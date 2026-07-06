Backrooms kehrt mit erweiterter „Everything Must Go Edition“ zurück ins Kino

Nach seinem weltweiten Erfolg bekommt der Horrorfilm BACKROOMS eine neue Kinofassung. Constantin Film hat angekündigt, dass die Everything Must Go Edition ab sofort exklusiv in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Die erweiterte Version enthält 16 Minuten zusätzliches Material sowie eine bislang unveröffentlichte Post-Credit-Szene. Für Fans des Horror-Hits bietet sich damit ein neuer Grund, in die unheimlichen Flure der Backrooms zurückzukehren.

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Erweiterte Fassung mit neuen Szenen

Die neue Everything Must Go Edition ergänzt den ursprünglichen Kinofilm um insgesamt 16 Minuten zusätzliches Material. Neben erweiterten Szenen dürfen sich Zuschauer außerdem auf eine exklusive Post-Credit-Sequenz freuen, die bislang nicht im Kino zu sehen war. Die neue Version startet ab Donnerstag exklusiv in deutschen Kinos.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Clark, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Als Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts entdeckt er im Keller seines Ladens eine unsichtbare Tür, hinter der sich ein verstörendes Geheimnis verbirgt. Besessen davon, die Wahrheit aufzudecken, sucht Clark Hilfe bei seiner Psychologin Dr. Mary Kline, dargestellt von Renate Reinsve. Gemeinsam geraten sie schließlich in die geheimnisvollen Backrooms, wo hinter den endlosen Fluren eine düstere Bedrohung auf sie wartet.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit A24

Die Kinoumsetzung entstand für das renommierte Filmstudio A24. Das Drehbuch stammt von Will Soodik, der bereits an Serien wie Westworld, Homeland und Ash vs. Evil Dead mitgewirkt hat. Neben Chiwetel Ejiofor und Renate Reinsve gehören außerdem Mark Duplass, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Avan Jogia und Robert Bobroczkyi zur Besetzung.

Über 350 Millionen Dollar eingespielt

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 350 Millionen US-Dollar entwickelte sich BACKROOMS zu einem der größten Horror-Erfolge der vergangenen Jahre. Die nun veröffentlichte Everything Must Go Edition soll sowohl neue Zuschauer als auch Fans des Originals erneut ins Kino locken und die Geschichte mit zusätzlichen Szenen weiter vertiefen. Wer den verstörenden Albtraum der endlosen Flure noch einmal erleben möchte, erhält mit der erweiterten Fassung nun die bislang umfangreichste Version des Films.