72 neue Pals & World Tree: Palworld feiert vollständigen Release

Pal-Jäger können ihre Sphären wieder entstauben: Am 10. Juli 2026 hat Palworld offiziell den Early Access verlassen und ist mit Version 1.0 vollständig erschienen. Pocketpair belässt es dabei allerdings nicht bei ein paar neuen Kreaturen und kleineren Verbesserungen. Stattdessen wurde gefühlt einmal das komplette Spiel auseinandergenommen, überarbeitet und mit zahlreichen neuen Inhalten wieder zusammengesetzt.

Neben dem neuen Himmelsgebiet Sunreach und dem lange erwarteten World Tree bringt das Update insgesamt 72 zusätzliche Pals, neue Möglichkeiten zur Verstärkung der Kreaturen sowie umfangreiche Überarbeitungen am Kampfsystem, Basenbau, Multiplayer und der Präsentation des Spiels.

Neue Abenteuer über den Wolken

Das größte neue Gebiet trägt den Namen Sunreach und besteht aus mehreren Inseln, die durch die Kraft von Paldium über Palpagos schweben. Dort erwarten euch neue Pals, weitere Turmbosse, eine eigene Zivilisation und seltene Erze, die nur mit spezieller Ausrüstung abgebaut werden können.

Auch der bereits seit dem Early Access sichtbare World Tree ist nun endlich zugänglich. Das Gebiet spielt eine zentrale Rolle in der überarbeiteten Geschichte und soll einige der bisher offenen Geheimnisse rund um die verschiedenen Fraktionen und ihre Kämpfe um die Türme aufklären.

Darüber hinaus wurden sieben kleinere Inseln mit Vulkan-, Wüsten- und Ruinenbiomen hinzugefügt. Neue antike Ruinen bieten Minispiele und Belohnungen, während Aussichtstürme Teile der Karte aufdecken und anschließend als Schnellreisepunkte genutzt werden können. Auch die Wildlife Sanctuaries wurden deutlich erweitert und besitzen nun eigene Umgebungen, seltene Materialien, exklusive Pals und mächtige Bosse.

Passend zur erweiterten Spielwelt steigt das maximale Spielerlevel von 65 auf Level 80. Gleichzeitig kommen zahlreiche neue Technologien hinzu, die sich thematisch rund um die antike Zivilisation drehen.

Eine überarbeitete Geschichte

Pocketpair hat außerdem den Ablauf der Hauptgeschichte grundlegend überarbeitet. Erkundung, Kämpfe gegen Turmbosse und der Weg zum World Tree sollen nun deutlich natürlicher miteinander verbunden sein. Neue fortlaufende Nebenmissionen, NPCs und Journale liefern zusätzliche Informationen über die Welt von Palworld.

Wichtig für bestehende Spielstände: Durch die veränderten Belohnungen werden die Fortschritte der Haupt- und Nebenmissionen zurückgesetzt. Einige Tutorial- und Turmboss-Missionen werden abhängig vom bisherigen Fortschritt jedoch automatisch wieder als abgeschlossen markiert.

72 neue Pals und stärkere Begleiter

Mit Version 1.0 wächst der Paldeck um insgesamt 72 neue Kreaturen. Davon sind 47 vollkommen neue Pals, während es sich bei den übrigen 25 um neue Varianten bereits bekannter Begleiter handelt. Insgesamt gibt es damit nun 287 verschiedene Pals zu entdecken.

Mit Awakening und Mutation kommen außerdem zwei neue Systeme hinzu. Für das Erwachen werden sogenannte Radiant Gems benötigt, die im World Tree gefunden werden können. Mit ihnen lassen sich die Werte ausgewählter Pals weiter steigern.

Mutationen können dagegen zufällig beim Züchten auftreten. Die daraus entstehenden Pals besitzen höhere Werte und eine besondere passive Fähigkeit. Neue Kuchensorten können zusätzlich beeinflussen, wie wahrscheinlich Mutationen, bessere Werte oder bestimmte vererbte Fähigkeiten sind.

Auch bestehende Pals gehen nicht leer aus. Die Partnerfähigkeiten von mehr als 200 Kreaturen wurden erweitert oder grundlegend verändert. Dazu kommen neue passive Fähigkeiten, über 100 zusätzliche Animationen und eine vollständige Überarbeitung der Arbeitseignungen, die nun bis Stufe 10 reichen.

Das Training soll gleichzeitig weniger mühsam werden: Für einen vollständigen Fangbonus werden nur noch fünf statt zwölf Exemplare eines Pals benötigt. Für die maximale Kondensation sinkt die benötigte Anzahl sogar von 116 auf 48 Pals.

Kämpfe sollen deutlich flüssiger werden

Ein großer Teil des Updates beschäftigt sich mit dem Kampfsystem. Bewegungen, Ausweichmanöver und Waffensteuerung wurden überarbeitet, um Kämpfe direkter und reaktionsschneller zu gestalten.

Wer beim Zielen oder Angreifen ausweicht, führt nun einen schnellen Dash statt einer Rolle aus. Während dieses Dashes können Angriffe gestartet werden. Auch das Nachladen wird durch Ausweichbewegungen nicht mehr unterbrochen. Nahezu alle aktiven Pal-Fähigkeiten wurden ebenfalls neu ausbalanciert.

