details ins Auge, während Steves Auto durch seine authentische Form und gelungene Proportionen überzeugt.

Die beiden Fahrzeuge schließen den Bauprozess nach den größeren Bauabschnitten angenehm ab und erweitern zugleich die Präsentationsmöglichkeiten des Sets. Zusammen mit den zahlreichen Minifiguren lassen sich verschiedene Szenen aus Stranger Things nachstellen, wodurch das Creel House nicht nur als imposantes Display-Modell, sondern als vollständiges Diorama mit passendem Zubehör überzeugt.

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Die Minifiguren

Mit insgesamt 13 Minifiguren bietet das Set LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House eine beeindruckende Auswahl an Charakteren aus Stranger Things. Enthalten sind Will Byers, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Max Mayfield, Eleven, Steve Harrington, Nancy Wheeler, Robin Buckley, Jonathan Byers, Holly Wheeler, Vecna sowie Mr. Whatsit. Damit deckt das Set nahezu alle Schlüsselfiguren rund um die Ereignisse im Creel House und der finalen Staffel ab.

Die Figuren überzeugen mit hochwertigen Drucken auf Oberkörpern und Beinen sowie passenden Frisuren und Accessoires. Besonders gelungen ist die Umsetzung von Vecna, dessen speziell gestaltete Formteile und detaillierte Bedruckung ihn deutlich von den übrigen Minifiguren abheben. Auch Mr. Whatsit stellt eine außergewöhnliche Ergänzung dar und sorgt für zusätzlichen Wiedererkennungswert bei Fans der Serie.

Insgesamt ergänzt die umfangreiche Figurenbesetzung das Modell hervorragend. Sie ermöglicht das Nachstellen zahlreicher Szenen aus Stranger Things und macht das Set nicht nur als Display-Modell, sondern auch für Sammler besonders attraktiv. Gerade die Mischung aus den jungen Protagonisten, den erwachsenen Figuren und den ikonischen Gegenspielern sorgt dafür, dass sich das Creel House wie ein vollständiges Diorama der Serie anfühlt.

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Fazit:

Mit dem LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House ist LEGO eine beeindruckende Hommage an eine der ikonischsten Kulissen der Netflix-Serie gelungen. Das Modell fängt die düstere Atmosphäre des Creel House hervorragend ein und überzeugt mit einer außergewöhnlich hohen Detaildichte. Die authentische Architektur, zahlreiche Easter Eggs und der clever integrierte Transformationsmechanismus machen das Set zu weit mehr als einem klassischen Gebäude, es ist ein echtes Diorama, das Fans immer wieder neue Details entdecken lässt.

Auch der Bauprozess weiß über die gesamte Bauzeit hinweg zu begeistern. Trotz der Größe von 2.593 Teilen kommt kaum Langeweile auf, da sich verschiedene Bauabschnitte, Fahrzeuge und Minifiguren sinnvoll abwechseln. Die Konstruktion ist durchdacht, stabil und bietet einige interessante Bautechniken. Lediglich der recht häufige Einsatz von Stickern trübt den ansonsten hervorragenden Gesamteindruck etwas, da ein Set dieser Preisklasse durchaus mehr bedruckte Elemente verdient hätte.

Besonders positiv fallen die 13 Minifiguren auf, die zusammen mit den beiden Fahrzeugen das Modell sinnvoll ergänzen. Sie verleihen dem Set zusätzlichen Sammlerwert und ermöglichen es, zahlreiche Szenen aus Stranger Thingsnachzustellen. Vor allem Vecna und Mr. Whatsit stechen dabei durch ihre aufwendige Gestaltung hervor und unterstreichen den Premium-Anspruch des Sets.

Unterm Strich richtet sich das Creel House klar an erwachsene LEGO- und Stranger Things-Fans. Wer die Serie verfolgt hat, erhält ein atmosphärisches Display-Modell mit hohem Wiedererkennungswert, vielen liebevollen Details und einem abwechslungsreichen Bauprozess. Der hohe Preis dürfte zwar nicht jeden ansprechen, angesichts der gelungenen Umsetzung, der umfangreichen Ausstattung und des hohen Sammlerwerts ist das LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House jedoch eine klare Empfehlung für Fans der Serie und hochwertige LEGO-Displaymodelle.

Das Baustein-Set LEGO Icons 11370 Stranger Things: The Creel House wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.