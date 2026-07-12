Angels Fall First: Sci-Fi-Shooter soll nach zwölf Jahren Early Access endlich erscheinen

Eigentlich hatten viele Fans Angels Fall First längst abgeschrieben. Der ambitionierte Sci-Fi-Shooter befindet sich bereits seit 2015 im Early Access auf Steam und verschwand zwischenzeitlich nahezu vollständig von der Bildfläche. Nach jahrelanger Funkstille melden sich die Entwickler nun jedoch zurück und bestätigen: Die Vollversion soll tatsächlich erscheinen. Für Fans groß angelegter Science-Fiction-Schlachten könnte das Spiel dabei eine spannende Alternative zu Star Wars Battlefront II werden.

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Zwölf Jahre Entwicklung gehen auf die Zielgerade

Bereits seit rund zwölf Jahren arbeitet das Indie-Studio Strangely Interactive an Angels Fall First. Nachdem das Projekt 2022 praktisch verstummte, gingen viele Spieler davon aus, dass die Entwicklung eingestellt worden sei. Erst Mitte 2024 erschien überraschend wieder ein großes Update, das unter anderem eine neue Karte, Controller-Unterstützung, Steam-Erfolge sowie zahlreiche Gameplay- und Performance-Verbesserungen einführte. Nun bekräftigen die Entwickler erneut ihr Ziel, den Early Access mit dem nächsten großen Update endlich zu verlassen.

Einen konkreten Grund für die jahrelangen Verzögerungen nennen die Entwickler nicht. Lediglich die schwierigen Umstände der vergangenen Jahre sowie die begrenzte Freizeit vieler Teammitglieder hätten dazu geführt, dass die Entwicklung deutlich langsamer verlief als ursprünglich geplant. Trotzdem betont das Studio, dass das Projekt niemals eingestellt wurde und die Arbeiten kontinuierlich fortgesetzt werden.

Der heimliche Nachfolger von Star Wars Battlefront?

Wer den Trailer sieht, fühlt sich schnell an Star Wars Battlefront II erinnert. Tatsächlich verfolgt Angels Fall First ein sehr ähnliches Konzept, erweitert dieses jedoch an vielen Stellen. Zu den wichtigsten Gemeinsamkeiten gehören:

große Multiplayer-Schlachten mit bis zu 64 Spielern

Kämpfe als Infanterie und in Fahrzeugen

steuerbare Raumjäger und Bomber

riesige Schlachtfelder auf Planeten und im Weltall

Doch Angels Fall First geht sogar noch einen Schritt weiter.

Kämpfe wechseln nahtlos zwischen Boden und Weltraum

Das größte Alleinstellungsmerkmal des Shooters sind seine gigantischen Raumschlachten. Spieler kämpfen zunächst in Raumjägern um die Vorherrschaft im All, während gleichzeitig gewaltige Mutterschiffe gegeneinander antreten. Anschließend können diese Schiffe direkt geentert werden, wodurch der Kampf nahtlos in klassische Ego-Shooter-Gefechte innerhalb der Raumschiffe übergeht. Auch auf den Planeten selbst warten Infanteriegefechte, Panzer und weitere Fahrzeuge. Zusätzlich verfügt jede Partie über einen Kommandanten. Dieser übernimmt eine strategische Rolle, verteilt Befehle an die einzelnen Trupps und koordiniert das gesamte Schlachtgeschehen beinahe wie in einem Echtzeitstrategiespiel. Dieses System sorgt dafür, dass Teamplay deutlich stärker im Mittelpunkt steht als bei vielen klassischen Multiplayer-Shootern.

Positive Bewertungen trotz geringer Spielerzahlen

Obwohl Angels Fall First seit Jahren nur noch von wenigen Spielern aktiv genutzt wird, genießt das Spiel auf Steam weiterhin einen sehr guten Ruf. Rund 81 Prozent positive Bewertungen sprechen dafür, dass das zugrunde liegende Spielkonzept auch heute noch überzeugt. Das größte Problem bleibt aktuell lediglich die geringe Spielerbasis, weshalb viele Partien mit KI-Bots ergänzt werden. Angels Fall First besitzt das Potenzial, genau die Lücke zu füllen, die viele Fans seit dem Ende der großen Updates für Star Wars Battlefront II vermissen. Die Mischung aus riesigen Weltraumschlachten, Infanteriegefechten, Fahrzeugkämpfen und Entermanövern wirkt auch heute noch ungewöhnlich ambitioniert. Sollte die Vollversion tatsächlich in naher Zukunft erscheinen und genügend Spieler anziehen, könnte Angels Fall First nach über einem Jahrzehnt Entwicklung doch noch zu einem echten Geheimtipp für Science-Fiction-Fans werden.