Zusätzlich könnt ihr euren Begleitern nun direkt den Befehl geben, einen bestimmten Gegner anzugreifen. Wilde Pals erhalten neue Verhaltensweisen und sollen dadurch weniger vorhersehbar reagieren. Auch die Turmbosse wurden überarbeitet und kämpfen teilweise mit neuen Animationen, Fähigkeiten und Strategien. Die Zeitbegrenzung der Kämpfe wurde von zehn auf fünf Minuten reduziert, wobei die Werte der Bosse entsprechend angepasst wurden.

Für den eigenen Charakter gibt es ebenfalls neues Spielzeug. Insgesamt wurden 13 neue Waffen ergänzt, darunter ein Laser-Schwert, ein Drohnenwerfer, ein Plasma-Gewehr und ein schweres Sturmgewehr. Mit dem zusätzlichen Waffenholster können nun bis zu sechs Waffen gleichzeitig ausgerüstet werden.

Der neue Wing Pack ermöglicht außerdem das freie Fliegen ohne einen entsprechenden Pal. Dafür werden spezielle Wing Cells verbraucht.

Basenbau jetzt auch auf dem Wasser

Auch für kreative Baumeister gibt es einiges zu entdecken. Mit dem Aquatic Construction Kit können Basen nun direkt an Küsten oder sogar auf dem Meer errichtet werden. Ergänzt wird das System durch neue Möbel, künstliche Pflanzen und Bauteile im Stil der antiken Zivilisation.

Arbeitende Pals sollen Gegenstände zuverlässiger transportieren, Aufgaben besser priorisieren und effizienter mit Lagern umgehen. Kisten können nun benannt und teilweise automatisch mit passenden Gegenständen aus dem Inventar befüllt werden.

Auch das Raid-System wurde grundlegend verändert. Angreifer stürmen die eigene Basis künftig in mehreren Wellen. Wer alle Wellen überlebt, erhält zusätzliche Belohnungen. Verteidigungsanlagen benötigen keine Munition mehr und die Stärke der Gegner orientiert sich am Level der eingesetzten Arbeits-Pals. Wer gerade keine Lust auf einen Angriff hat, kann einen vorbeikommenden Verhandlungsführer bezahlen und den Raid damit absagen. Kapitalismus besiegt offenbar auch in Palworld fast jedes Problem.

Mehr Funktionen für Multiplayer-Spieler

Auf dedizierten Servern kann nun ein spielinternes Voice-Chat-System aktiviert werden. Gilden erhalten außerdem verschiedene Rollen mit individuellen Berechtigungen, Login-Benachrichtigungen und gemeinsam nutzbare Markierungen.

Der Textchat speichert künftig bis zu 200 Nachrichten, während Verbesserungen an Serverpasswörtern, Speicherprozessen und dem Beitritt zu Multiplayer-Welten für eine stabilere Erfahrung sorgen sollen. Auf Steam und Mac kann zudem optional ein Discord-Konto verbunden werden, um Freunde leichter einzuladen.

Grafik, Sound und Performance bekommen Feinschliff

Version 1.0 überarbeitet auch die visuelle Präsentation. Pocketpair hat unter anderem die Darstellung von Wasser und Küsten, die Beleuchtung, Schatten und verschiedene Umgebungseffekte angepasst. Hinzu kommen neue Kampfmusik, überarbeitete Geräusche und deutlich mehr akustisches Feedback bei Bewegungen, Waffen, Pals und Arbeiten innerhalb einer Basis.

Optimierungen an dedizierten Servern, Waffen, Vegetation, Speicherverwaltung und größeren Ansammlungen platzierter Objekte sollen außerdem für weniger Ruckler und eine bessere allgemeine Performance sorgen.

Vorsicht bei alten Mods

Wer Palworld in der Vergangenheit mit Mods gespielt hat, sollte vor dem Start von Version 1.0 unbedingt seine Spielstände sichern. Laut Pocketpair können alte Mod-Dateien zu Abstürzen, beschädigten Spielständen oder blockierten Missionen führen.

Das bloße Deaktivieren der Mods reicht unter Umständen nicht aus. Alte Dateien und Mod-Loader sollten manuell aus dem Spielordner entfernt werden. Pocketpair empfiehlt außerdem, die Integrität der Spieldateien über Steam zu überprüfen und Mods erst wieder zu installieren, wenn diese ausdrücklich für Version 1.0 aktualisiert wurden.

Bestehende Spielstände können weiterhin verwendet werden. Aufgrund der zahlreichen Überarbeitungen empfiehlt das Studio allerdings, mit einem neuen Charakter von vorne anzufangen.

Ein neuer Anfang für Palworld

Mit Version 1.0 bekommt Palworld nicht einfach nur ein großes Inhaltsupdate. Pocketpair überarbeitet beinahe jeden wichtigen Bereich des Spiels und möchte damit sowohl zurückkehrenden Spielern als auch neuen Pal-Bändigern einen deutlich runderen Einstieg bieten.

Ob ihr euch zuerst in die schwebenden Inseln von Sunreach stürzt, den World Tree erkundet oder direkt eine gewaltige Basis mitten auf dem Meer errichtet, dürfte dabei ganz euch überlassen sein. Genügend neue Aufgaben gibt es auf jeden Fall.